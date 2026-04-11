Zdrowa jajecznica? To oczywiste

Jeśli nie ma ku temu specjalnych zdrowotnych powodów, nie warto rezygnować z jajecznicy, bo jeśli jest przygotowana dobrze, to przyniesie nam same korzyści. Ponadto warto stawiać na dodatki. Jednym z nich jest mozzarella. Niepozorny, włoski ser, może być dobrym wyborem dla tych, którzy dbają o linię, a także o kondycję żołądka. Dlaczego? Ponieważ zawiera sporo białka, ale równocześnie jest lekkostrawna. Najlepsza mozzarella do jajecznicy? Najlepsza będzie ta z zalewy, ponieważ ma mniejszą zawartość tłuszczu. Ten ser najlepiej dodawać pod sam koniec przygotowywania jajecznicy albo wtedy, gdy wyłożymy ją na talerz.

Zwróć uwagę na czym smażysz jajecznicę

Mozzarella, masło, warzywa - idealne dodatki do jajecznicy

Jajecznica na masełku? To chyba jedyna rzecz, która może poprawić poranek, jeśli wstaliśmy lewą nogą. Co prawda, masło nie jest szkodliwe, jeśli spożywamy je w umiarkowanych ilościach, ale raczej do smażenia się nie nadaje. Dlaczego? Ponieważ ma niski punkt dymienia i po jego przekroczeniu może już nie być dla naszego organizmu zdrowe.

Masło można zastąpić innymi, rafinowanymi tłuszczami, np. odrobiną oliwy lub masłem klarowanym. Z drugiej strony, gdy mamy dobrą patelnie z nieprzywieralną powłoką, łyżka wody będzie najzdrowszym zamiennikiem masła.

Masła nie możemy także całkowicie demonizować. Jeśli będziemy smażyć na nim jajecznicę na bardzo niskim ogniu i tylko do momentu ścięcia się białka (czyli nie przekroczymy temperatury dymienia), to taka jajecznica będzie dla nas zdrowa.

Zobacz również:

Dodaj pół szklanki - jajecznica będzie kremowa

Kremowa jajecznica? Warto wypróbować patent z kefirem

Kremowa jajecznica, która będzie rozpływać się w ustach? Można przygotować ją w bardzo łatwy sposób: wystarczy dodać nieco kefiru. Wiadomo, że produkt ten ma wiele właściwości, ale obróbka termiczna niszczy prebiotyki, które korzystnie działają na jelita. Jednak dodatek kefiru sprawi, że zapewnimy sobie solidną porcję białka i wapnia, więc to znacząca korzyść przy przygotowywaniu jajecznicy. Dodatek kefiru sprawi, że jajeczne dania będzie kremowe i wilgotne, a to chyba najbardziej pożądana struktura.

Warzywa: tego nigdy za wiele

Warzywa są zdrowe i nie ma co z tym faktem dyskutować. Zawierają wszystko to, co nasz organizm potrzebuje. Czy warto je dodawać do jajecznicy? Oczywiście! Warto wiedzieć, że nie powinno się ich umieszczać na patelnię, ale wprost na talerz. Takie połączenie powinno być dla nas oczywiste i naturalne. Które warzywa do jajecznicy pasują najlepiej?

Pomidory,

Rzodkiewka,

Dymka,

Szczypior,

Papryka,

Ogórek.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł Magda Weidner INTERIA.PL

Wielkanocne smakołyki w przepięknych kolorach i kształtach © 2026 Associated Press