Przyprawa, którą rzadko kupujemy. "Czarne złoto" pomaga schudnąć i wzmacnia mózg

Nadaje potrawom wyjątkowy smak i aromat, ale ze względu na wysoką cenę rzadko jej używamy. To duży błąd, bo zawiera wiele cennych substancji, które korzystnie wpływają na organizm. Sam jej zapach działa kojąco - obniża napięcie i stres, a nawet poprawia nastrój. "Czarne złoto" - ułatwia też odchudzanie i działa przeciwzapalnie. Doskonale wpływa również na trawienie. Poznaj jedną z najzdrowszych i najcenniejszych przypraw świata.

Wanilia często nazywana jest "czarnym złotem"
Spis treści:

  1. Dlaczego wanilia jest tak cenna?
  2. Wanilia świetnie wpływa na mózg
  3. Wanilia ułatwia odchudzanie
  4. Wanilia może chronić przed anemią
  5. Wanilia doskonała na trawienie
  6. Wanilia opóźnia procesy starzenia się
  7. Wanilia - naturalny afrodyzjak
  8. Do czego używać wanilii?

Dlaczego wanilia jest tak cenna?

Wanilia pochodzi z lasów tropikalnych Ameryki Południowej i Środkowej, jednak ze względu na ogromną popularność, jaką się cieszy, zaczęto uprawiać ją także w innych rejonach świata, np. na Madagaskarze. Niestety jej pozyskiwanie jest utrudnione, a produkcja jest czasochłonna i kosztuje wiele pracy - kwiaty są ręcznie zapylane, a po zebraniu konieczny jest długi proces obróbki - fermentacja i suszenie. Dopiero wtedy wanilia nabiera ciemnej barwy i zaczyna wspaniale pachnieć - odpowiada za to kluczowy składnik, czyli wanilina. Oprócz tego przyprawa zawiera cenne substancje bioaktywne o właściwościach przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych.

Wanilia świetnie wpływa na mózg

Badania potwierdziły, że wanilia może działać ochronnie na mózg dzięki niwelowaniu stanów zapalnych i działaniu wolnych rodników. Aromat tej cennej przyprawy działa też kojąco i relaksująco - pomaga zmniejszać stres, obniża napięcie i łagodzi stany lękowe. Udowodniono też, że ułatwia zasypianie.

Wanilia ułatwia odchudzanie

Aromat wanilii może też wspierać walkę z nadprogramowymi kilogramami. Skutecznie hamuje apetyt na słodycze, zwłaszcza jeśli chęć podjadania jest spowodowana stresem czy potrzebą poprawy nastroju. Badania wykazały, że jej zapach zmniejsza aktywność ośrodka łaknienia w mózgu.

Wanilia może chronić przed anemią

Badania amerykańskich naukowców dowiodły, że wanilina znajdująca się w wanilii może skutecznie chronić przed anemią sierpowatą. Substancja odpowiednio zmodyfikowana i podana do organizmu chroni przed rozpadem czerwonych komórek. Istnieje więc szansa na opracowanie skutecznego leku na bazie tej cennej przyprawy.

Laska wanilii przecięta wzdłuż, z widocznymi aromatycznymi ziarnami, na tle kwiatów wanilii i zielonych liści, umieszczona na drewnianym podłożu
Czarny miąższ skrywający się w lasce wanilii zapewni nie tylko wyjątkowy aromat, ale też korzystnie wpłynie na organizmVALENTYN VOLKOV123RF/PICSEL

Wanilia doskonała na trawienie

Wanilia w niewielkich ilościach bardzo korzystnie wpływa także na procesy trawienia - pomaga w trawieniu tłuszczów, łagodzi wzdęcia i nudności. Poprawia też pracę jelit i wchłanianie substancji odżywczych z pożywienia.

Wanilia opóźnia procesy starzenia się

Substancje znajdujące się w wanilii wykazują silne właściwości przeciwutleniające i antybakteryjne. Pomagają więc zwalczać wolne rodniki i stres oksydacyjny odpowiedzialny za przedwczesne starzenie się komórek naszego ciała. Olejek waniliowy stosowany zewnętrznie może łagodzić stan zapalny skóry i błon śluzowych.

Wanilia - naturalny afrodyzjak

Aromat wanilii to także najsilniejszy naturalny afrodyzjak pobudzający zmysły i zwiększający apetyt na miłosne igraszki. Za te właściwości odpowiadają znajdujące się w "czarnym złocie" fitoferomony, a więc związki wzmagające aktywność seksualną. Nic dziwnego, że przyprawy używa się również do produkcji perfum.

Do czego używać wanilii?

Prawdziwej wanilii nie można mylić z jej syntetyczną podróbką, którą znaleźć można np. w popularnym cukrze wanilinowym. Jeśli chcesz poczuć intensywny słodki smak i aromat przyprawy, używaj do deserów i wypieków miąższu pozyskanego z charakterystycznych czarnych strąków. Laski wanilii nadają się także do przyprawiania napojów i sosów - wystarczy je w nich zanurzyć na kilkanaście minut, a następnie wyjąć i wysuszyć (w ten sposób można ich użyć 3-4 razy). Olejek waniliowy można wykorzystywać do tworzenia naturalnych kosmetyków, a kilka kropel na poduszce sprawi, że zapomnisz, co to bezsenność.

