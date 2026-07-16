Spis treści: Masło przez lata uznawano za niezdrowe. Czy słusznie? Tłuszcze nasycone pod lupą. Nie wszystko jest tak oczywiste Co naprawdę kryje się w maśle? Nie tylko tłuszcz To nie samo masło decyduje o zdrowiu. Liczy się cała dieta

Masło przez lata uznawano za niezdrowe. Czy słusznie?

Negatywny wizerunek masła wynika przede wszystkim z obecności tłuszczów nasyconych. Przez dekady uznawano, że ich spożywanie prowadzi do wzrostu poziomu cholesterolu, a tym samym zwiększa ryzyko miażdżycy, zawału serca i innych chorób układu krążenia.

Do dziś wiele instytucji zajmujących się żywieniem zaleca ograniczanie tłuszczów nasyconych. Przykładowo American Heart Association rekomenduje, aby dostarczały one nie więcej niż 5-6 proc. dziennej energii. Część naukowców zwraca jednak uwagę, że zależność między spożyciem masła a ryzykiem chorób serca jest znacznie bardziej złożona, niż sądzono jeszcze kilkadziesiąt lat temu.

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Tłuszcze nasycone pod lupą. Nie wszystko jest tak oczywiste

Lek. Katarzyna Świątkowska, autorka książek poświęconych mitom medycznym, zwraca uwagę, że wiele współczesnych zaleceń dotyczących tłuszczów nasyconych wywodzi się z tzw. Badania Siedmiu Krajów przeprowadzonego przez Ancela Keysa. Badanie to odegrało ogromną rolę w kształtowaniu zaleceń żywieniowych, jednak z biegiem lat zaczęto wskazywać również jego ograniczenia.

Eksperci podkreślają dziś, że na zdrowie układu krążenia wpływa nie pojedynczy produkt, lecz całokształt sposobu odżywiania. Dobrym przykładem jest tzw. paradoks francuski. Mimo stosunkowo wysokiego spożycia masła i serów Francuzi przez lata notowali niższą śmiertelność z powodu chorób serca niż mieszkańcy wielu innych krajów. Badacze tłumaczą to przede wszystkim charakterystycznym modelem żywienia opartym na warzywach, owocach, rybach, oliwie z oliwek i produktach pełnoziarnistych.

Coraz więcej badań wskazuje również, że samo obniżenie spożycia tłuszczów nasyconych nie zawsze przekłada się na mniejsze ryzyko zgonu z powodu chorób serca. Oznacza to, że ocena wpływu masła na zdrowie wymaga spojrzenia na całą dietę, a nie wyłącznie na jeden jej składnik.

Naukowcy udowodnili, że masło jest najlepiej przyswajalnym tłuszczem zwierzęcym 123RF/PICSEL

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Co naprawdę kryje się w maśle? Nie tylko tłuszcz

Masło dostarcza przede wszystkim tłuszczu mlecznego, który jest dobrze przyswajany przez organizm. Zawiera także niewielkie ilości witamin A, D oraz witamin z grupy B, a także składniki mineralne, takie jak wapń, magnez, fosfor czy cynk.

Interesujących wniosków dostarczyło wieloletnie badanie opublikowane na łamach American Journal of Clinical Nutrition. Naukowcy przez ponad dwie dekady obserwowali około trzech tysięcy osób po 65. roku życia. Analiza nie wykazała związku między większym spożyciem pełnotłustych produktów mlecznych a wyższym ryzykiem zgonu z powodu chorób serca. Co więcej, u osób spożywających więcej tłuszczu mlecznego odnotowano niższe ryzyko zgonu z powodu zawału serca.

Nie oznacza to jednak, że masło można jeść bez ograniczeń. Jest produktem bardzo kalorycznym - jedna kostka zawiera około 1500 kcal. Z tego względu najlepiej traktować je jako element zróżnicowanej diety, a nie produkt spożywany w dużych ilościach.

Masło należy jednak spożywać z umiarem 123RF/PICSEL

To nie samo masło decyduje o zdrowiu. Liczy się cała dieta

Specjaliści są zgodni, że pojedynczy produkt nie decyduje o stanie zdrowia. Znacznie większe znaczenie ma całokształt codziennego jadłospisu, poziom aktywności fizycznej oraz styl życia.

Jeśli dieta opiera się głównie na warzywach, owocach, produktach pełnoziarnistych, roślinach strączkowych, rybach i zdrowych źródłach tłuszczu, niewielkie ilości masła nie powinny stanowić problemu dla większości zdrowych osób. Zamiast całkowicie eliminować ten produkt z menu, warto zachować umiar i dbać o odpowiednie proporcje wszystkich składników diety.

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