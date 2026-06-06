Redukuje stres, orzeźwia i poprawia metabolizm. Wystarczą dwa składniki

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Prosty sposób, liczne korzyści dla organizmu. Napar na bazie mięty i cytryny to nie tylko walory smakowe. Połączenie tych dwóch składników ukoi nerwy, poprawi metabolizm, a w letnie dni zadziała orzeźwiająco.

Starsza kobieta z siwymi włosami siedzi na kocu, miesza w kubku napar z cytryną, obok dzbanek i plasterki cytryny.
Napar z tych składników ma pozytywny wpływ na zdrowie. A do tego orzeźwiaCanva ProINTERIA.PL

Spis treści:

  1. W ogrodzie nie mijaj obojętnie. Startuje sezon na miętę
  2. Tak działa na organizm. To skrywają liście mięty pieprzowej
  3. Napar z mięty i cytryny. Redukuje stres, orzeźwia i poprawia metabolizm

W ogrodzie nie mijaj obojętnie. Startuje sezon na miętę

Zapach, który trudno pomylić z innym. Mięta pieprzowa to ceniony surowiec zielarski - ma korzystne dla zdrowia właściwości, orzeźwiający aromat i delikatny smak. Roślina znajduje też zastosowanie w kuchni i jest dodatkiem do wielu potraw i napojów. Mięta ze względu na swoje właściwości jest też wykorzystywana jako składnik kosmetyków.

Mięta budzi się do życia wczesną wiosną, a jej pełen rozkwit przypada od maja do września. W sezonie obsypuje się drobnymi, fioletowymi kwiatami. Ma jajowate liście porastające rozgałęzioną łodygę. Sezon na miętę właśnie się rozpoczyna. Jeśli rośnie w twoim ogrodzie, nie mijaj jej obojętnie - na jej bazie możesz przygotować korzystny dla zdrowia napar. 

Herbata miętowa orzeźwia i uspokaja. Pij regularnie, by przyspieszyć trawienie i spalanie tłuszczu
Herbata miętowa orzeźwia i uspokaja. Pij regularnie, by przyspieszyć trawienie i spalanie tłuszczu123RF/PICSEL

Tak działa na organizm. To skrywają liście mięty pieprzowej

Mięta pieprzowa związki aktywne skrywa w liściach: olejek eteryczny, garbniki, flawonoidy, karotenoidy, fenolokwasy, sole mineralne, związki goryczkowe i sterole. 

Za cenne właściwości odpowiada przede wszystkim olejek miętowy. Roślina wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i odkażające. Ze względu na zapach, mięta jest stosowana w aromaterapii. Co więcej, działa kojąco na nerwy, dlatego cenione jest również jej działanie uspokajające i relaksujące.

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Natalia Jabłońska

Na co pomaga mięta? Oto najważniejsze wskazania:

  • wspomaga pracę układu pokarmowego,
  • usprawnia pracę jelit,
  • pomaga w przypadku schorzeń układu oddechowego (przeziębienie, katar),
  • łagodzi napięcie mięśniowe, 
  • zmniejsza objawy zmęczenia i przewlekłego stresu,
  • poprawia koncentrację.

Mięta jest stosowana najczęściej w formie herbaty, naparu, inhalacji, kąpieli czy syropu. Na jej bazie warto przygotowywać napar, zwłaszcza poprzez dodanie cytryny i rumianku, które wzmacniają jej działanie.

Świeża mięta w towarzystwie cytryny to doskonały pomysł na orzeźwiający napój
Świeża mięta w towarzystwie cytryny to doskonały pomysł na orzeźwiający napój123RF/PICSEL

Napar z mięty i cytryny. Redukuje stres, orzeźwia i poprawia metabolizm

Mięta i cytryna to mocno orzeźwiający duet. Takie połączenie działa jak balsam na układ trawienny, nawadnia organizm i dostarcza antyoksydantów.

To też prosty sposób na poprawę samopoczucia, redukcję stresu i wzmocnienie odporności. Napar działa też kojąco w przypadku bólu głowy.

Wystarczy, że 3-4 łodyżki mięty zalejesz wrzątkiem (0,5 l wody) i pod przykryciem będziesz parzyć przez ok. 10 minut. Na koniec wlej do szklanki i dodaj 2 plastry cytryny.

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