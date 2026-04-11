Punkt kulminacyjny pysznego śniadania. Dzięki dodatkom, będzie zdrowsze

Tomasz Hirkyj

Niektórzy ubóstwiają jajecznicę i wcale nie muszą szukać okazji, aby ją przygotować, dla innych to banalne danie śniadaniowe, które nie budzi żadnych emocji. Wiedzieć trzeba jedno: jajecznica to dobre rozpoczęcie dnia. Jeśli przygotujemy ją z umiarem, dostarczymy cennych substancji, nasycimy żołądek, a także wesprzemy odchudzanie. Warto pamiętać o dodatkach, które mogą podbić jej właściwości. Przyjrzyjmy się temu, co można dodać zdrowego do jajecznicy.

Jajecznica na trzech kromkach chleba pełnoziarnistego na białym talerzu, obok pomidor i liść sałaty.
Jajecznica na śniadanie to doskonały początek dnia123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Zdrowa jajecznica? To oczywiste
  2. Zwróć uwagę na czym smażysz jajecznicę
  3. Dodaj pół szklanki - jajecznica będzie kremowa
  4. Warzywa: tego nigdy za wiele

Zdrowa jajecznica? To oczywiste

Jeśli nie ma ku temu specjalnych zdrowotnych powodów, nie warto rezygnować z jajecznicy, bo jeśli jest przygotowana dobrze, to przyniesie nam same korzyści. Ponadto warto stawiać na dodatki. Jednym z nich jest mozzarella. Niepozorny, włoski ser, może być dobrym wyborem dla tych, którzy dbają o linię, a także o kondycję żołądka. Dlaczego? Ponieważ zawiera sporo białka, ale równocześnie jest lekkostrawna. Najlepsza mozzarella do jajecznicy? Najlepsza będzie ta z zalewy, ponieważ ma mniejszą zawartość tłuszczu. Ten ser najlepiej dodawać pod sam koniec przygotowywania jajecznicy albo wtedy, gdy wyłożymy ją na talerz.

Zwróć uwagę na czym smażysz jajecznicę

starta biała feta na świeżo ubicie jajkach, tworząca wyrazisty kontrast tekstur i kolorów
Mozzarella, masło, warzywa - idealne dodatki do jajecznicy123RF/PICSEL

Jajecznica na masełku? To chyba jedyna rzecz, która może poprawić poranek, jeśli wstaliśmy lewą nogą. Co prawda, masło nie jest szkodliwe, jeśli spożywamy je w umiarkowanych ilościach, ale raczej do smażenia się nie nadaje. Dlaczego? Ponieważ ma niski punkt dymienia i po jego przekroczeniu może już nie być dla naszego organizmu zdrowe.

Masło można zastąpić innymi, rafinowanymi tłuszczami, np. odrobiną oliwy lub masłem klarowanym. Z drugiej strony, gdy mamy dobrą patelnie z nieprzywieralną powłoką, łyżka wody będzie najzdrowszym zamiennikiem masła.

Masła nie możemy także całkowicie demonizować. Jeśli będziemy smażyć na nim jajecznicę na bardzo niskim ogniu i tylko do momentu ścięcia się białka (czyli nie przekroczymy temperatury dymienia), to taka jajecznica będzie dla nas zdrowa.

Dodaj pół szklanki - jajecznica będzie kremowa

Jajecznica mieszana na patelni z silikonową łopatką, w tle kromki chleba i zioła.
Kremowa jajecznica? Warto wypróbować patent z kefirem123RF/PICSEL

Kremowa jajecznica, która będzie rozpływać się w ustach? Można przygotować ją w bardzo łatwy sposób: wystarczy dodać nieco kefiru. Wiadomo, że produkt ten ma wiele właściwości, ale obróbka termiczna niszczy prebiotyki, które korzystnie działają na jelita. Jednak dodatek kefiru sprawi, że zapewnimy sobie solidną porcję białka i wapnia, więc to znacząca korzyść przy przygotowywaniu jajecznicy. Dodatek kefiru sprawi, że jajeczne dania będzie kremowe i wilgotne, a to chyba najbardziej pożądana struktura.

Warzywa: tego nigdy za wiele

Warzywa są zdrowe i nie ma co z tym faktem dyskutować. Zawierają wszystko to, co nasz organizm potrzebuje. Czy warto je dodawać do jajecznicy? Oczywiście! Warto wiedzieć, że nie powinno się ich umieszczać na patelnię, ale wprost na talerz. Takie połączenie powinno być dla nas oczywiste i naturalne. Które warzywa do jajecznicy pasują najlepiej?

  • Pomidory,
  • Rzodkiewka,
  • Dymka,
  • Szczypior,
  • Papryka,
  • Ogórek.

