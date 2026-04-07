Spis treści: Budleja Davida: oto motyli krzew Budleja Dawida: czy jest inwazyjna? Co robić z budleją Davida?

Budleja Davida: oto motyli krzew

Budleja Davida to krzew pochodzący z Chin, ale rozprzestrzenił się w wieli miejscach na świecie i jest często sadzony w ogrodach w klimacie umiarkowanym. Nic dziwnego, ponieważ przepięknie kwitnie i jego kwiatostany - pojawiające się w maju - są naprawdę interesujące. Drobne kwiatki o różnych barwach osiągają wielkość 30 cm: przepięknie pachną i przyciągają owady, jak magnes. Najczęściej po zakwitnięciu przylatują do niego motyle, najczęściej bardzo rzadkie gatunki.

Budleja Davida nie jest trudna w uprawie, stąd jej popularność. Niewiele potrzeba, aby po kilku latach od jej posadzenia, wyrosła wysoka, ponad dwumetrowa roślina, która może być prawdziwą chlubą każdego ogrodnika.

Budleja Dawida: czy jest inwazyjna?

Kolor kwiatów budlei Davida zależy od odmiany 123RF/PICSEL

Obecnie zmiany klimatu, które następuję, są bardzo sprzyjające dla rozwoju różnych roślin, które nie są przedstawicielami rodzimych gatunków. Podobnie jest z budleją Davida, która może po przekwitnięciu rozsiewać swoje nasiona i tworzyć nowe sadzonki, nawet w odległych miejscach. Właśnie z tego powodu budleja Davida uznawana jest za roślinę inwazyjną w wielu krajach.

Czy budleja Davida jest zakazana w Polsce? Okazuje się, że choć w innych państwach nie zaleca się jej sadzenia, to w naszym kraju jest ona legalna: nie istnieją żadne regulacje, które zakazują sprzedaży sadzonek i jej sadzenia. Budleja Davida jednak w opinii wielu osób za kilka/kilkanaście lat może stwarzać problem, a jej obecność wygłuszać inne rodzime gatunki.

Zobacz również: Aleksandra Waleczek

Co robić z budleją Davida?

Usunięcie kwiatostanów to sposób na to, aby budleja Davida się nie rozsiewała 123RF/PICSEL

Jeśli w naszym ogrodzie rośnie budleja Davida wcale nie musimy się jej pozbywać. Wykopywanie jej, ścinanie lub palenie nic nie da. Jeśli już mamy w ogrodzie tę roślinę, ale leży nam na sercu troska o środowisko, to możemy pamiętać o jednym prostym zabiegu. Na czym polega? Wystarczy usuwać kwiatostany wtedy, kiedy zaczną już przekwitać w ten sposób, aby zminimalizować ryzyko wytworzenia się nasion, które niekontrolowanie mogą rozsiewać się po okolicy.

Zobacz również: Karina Kołodziejczyk

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Pasztet jajeczny w boczku Polsat