Spis treści: Kwaśny sos albo zupa? Tego nie rób Jeden składnik, usuniesz kwaśny posmak Dodaj do pomidorowej, smak będzie boski

Kwaśny sos albo zupa? Tego nie rób

Nie ma większego znaczenia, po jakie pomidory sięgniemy do przygotowywania naszych dań, finalnie mogą czasem wyjść kwaśne. Dotyczy to warzyw świeżych, ale także suszonych z puszki, a także w formie koncentratu czy przecieru.

Utarło się przekonanie, że na zbyt kwaśną pomidorówkę albo sos istnieje bardzo łatwe rozwiązanie. Chodzi o to, aby do naszego specjału dodać nieco cukru. Co prawda kwas jest nieco mniej wyczuwalny, ale na dodatek zyskujemy słodycz, która nie zawsze jest pożądana.

Jeden składnik, usuniesz kwaśny posmak

Sosy pomidorowe mogą być kwaśne, ale zawsze można to zniwelować. Soda oczyszczona będzie pomocna 123RF/PICSEL

Co zrobić, żeby usunąć kwaśny smak z pomidorówki albo sosu? Zamiast cukru, wystarczy dodać nieco sody oczyszczonej. Najlepiej dodawać ją do dania partiami, niewielkimi ilościami, z co najmniej dwóch względów. Po pierwsze, po dodaniu odrobiny, wystarczy spróbować i ocenić, czy smak jest dla nas satysfakcjonujący. Po drugie, soda oczyszczona wchodzi w reakcję chemiczną, więc spora ilość wrzucona na raz może spowodować, że zawartość garnka albo patelni nam wykipi.

Dodaj do pomidorowej, smak będzie boski

Pietruszka, koper, a może gałka muszkatołowa? Warto wypróbować je w pomidorówce 123RF/PICSEL

Pomidorowa to jedna z tych zup, która w Polsce ma zaszczytne miano. Oczywiście, że w każdym domu istnieje jedna sprawdzona receptura, ale czasami smak może nas rozczarowywać. Nie dość, że jest "płaski", to na dodatek nie wpisuje się w kulinarne gusta domowników. Warto troszkę poeksperymentować i przyprawić pomidorówkę na własną modłę. Co warto wziąć pod uwagę?

Bazylia i oregano - niezbędne w daniach kuchni włoskiej.

Szałwia - niewielka ilość suszonego ziela wystarczy dla lepszego smaku.

Gałka muszkatołowa - zapewni korzenny charakter dania.

Pietruszka lub koper - świeży i rodzimy akcent w zupie.

Pamiętajmy, że powyższe dodatki pasują nie tylko do poczciwej zupy pomidorowej, ale także do każdego dania z użyciem tych świeżych lub puszkowanych warzyw.





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