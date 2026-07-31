Spis treści: Dlaczego warto postawić poidełko dla ptaków w ogrodzie? Najlepsza lokalizacja. Gdzie ustawić wodopój dla ptaków? Jak powinno wyglądać odpowiednie naczynie na wodę? Ptaki będą chętnie z niego korzystać Higiena to podstawa. Jak często wymieniać wodę? Skrzydlaci goście w ogrodzie. Kogo się spodziewać?

Dlaczego warto postawić poidełko dla ptaków w ogrodzie?

Miejsce z dostępem do wody pełni w ogrodzie wyjątkowo ważną rolę. Podczas letnich upałów płytkie strumyki i mniejsze zbiorniki błyskawicznie wysychają, co stwarza wiele problemów. Ptaki potrzebują wody nie tylko do zaspokojenia pragnienia, ale również do utrzymania higieny. Regularne kąpiele pozwalają im usunąć z piór kurz oraz pasożyty, a także schłodzić organizm w gorące dni.

Weźmy jednak pod uwagę, że zorganizowanie wodopoju dla ptaków nie jest wyłącznie troską o zmęczone upałem zwierzęta. Ma też wymiar praktyczny, przez który możemy sporo zyskać. Nie tylko nacieszymy oczy widokiem skrzydlatych gości, ale przede wszystkim odwdzięczą się oni ochroną ogrodu. Wiele gatunków wyręczy nas w walce ze szkodnikami, takimi jak mszyce, gąsienice czy uciążliwe komary. Korzyści dla wszystkich.

W lecie nie powinniśmy zapominać o pomocy dla ptaków 123RF/PICSEL

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Najlepsza lokalizacja. Gdzie ustawić wodopój dla ptaków?

Wybór odpowiedniego stanowiska dla naczynia z wodą nie może być dziełem przypadku. Najlepszym rozwiązaniem jest przestrzeń lekko zacieniona, która zapobiega zbyt szybkiemu nagrzewaniu się i parowaniu wody, a także ogranicza rozwój glonów.

Poidełko powinno stać w miejscu, w którym ptaki mają dobrą widoczność na całe otoczenie. Jednocześnie w pobliżu powinny rosnąć gęste krzewy lub niewysokie drzewa. Taka konfiguracja daje ptakom poczucie bezpieczeństwa, umożliwiając szybką ucieczkę na wypadek pojawienia się drapieżnika. Ważne jest też, aby poidełko znajdowało się na podwyższeniu, np. stabilnym pniu.

Jak powinno wyglądać odpowiednie naczynie na wodę? Ptaki będą chętnie z niego korzystać

Należy kierować się nie tylko estetyką, ale przede wszystkim funkcjonalnością. Naczynie powinno być płaskie i płytkie, o łagodnie opadających brzegach. Głębokość wody nie może przekraczać pięciu centymetrów. Zaleca się przygotować poidełko o chropowatym dnie, aby zapobiec ślizganiu. Sprawdzą się niepowlekana ceramika, kamień lub beton.

Jeśli naczynie jest zbyt głębokie, warto wrzucić do niego kilka płaskich kamieni, które posłużą za bezpieczne wyspy i wygodne lądowisko dla mniejszych osobników.

Higiena to podstawa. Jak często wymieniać wodę?

Zaniedbane poidełko ze stojącą wodą może stać się źródłem niebezpiecznych dla ptaków bakterii i pasożytów. Z tego powodu podczas upałów zaleca się wymieniać wodę codziennie, a całe naczynie dokładnie płukać.

Raz lub dwa razy w tygodniu warto poświęcić chwilę na gruntowne umycie poidełka przy pomocy szczotki z twardym włosiem i gorącej wody. Jednocześnie należy unikać silnych detergentów chemicznych, których pozostałości mogłyby zaszkodzić ptakom.

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Skrzydlaci goście w ogrodzie. Kogo się spodziewać?

Dobrze zorganizowane poidełko przyciągnie niezwykle różnorodne towarzystwo. Obserwacja stanie się prawdziwą gratką - nie tylko dla najmłodszych. W letni dni częstymi bywalcami ogrodów są wróble i mazurki. Wraz z nimi pojawiają się sikory, a przy odrobinie szczęścia z wodopoju w ogrodzie skorzystają także kosy, drozdy, szczygły i dzwońce.

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