Spis treści: Czym zastąpić płyn do płukania? Domowa alternatywa Szybkie odświeżenie pralki i tkanin Receptura domowego płynu do płukania Do jakich tkanin domowy płyn do płukania nadaje się najlepiej?

Czym zastąpić płyn do płukania? Domowa alternatywa

Naturalny płyn do płukania na bazie octu spirytusowego i olejków eterycznych to proste rozwiązanie, które każdy może zastosować w zaciszu własnej łazienki. W dodatku eliminuje wady sklepowych detergentów. Jak to się dzieje?

Ocet wykazuje właściwości zmiękczające, pomaga również wypłukiwać z materiałów resztki proszku, płynu lub żelu do prania. Działa odkażająco, neutralizuje brzydkie zapachy i chroni kolory przed blaknięciem, utrwalając barwniki. Bardzo dobrze działa również na stan samej pralki, zapobiegając gromadzeniu się osadów z kamienia.

Kupiony w sklepie płyn do płukania okazuje się zbędny 123RF/PICSEL

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Szybkie odświeżenie pralki i tkanin

Niektórzy obawiają się drażniącej woni octu. Niepotrzebnie. Jego zapach bardzo szybko się ulatnia podczas suszenia materiałów. Dodając do niego kilka kropel ulubionego olejku eterycznego, np. lawendowego, cytrusowego czy z drzewa herbacianego, zyskujemy naturalny i przyjemny aromat prania.

Receptura domowego płynu do płukania

Przygotowanie własnego płynu do płukania jest szybkie, łatwe i niedrogie. Wystarczy, że szklankę octu połączysz z wodą (najlepiej przegotowaną lub przefiltrowaną) w proporcji 1:1 i dodasz kilka-kilkanaście kropel ulubionego olejku eterycznego. Dokładna ilość ostatniego składnika zależy od tego, jak bardzo intensywne zapachy lubisz. Wymieszaj i wlej do przegrody na płyn do płukania, dopasowując porcję do stopnia zapełnienia pralki.

Do jakich tkanin domowy płyn do płukania nadaje się najlepiej?

Domowy płyn na bazie octu sprawdza się świetnie w pielęgnacji materiałów, które pod żadnym pozorem nie powinny mieć styczności ze sklepowymi produktami. Należą do nich przede wszystkim ręczniki oraz ściereczki z mikrofibry, ponieważ detergenty oblepiają ich włókna, zmniejszając zdolność wchłaniania wody.

Ocet nadaje się także do prania odzieży sportowej, ponieważ podtrzymuje jej właściwości odprowadzania wilgoci.

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