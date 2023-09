Spis treści: 01 Jak dbać o jeżyny?

02 Kiedy przycina się jeżyny?

03 Przycinanie jeżyny jesienią: ważne terminy

04 Jak przycinać jeżyny?

Jak dbać o jeżyny?

Jeżyny to jedne z tych krzewów owocowych, które od ogrodników nie wymagają niemal żadnego wysiłku. Są wyjątkowo łatwe w uprawie, a ich owoce świetnie sprawdzają się zarówno jako dodatek do słodkich wypieków czy deserów, jak i w przypadku przygotowywanych na zimę przetworów - dżemów czy soków.

Jeżyny wymagają słonecznych i osłoniętych od silnych wiatrów stanowisk, gdzie gleba jest wilgotna i bogata w materię organiczną. W takich warunkach będą rosły zdrowo, rok do roku obradzając owocami. A te do swojej diety powinien wprowadzić każdy.

Kiedy przycina się jeżyny?

Aby jednak cieszyć się obfitymi zbiorami jeżyny, szczególnie dwa razy do roku należy poświęcić jej nieco więcej uwagi. Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym w przypadku krzewów jeżyny jest ich przycinanie. Zarówno technikę, jak i termin cięcia powinniśmy jednak dostosować do odmiany, jaka rośnie w naszym ogrodzie. Jeśli jesteś właścicielem jeżyny bezkolcowej, zwróć uwagę na istotne terminy.

Zdjęcie Jeżyny wymagają słonecznych i osłoniętych od silnych wiatrów stanowisk / 123RF/PICSEL

Najlepszym momentem do przeprowadzania cięcia jeżyn w pierwszym roku po posadzeniu jest wiosna, najlepiej marzec. Wówczas roślinę przycina się na wysokość 30 cm nad ziemią, co w efekcie wzmocni jej system korzeniowy. W drugim roku uprawy jeżyny, na wiosnę, najdłuższe pędy należy skrócić w odległości około 2 m od nasady, a pędy boczne około 30 cm nad ziemią.

Przycinanie jeżyny jesienią: ważne terminy

Cięcie owocujących już na pędach dwuletnich krzewów wykonuje się również latem, kiedy pędom o długości od 1,5 - 2 m przycina się jedynie wierzchołki. Podobny zabieg ma na celu pobudzenie rośliny do rozkrzewiania się.

Zdjęcie Aby cieszyć się obfitymi zbiorami jeżyny, szczególnie dwa razy do roku należy poświęcić jej nieco więcej uwagi / 123RF/PICSEL

Kolejne cięcie należy przeprowadzić późnym latem, po zbiorach. Wówczas usunąć należy wszystkie pędy dwuletnie i jednoroczne, jeśli tych jest w nadmiarze. Podobny zabieg ma na celu zapobieganie zbyt dużemu zagęszczeniu roślin, zmniejszając jednocześnie ryzyko porażenia krzewów przez choroby grzybowe. Przede wszystkim pływa jednak na wielkość plonów.

Jak przycinać jeżyny?

Cięcie jeżyn, podobnie jak ma to miejsce w przypadku malin, ma duże znaczenie. Pobudza bowiem roślinę do wytwarzania pędów oraz zapewnia odpowiedni dostęp krzewów do światła, co ma wpływ na większe owoce oraz lepsze plony.

Zdjęcie Za rok jeżyny zaskoczą ilością owoców. Teraz wykonaj ważny zabieg / 123RF/PICSEL

Do przycinania jeżyn zawsze używajmy jednak ostrych nożyc lub sekatora, wykonując szybkie i zdecydowane cięcia. W ten sposób nie poszarpiemy pędów, a jeżyna będzie gotowa do zimowego odpoczynku. Tuż przed nieco zimniejszymi nocami i nadejściem przymrozków nie zapomnijmy o tym, aby odpowiednio zabezpieczyć ją przed chłodem.

