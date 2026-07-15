Spis treści: Użytkowanie domowych sprzętów. Upał jest złym doradcą Idealna temperatura w lodówce podczas letnich miesięcy Jak korzystać z lodówki w trakcie upałów?

Użytkowanie domowych sprzętów. Upał jest złym doradcą

Uważasz, że nic tak nie gasi pragnienia, jak zimny napój wyciągnięty prosto z lodówki? Dla niejednej osoby to podstawa przetrwania uciążliwych upałów. Dodatkowo letnie temperatury sprawiają, że wielu z nas martwi się zepsuciem jedzenia i zmarnowaniem zapasów. W takich okolicznościach łatwo o błąd w eksploatowaniu lodówki.

Dotyczy on odruchowego obniżania temperatury we wnętrzu urządzenia. Niektórzy dochodzą nawet do jednego stopnia Celsjusza, nie zdając sobie sprawy, że nie przysłuży się to żywotności kuchennego sprzętu.

Czy w lecie konieczne jest obniżenie temperatury w lodówce? 123RF/PICSEL

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Idealna temperatura w lodówce podczas letnich miesięcy

Optymalna temperatura wewnątrz chłodziarki, również w trakcie upałów, powinna wynosić 3-4 st. C. Jest to wartość w zupełności wystarczająca, aby zahamować rozwój bakterii i utrzymać świeżość produktów spożywczych. Przesadnie niskie ustawienie termostatu poważnie zwiększa pobór prądu, a co za tym idzie - podwyższa rachunki za energię elektryczną. Szacuje się, że zużycie prądu rośnie o 5-10 proc. na każdy dodatkowy stopień chłodzenia. Trzeba wziąć pod uwagę również fakt, że zbyt niska temperatura w lodówce może negatywnie odbić się na konsystencji i smaku jedzenia.

Jak korzystać z lodówki w trakcie upałów?

Chcąc cieszyć się bezawaryjnym działaniem lodówki przez długi czas, trzeba podejść do niej z pewną dozą troski, zwłaszcza podczas panowania wysokich temperatur.

Przede wszystkim skracajmy do minimum czas, w którym drzwi urządzenia pozostają otwarte. Szybkie, konkretne decyzje przy wyciąganiu produktów ograniczają napływ gorącego powietrza do wnętrza i skutkują mniejszym przeciążeniem sprzętu.

Kolejną ważną zasadą, której należy przestrzegać niezależnie od daty w kalendarzu, jest niewkładanie do środka potraw, które nie ostygły do temperatury pokojowej. Gorący garnek z zupą potrafi podnieść temperaturę w całej komorze o kilka stopni. W ten sposób agregat zostaje zmuszony do pracy ponad siły i większego poboru energii.

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