Skąd bierze się wilgoć w mieszkaniu? Wyzwania sezonu grzewczego

Para wodna jest naturalnym efektem codziennego życia - gotowania, kąpieli, prania czy oddychania. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu wilgoć unosi się i wydostaje na zewnątrz. Problem zaczyna się wtedy, gdy okna są zbyt szczelne, a powietrze stoi w miejscu. Wówczas para wodna nie znajduje ujścia, więc osiada na chłodniejszych powierzchniach - najczęściej na szybach, co możemy zobaczyć gołym okiem.

Właśnie dlatego zimą, gdy grzejemy mieszkanie, a jednocześnie rzadziej wietrzymy, skraplanie wody na oknach staje się codziennością. Nie oznacza to jednak, że sytuację można całkowicie zignorować.

Co oznacza wilgoć na szybach? Nie bagatelizuj

Wilgoć stwarza dogodne warunki do rozwoju pleśni 123RF/PICSEL

Wilgoć w oknach to nie tylko kwestia estetyki. Jeśli para wodna regularnie się skrapla, może prowadzić do poważniejszych komplikacji. Mokre ramy i parapety sprzyjają rozwojowi pleśni, a to z kolei negatywnie wpływa na zdrowie, szczególnie w przypadku osób z alergiami i problemami na tle układu oddechowego.

Z czasem może też dojść do odklejania się farby, niszczenia uszczelek, a nawet gnicia drewna w ramach okiennych. Jeśli więc codziennie ścierasz wodę z szyb, możesz uznać to za sygnał do działania. Nie musisz jednak od razu inwestować w kosztowne osuszacze powietrza.

Domowy sposób na wilgoć. Mało kto zdaje sobie sprawę

Nie jest to zapewne produkt kojarzony ze zwalczaniem wilgoci w domu, ale czas zmienić ten stan rzeczy. Okazuje się, że żwirek dla kotów może być skutecznym i tanim pochłaniaczem wilgoci. Uwagę warto skierować zwłaszcza ku produktom bentonitowym oraz silikatowym - bazującym na żelu krzemionkowym. Zostały stworzone właśnie po to, by wiązać wilgoć i neutralizować zapachy. Właściwości te sprawiają, że świetnie sprawdzą się w roli domowego osuszacza powietrza i powinny znaleźć swoje miejsce nie tylko w mieszkaniach kocich opiekunów.

Jak używać żwirku, by pozbyć się wilgoci?

Żwirek pochłania parę wodną z otoczenia, zapobiegając osiadaniu wody na szybach. Prosty trik, a działa zaskakująco dobrze. Sprawdzi się zwłaszcza w łazienkach, kuchniach i sypialniach, gdzie zwykle jest najwięcej wilgoci.

Przygotowanie domowego pochłaniacza jest proste. Wystarczy nasypać żwirek do płaskiego naczynia - może to być miseczka albo słoik z szerokim otworem. Następnie ustawiamy na parapecie. To cała filozofia. Żwirek należy wymieniać co kilka dni, nie rzadziej niż raz na tydzień. Z czasem zacznie się zbrylać, więc łatwo ocenisz, kiedy jest na to najlepszy moment. Pierwsze efekty widać już po kilku dniach.

