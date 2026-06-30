Przestań wierzyć w popularny mit. Od teraz dodawaj szczyptę do zupy

Tomasz Hirkyj

Tomasz Hirkyj

Pomidory to bardzo wdzięczne warzywa, które nie tylko przez cały rok kupujemy w sklepach, ale także sami uprawiamy w sezonie. Nieważne skąd zaopatrujemy się w pomidory - ważne, że wykorzystujemy je na potęgę w kuchni. Zupa, sosy i inne przetwory z wykorzystaniem pomidorów mogą mieć jedną wadę: stawać się kwaśne. Nie każdy jednak wie, że w łatwy sposób można tę niedogodność zneutralizować. Podpowiemy, jak pozbyć się kwaśnego posmaku w pomidorowych daniach.

Metalowa trzepaczka miesza gęsty pomarańczowo-czerwony sos pomidorowy w podgrzewanym rondlu.
Dania z pomidorów mają charakterystyczny posmak, który można złagodzić123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Kwaśny sos albo zupa? Tego nie rób
  2. Jeden składnik, usuniesz kwaśny posmak
  3. Dodaj do pomidorowej, smak będzie boski

Kwaśny sos albo zupa? Tego nie rób

Nie ma większego znaczenia, po jakie pomidory sięgniemy do przygotowywania naszych dań, finalnie mogą czasem wyjść kwaśne. Dotyczy to warzyw świeżych, ale także suszonych z puszki, a także w formie koncentratu czy przecieru.

Utarło się przekonanie, że na zbyt kwaśną pomidorówkę albo sos istnieje bardzo łatwe rozwiązanie. Chodzi o to, aby do naszego specjału dodać nieco cukru. Co prawda kwas jest nieco mniej wyczuwalny, ale na dodatek zyskujemy słodycz, która nie zawsze jest pożądana.

Zobacz również:

Nadmiar soli w diecie może być bardzo szkodliwy
Porady

Jak ograniczyć sól bez utraty smaku? Pomogą nie tylko przyprawy

Jagoda Pazur

Jeden składnik, usuniesz kwaśny posmak

Gęsty sos pomidorowy gotowany w czarnym garnku z charakterystycznymi białymi kropkami, mieszany drewnianą łyżką.
Sosy pomidorowe mogą być kwaśne, ale zawsze można to zniwelować. Soda oczyszczona będzie pomocna123RF/PICSEL

Co zrobić, żeby usunąć kwaśny smak z pomidorówki albo sosu? Zamiast cukru, wystarczy dodać nieco sody oczyszczonej. Najlepiej dodawać ją do dania partiami, niewielkimi ilościami, z co najmniej dwóch względów. Po pierwsze, po dodaniu odrobiny, wystarczy spróbować i ocenić, czy smak jest dla nas satysfakcjonujący. Po drugie, soda oczyszczona wchodzi w reakcję chemiczną, więc spora ilość wrzucona na raz może spowodować, że zawartość garnka albo patelni nam wykipi.

Zobacz również:

Jak szybko obrać pomidory ze skórki? Prosty trik kuchenny
Kuchnia

Skórka z pomidorów zejdzie sama. Wystarczy 30 sekund i kilka ruchów

Natalia Jabłońska

Dodaj do pomidorowej, smak będzie boski

Garnek z czerwonym bulionem, nad którym unosi się łyżka z posiekanym, świeżym koperkiem lub natką pietruszki przygotowaną do dodania do zupy.
Pietruszka, koper, a może gałka muszkatołowa? Warto wypróbować je w pomidorówce123RF/PICSEL

Pomidorowa to jedna z tych zup, która w Polsce ma zaszczytne miano. Oczywiście, że w każdym domu istnieje jedna sprawdzona receptura, ale czasami smak może nas rozczarowywać. Nie dość, że jest "płaski", to na dodatek nie wpisuje się w kulinarne gusta domowników. Warto troszkę poeksperymentować i przyprawić pomidorówkę na własną modłę. Co warto wziąć pod uwagę?

  • Bazylia i oregano - niezbędne w daniach kuchni włoskiej.
  • Szałwia - niewielka ilość suszonego ziela wystarczy dla lepszego smaku.
  • Gałka muszkatołowa - zapewni korzenny charakter dania.
  • Pietruszka lub koper - świeży i rodzimy akcent w zupie.

Pamiętajmy, że powyższe dodatki pasują nie tylko do poczciwej zupy pomidorowej, ale także do każdego dania z użyciem tych świeżych lub puszkowanych warzyw.

Zobacz również:

Wiele z pozoru zdrowych produktów kryje w sobie związki, które mogą powodować wiele dolegliwości
Porady

Tych jogurtów unikaj. Zawierają związki gorsze od cukru

InteriaKobieta Redakcja


"Ewa gotuje": Wołowina miso, ginger, orangePolsat

Najnowsze