Rachunki za prąd szybują. Ten błąd wielu z nas popełnia latem
Kiedy żar leje się z nieba, a termometry wskazują coraz wyższe wartości, instynktownie szukamy chłodu. Dotyczy to również naszych kuchennych poczynań. Lodówka staje się najważniejszym i najbardziej eksploatowanym urządzeniem podczas letnich upałów. Niestety, wiele osób popełnia błąd, który może skutkować przeciążeniem sprzętu i zawyżonymi rachunkami.
Spis treści:
- Użytkowanie domowych sprzętów. Upał jest złym doradcą
- Idealna temperatura w lodówce podczas letnich miesięcy
- Jak korzystać z lodówki w trakcie upałów?
Użytkowanie domowych sprzętów. Upał jest złym doradcą
Uważasz, że nic tak nie gasi pragnienia, jak zimny napój wyciągnięty prosto z lodówki? Dla niejednej osoby to podstawa przetrwania uciążliwych upałów. Dodatkowo letnie temperatury sprawiają, że wielu z nas martwi się zepsuciem jedzenia i zmarnowaniem zapasów. W takich okolicznościach łatwo o błąd w eksploatowaniu lodówki.
Dotyczy on odruchowego obniżania temperatury we wnętrzu urządzenia. Niektórzy dochodzą nawet do jednego stopnia Celsjusza, nie zdając sobie sprawy, że nie przysłuży się to żywotności kuchennego sprzętu.
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Idealna temperatura w lodówce podczas letnich miesięcy
Optymalna temperatura wewnątrz chłodziarki, również w trakcie upałów, powinna wynosić 3-4 st. C. Jest to wartość w zupełności wystarczająca, aby zahamować rozwój bakterii i utrzymać świeżość produktów spożywczych. Przesadnie niskie ustawienie termostatu poważnie zwiększa pobór prądu, a co za tym idzie - podwyższa rachunki za energię elektryczną. Szacuje się, że zużycie prądu rośnie o 5-10 proc. na każdy dodatkowy stopień chłodzenia. Trzeba wziąć pod uwagę również fakt, że zbyt niska temperatura w lodówce może negatywnie odbić się na konsystencji i smaku jedzenia.
Jak korzystać z lodówki w trakcie upałów?
Chcąc cieszyć się bezawaryjnym działaniem lodówki przez długi czas, trzeba podejść do niej z pewną dozą troski, zwłaszcza podczas panowania wysokich temperatur.
Przede wszystkim skracajmy do minimum czas, w którym drzwi urządzenia pozostają otwarte. Szybkie, konkretne decyzje przy wyciąganiu produktów ograniczają napływ gorącego powietrza do wnętrza i skutkują mniejszym przeciążeniem sprzętu.
Kolejną ważną zasadą, której należy przestrzegać niezależnie od daty w kalendarzu, jest niewkładanie do środka potraw, które nie ostygły do temperatury pokojowej. Gorący garnek z zupą potrafi podnieść temperaturę w całej komorze o kilka stopni. W ten sposób agregat zostaje zmuszony do pracy ponad siły i większego poboru energii.
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