Przestaniesz co chwilę ścierać wodę z szyb. Prosty pochłaniacz wilgoci działa jak gąbka
Jesienią i zimą wielu z nas boryka się z tym samym problemem w mieszkaniach - kroplami wody pojawiającymi się na wewnętrznej stronie szyb. Zauważasz, że okna są zaparowane, a na parapetach zbiera się wilgoć? Zjawisko może wyglądać niegroźnie, ale stanowi sygnał, że w mieszkaniu panuje zbyt duża wilgotność. Jeden nieoczywisty trik pomoże uporać się z tym zmartwieniem.
Spis treści:
- Skąd bierze się wilgoć w mieszkaniu? Wyzwania sezonu grzewczego
- Co oznacza wilgoć na szybach? Nie bagatelizuj
- Domowy sposób na wilgoć. Mało kto zdaje sobie sprawę
- Jak używać żwirku, by pozbyć się wilgoci?
Skąd bierze się wilgoć w mieszkaniu? Wyzwania sezonu grzewczego
Para wodna jest naturalnym efektem codziennego życia - gotowania, kąpieli, prania czy oddychania. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu wilgoć unosi się i wydostaje na zewnątrz. Problem zaczyna się wtedy, gdy okna są zbyt szczelne, a powietrze stoi w miejscu. Wówczas para wodna nie znajduje ujścia, więc osiada na chłodniejszych powierzchniach - najczęściej na szybach, co możemy zobaczyć gołym okiem.
Właśnie dlatego zimą, gdy grzejemy mieszkanie, a jednocześnie rzadziej wietrzymy, skraplanie wody na oknach staje się codziennością. Nie oznacza to jednak, że sytuację można całkowicie zignorować.
Co oznacza wilgoć na szybach? Nie bagatelizuj
Wilgoć w oknach to nie tylko kwestia estetyki. Jeśli para wodna regularnie się skrapla, może prowadzić do poważniejszych komplikacji. Mokre ramy i parapety sprzyjają rozwojowi pleśni, a to z kolei negatywnie wpływa na zdrowie, szczególnie w przypadku osób z alergiami i problemami na tle układu oddechowego.
Z czasem może też dojść do odklejania się farby, niszczenia uszczelek, a nawet gnicia drewna w ramach okiennych. Jeśli więc codziennie ścierasz wodę z szyb, możesz uznać to za sygnał do działania. Nie musisz jednak od razu inwestować w kosztowne osuszacze powietrza.
Domowy sposób na wilgoć. Mało kto zdaje sobie sprawę
Nie jest to zapewne produkt kojarzony ze zwalczaniem wilgoci w domu, ale czas zmienić ten stan rzeczy. Okazuje się, że żwirek dla kotów może być skutecznym i tanim pochłaniaczem wilgoci. Uwagę warto skierować zwłaszcza ku produktom bentonitowym oraz silikatowym - bazującym na żelu krzemionkowym. Zostały stworzone właśnie po to, by wiązać wilgoć i neutralizować zapachy. Właściwości te sprawiają, że świetnie sprawdzą się w roli domowego osuszacza powietrza i powinny znaleźć swoje miejsce nie tylko w mieszkaniach kocich opiekunów.
Jak używać żwirku, by pozbyć się wilgoci?
Żwirek pochłania parę wodną z otoczenia, zapobiegając osiadaniu wody na szybach. Prosty trik, a działa zaskakująco dobrze. Sprawdzi się zwłaszcza w łazienkach, kuchniach i sypialniach, gdzie zwykle jest najwięcej wilgoci.
Przygotowanie domowego pochłaniacza jest proste. Wystarczy nasypać żwirek do płaskiego naczynia - może to być miseczka albo słoik z szerokim otworem. Następnie ustawiamy na parapecie. To cała filozofia. Żwirek należy wymieniać co kilka dni, nie rzadziej niż raz na tydzień. Z czasem zacznie się zbrylać, więc łatwo ocenisz, kiedy jest na to najlepszy moment. Pierwsze efekty widać już po kilku dniach.