Spis treści: Cyklamen. Kwiaty, które od razu przyciągają wzrok Zrób to od razu, gdy kupisz cyklamen Przestrzegaj trzech żelaznych zasad. Cyklamen nie rozczaruje wyglądem

Cyklamen. Kwiaty, które od razu przyciągają wzrok

Cyklamen perski należy do rośliny pierwiosnkowatych. Naturalnie występuje w górskich terenach Europy, Azji Zachodniej i Afryki Północnej. To bylina osiągająca do ok. 40 cm wysokości, która tworzy bulwy. W zależności od odmiany, liście mogą być sercowate, nerkowate, ząbkowane lub błyszczące. Cyklamen kwitnie od jesieni do wiosny i ma charakterystyczne, pojedyncze lub pełne kwiaty o różnej wielkości. Mają one kształt serca i przybierają kolor różowy, biały, czerwony lub fioletowy.

Dość trudno przejść obok niego obojętnie, ponieważ kwiaty w intensywnych kolorach od razu przyciągają wzrok. Cyklamen może być więc idealną dekoracją w okresie jesienno-zimowym i skutecznie przełamywać panującą za oknem szarugę. Czasami zdarza się, że kupiony przez nas okaz zaczyna marnieć w oczach.

Chcesz, aby cyklameny pięknie kwitły? Stosuj się kilku prostych zasad 123RF/PICSEL

Zrób to od razu, gdy kupisz cyklamen

Gdy kupujemy cyklamen, pilnujmy, by nie zmarzł podczas podróży do domu. To ważne, ponieważ roślina nie przepada za dużą zmianą temperatur. Jeszcze nim wyniesiemy ją z dość ciepłego pomieszczenia, zapamiętajmy o odpowiedniej ochronie. Cyklamen wystarczy owinąć papierem. To prosty trik, który pomoże przetrwać mu wyprawę do docelowego miejsca. Bo takie zmiany temperatur w dość krótkim czasie z pewnością mu nie służą.

Cyklamen - jeśli chcesz, by kwitł całą zimę, powinnaś go nawozić co dziesięć dni. Nie lubi jednak ciepła, więc nie stawiaj go przy kaloryferze. 123RF/PICSEL

Po przyniesieniu do domu czy mieszkania, zadbaj o odpowiednie stanowisko. Cyklameny uwielbiają miejsca półcieniste i temperaturę 10-16 st. C. Są idealnym wyborem do zacienionych gabinetów, sypialni i klatek schodowych. Można je postawić na parapecie północnego okna, pod którym nie ma kaloryfera.

Przestrzegaj trzech żelaznych zasad. Cyklamen nie rozczaruje wyglądem

Cyklamen wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Gdy zacznie marnieć w oczach, sprawdź czy nie popełniasz kilku błędów. Ważne, by przestrzegać przynajmniej trzech żelaznych zasad w jego uprawie. Dzięki temu będzie zachwycał wyglądem przez długi czas.

Zbyt częste podlewanie? Dla cyklamenu nie oznacza to niczego dobrego. Roślina nie lubi mokrego podłoża. Jeśli przesadzisz z podlewaniem, efekt będzie następujący: żółknące liście i opadające na boki pędy. Podlewaj roślinę tylko wtedy, gdy wierzchnia warstwa podłoża będzie przeschnięta. Nie zostawiaj też wody w osłonce!

Przeciąg? Cyklamen nie reaguje na niego najlepiej. Zadbaj o to, by nie był narażony na gwałtowne zmiany powietrza. To zimne z pewnością nie przyczyni się do tego, że będzie piękną dekoracją wnętrza.

Cyklamen będzie szybko przekwitał, jeśli postawimy go przy gorącym kaloryferze. Pamiętaj, że chłód działa na niego korzystniej niż suche i ciepłe powietrze. To ważne, jeśli chcemy, by kwiaty zdobiły roślinę dość długo. Wspomniana temperatura 10-16 st. C będzie dla niego idealna.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Nie zaśpij przed zimą. Już teraz zabezpiecz rośliny Polsat Polsat