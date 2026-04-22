Z niektórymi odpadami muszą jechać 50 kilometrów

Wadowicki Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie przyjmuje wszystkich odpadów niebezpiecznych dla środowiska, w tym m.in. zużytych olejów silnikowych pochodzących z samochodów, motocykli czy kosiarek - poinformował serwis wadowiceonline.pl.

"Wielu miłośników motoryzacji potrafi wymienić olej czy płyn chłodniczy we własnym zakresie, ale później nie ma gdzie legalnie oddać tych odpadów. Chcemy dbać o środowisko, ale obecnie brakuje dobrych rozwiązań w tym zakresie" - wskazuje jeden z mieszkańców Wadowic cytowany na łamach serwisu wadowiceonline.pl, którego dziennikarze o taki stan rzeczy zapytali lokalnych urzędników.

Małgorzata Targosz-Storch, kierownik Wydziału Promocji Gminy tłumaczy, że firma z którą miasto ma podpisaną umowę, nie zajmuje się odbiorem m.in. zużytych olejów silnikowych z pojazdów. Ponadto takich odpadów nie można również oddać bezpośrednio na wysypisku.

Najbliższy punkt, w którym mieszkańcy mogą legalnie przekazać tego typu odpady, znajduje się ok. 50 kilometrów od Wadowic, czyli w Krakowie.

"Płacimy niemałe opłaty za odbiór śmieci, a to że człowiek nie może oddać na PSZOK wszystkich niebezpiecznych substancji to jest nielogiczne i skrajnie nieekologicznie. Już widzę, jak mieszkańcy wiozą kilka litrów jakiegoś płynu czy oleju do Krakowa" - komentuje jeden z mieszkańców Wadowic pod artykułem w wadowiceonline.pl.

"Później zdziwienie, dlaczego lasy tak zanieczyszczone. Może pod magistratem, jak zobaczą te substancje to przejrzą na oczy" - dodaje drugi internauta.

Czy PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów?

Co zrobić, jeśli w PSZOK nie chcą przyjąć odpadów?

PSZOK to inaczej Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli miejsce, do którego na ogół, w zależności od obowiązującego regulaminu, można przywozić odpady takie jak m.in.: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, meble i odpady wielkogabarytowe, popiół, zużytą odzież, tekstylia, obuwie, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone i biodegradowalne.

Choć w wielu gminach to podmioty zewnętrzne zajmują się prowadzeniem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, to jednak nadal dana gmina odpowiada za ich organizację, przyjmowanie odpadów od mieszkańców oraz nadzór nad PSZK-iem.

Ponadto każdy PSZOK powinien posiadać regulamin określający zasady świadczenia usług, a obowiązujące przepisy zatwierdza wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Co istotne - przedstawiciele danego PSZOK mogą odmówić przyjęcia odpadów, jeśli są niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Mowa o sytuacjach związanych np. z przekroczeniem ustalonych limitów, próbą pozbycia się odpadów niekomunalnych, braku segregacji czy próbą oddania odpadów niedozwolonych np. w postaci azbestu.

W przypadku, gdy PSZOK odmawia przyjęcia odpadów, a osoba próbująca oddać odpady wychodzi z założenia, że nie narusza regulaminu, warto poprosić o podanie przyczyny i uzasadnienia odmowy, najlepiej w formie pisemnej.

Wówczas oficjalną skargę lub odwołanie należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy odpowiadających za dany PSZOK. Gminy w swoich uchwałach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych, powinny zdefiniować ścieżkę formalną dotyczącą sposobu zgłaszania incydentów i nieprawidłowości w kontekście działalności PSZOK.

