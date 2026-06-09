Spis treści: Spór o kompostownik? Sąsiad może być niezadowolony Uważaj, gdzie umieszczasz kompostownik Czego nie można wrzucać do kompostownika?

Spór o kompostownik? Sąsiad może być niezadowolony

Czy kompostownik może być przedmiotem sporów? Okazuje się, że tak. Jeśli korzystamy z niego w sposób prawidłowy, to jego obecność na działce albo ogrodzie nie stanowi uciążliwości. Chyba że umieszczamy w nim odpadki niedozwolone, które nie dość, że nie będą spełniały należycie swojej funkcji w tworzeniu kompostu, to na dodatek będą stwarzać zagrożenie biologiczne.

Jeśli okaże się, że kompostownik nie jest używany zgodnie z przeznaczeniem, grożą nam konsekwencje. W wypadku, kiedy narusza on lokalne przepisy dotyczące gospodarowania odpadami albo jest sprzeczny z innymi, które mówią o utrzymywaniu czystości lub porządku, właścicielowi grozi mandat w wysokości 500 zł.

Uważaj, gdzie umieszczasz kompostownik

Kompostownik nie może być ulokowany w przypadkowym miejscu 123RF/PICSEL

Nawet jeśli wiemy doskonale, że nasz kompostownik jest użytkowany należycie, to musimy wiedzieć, gdzie go umieścić. Okazuje się, że lokalizacja również nie może być przypadkowa. Zgodnie z § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, kompostownik nie może być umiejscowiony co najmniej 2 m od granicy sąsiedniej posesji, a także drogi lub ciągu pieszego. Dodatkowo musimy pilnować odległości 5 m od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Ale to nie wszystko. Większe kompostowniki, czyli takie, których pojemność wynosi od 10 do 50 m³ muszą znajdować się co najmniej 7,5 m od granicy działki, 10 m od drogi lub ciągu pieszego oraz aż 30 m od okien i drzwi budynków mieszkalnych.

Co się stanie, jeśli nie spełnimy tych norm? Oczywiście, wtedy narażamy się na nadwyrężenie sąsiedzkich relacji, ale to nie wszystko. Najczęściej sprawa zgłaszana jest do nadzoru budowlanego, a ten może nakazać przesunięcie lub usunięcie kompostownika.

Oczywiście, lokalne samorządy mogą mieć odrębne przepisy dotyczące zakładanie lub użytkowania kompostowników, dlatego warto zainteresować się sprawą w urzędzie gminy.

Czego nie można wrzucać do kompostownika?

Nie wszystkie odpadki nadają się na kompostownik 123RF/PICSEL

Chcemy mieć kompostownik zgodnie z prawem, ale także taki, który wyda użyteczny nawóz, trzeba wiedzieć, czego do niego nie wrzucać. Kategorycznie nie wolno umieszczać w nim odpadów kuchennych i zwierzęcych, takich jak mięso, nabiał i tłuszcz. Zalicza się również żywność przetworzoną i słoną. Dlaczego? Ponieważ tego rodzaju odpadki nie tylko mogą przyciągać zwierzynę, ale także zaburzyć prawidłowy rozkład znajdujących się w kompostowniku odpadków. Oczywiście, to także nie miejsce dla plastiku, szkła, metali oraz papieru kolorowego.

Czy pozostałe odpadki mogą zasilać kompost? Nie do końca. Nie wolno umieszczać w nim także roślin problematycznych oraz chwastów. Dlaczego? Ponieważ mogą one przetrwać w kompostowniku i zasilić w przyszłości nasze grządki i rabaty, a wtedy będziemy mieć problem, aby później się ich pozbyć.

Kompost to także nie miejsce, aby lądowały tam odchody domowych zwierząt oraz popiół.

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