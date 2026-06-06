Redukuje stres, orzeźwia i poprawia metabolizm. Wystarczą dwa składniki
Prosty sposób, liczne korzyści dla organizmu. Napar na bazie mięty i cytryny to nie tylko walory smakowe. Połączenie tych dwóch składników ukoi nerwy, poprawi metabolizm, a w letnie dni zadziała orzeźwiająco.
Spis treści:
- W ogrodzie nie mijaj obojętnie. Startuje sezon na miętę
- Tak działa na organizm. To skrywają liście mięty pieprzowej
- Napar z mięty i cytryny. Redukuje stres, orzeźwia i poprawia metabolizm
W ogrodzie nie mijaj obojętnie. Startuje sezon na miętę
Zapach, który trudno pomylić z innym. Mięta pieprzowa to ceniony surowiec zielarski - ma korzystne dla zdrowia właściwości, orzeźwiający aromat i delikatny smak. Roślina znajduje też zastosowanie w kuchni i jest dodatkiem do wielu potraw i napojów. Mięta ze względu na swoje właściwości jest też wykorzystywana jako składnik kosmetyków.
Mięta budzi się do życia wczesną wiosną, a jej pełen rozkwit przypada od maja do września. W sezonie obsypuje się drobnymi, fioletowymi kwiatami. Ma jajowate liście porastające rozgałęzioną łodygę. Sezon na miętę właśnie się rozpoczyna. Jeśli rośnie w twoim ogrodzie, nie mijaj jej obojętnie - na jej bazie możesz przygotować korzystny dla zdrowia napar.
Tak działa na organizm. To skrywają liście mięty pieprzowej
Mięta pieprzowa związki aktywne skrywa w liściach: olejek eteryczny, garbniki, flawonoidy, karotenoidy, fenolokwasy, sole mineralne, związki goryczkowe i sterole.
Za cenne właściwości odpowiada przede wszystkim olejek miętowy. Roślina wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i odkażające. Ze względu na zapach, mięta jest stosowana w aromaterapii. Co więcej, działa kojąco na nerwy, dlatego cenione jest również jej działanie uspokajające i relaksujące.
Na co pomaga mięta? Oto najważniejsze wskazania:
- wspomaga pracę układu pokarmowego,
- usprawnia pracę jelit,
- pomaga w przypadku schorzeń układu oddechowego (przeziębienie, katar),
- łagodzi napięcie mięśniowe,
- zmniejsza objawy zmęczenia i przewlekłego stresu,
- poprawia koncentrację.
Mięta jest stosowana najczęściej w formie herbaty, naparu, inhalacji, kąpieli czy syropu. Na jej bazie warto przygotowywać napar, zwłaszcza poprzez dodanie cytryny i rumianku, które wzmacniają jej działanie.
Napar z mięty i cytryny. Redukuje stres, orzeźwia i poprawia metabolizm
Mięta i cytryna to mocno orzeźwiający duet. Takie połączenie działa jak balsam na układ trawienny, nawadnia organizm i dostarcza antyoksydantów.
To też prosty sposób na poprawę samopoczucia, redukcję stresu i wzmocnienie odporności. Napar działa też kojąco w przypadku bólu głowy.
Wystarczy, że 3-4 łodyżki mięty zalejesz wrzątkiem (0,5 l wody) i pod przykryciem będziesz parzyć przez ok. 10 minut. Na koniec wlej do szklanki i dodaj 2 plastry cytryny.
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