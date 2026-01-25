Spis treści: Jakie są korzyści z termomodernizacji domu w 2026? Co w 2026 roku oznacza "dofinansowanie" wymiany okien i drzwi? Ulga termomodernizacyjna w 2026 - kto może z niej skorzystać? Dotacje na wymianę okien i drzwi w 2026 roku (Czyste Powietrze) - dla kogo? Jak przejść przez proces - ulga i dofinansowanie

Jakie są korzyści z termomodernizacji domu w 2026?

Wymiana okien i drzwi należy do popularnych prac modernizacyjnych, które szybko przynoszą efekty w postaci lepszego komfortu akustycznego i cieplnego, większej szczelności budynku, ograniczeń w stracie energii oraz niższych rachunków za ogrzewanie. W 2026 roku tego typu inwestycję można dodatkowo zoptymalizować finansowo, korzystając z dostępnych form wsparcia.

Ulga termomodernizacyjna rozliczana w podatku PIT,

Dotacje, w szczególności w ramach programu Czyste Powietrze.

Dobór odpowiedniego rozwiązania powinien wynikać z sytuacji podatkowej i dochodowej inwestora. Inne korzyści przynosi ulga osobom osiągającym stabilne dochody, a inne dotacja gospodarstwom domowym o niższych przychodach.

Poniżej znajdziesz uporządkowany przewodnik: kto może skorzystać ze wsparcia, jak wygląda procedura oraz jakie zasady wymagają szczególnej uwagi, aby uniknąć problemów przy rozliczeniu.

Co w 2026 roku oznacza "dofinansowanie" wymiany okien i drzwi?

W praktyce funkcjonują dwa odrębne mechanizmy wsparcia.

A. Ulga termomodernizacyjna

Nie jest to wypłata środków, lecz możliwość odliczenia poniesionych wydatków od dochodu lub przychodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Limit odliczenia wynosi do 53 000 zł na podatnika.

Małżonkowie mogą korzystać z limitów niezależnie, co łącznie daje nawet 106 000 zł.

B. Dotacje i programy wsparcia (np. Czyste Powietrze)

W tym przypadku pomoc przybiera formę dofinansowania kosztów inwestycji. Wysokość wsparcia zależy m.in. od:

poziomu dochodów,

zakresu prac modernizacyjnych,

spełnienia określonych wymagań technicznych.

Program Czyste Powietrze obejmuje również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W 2026 roku obowiązują zasady wprowadzone od 31 marca 2025 r.

Istotna zasada: Ulgi podatkowej i dotacji nie można stosować do tych samych wydatków. Możliwe jest ich łączenie, ale w uldze odlicza się wyłącznie część kosztów faktycznie pokrytą ze środków własnych.

Ulga termomodernizacyjna w 2026 - kto może z niej skorzystać?

Ulga jest dostępna dla osób, które spełniają łącznie następujące warunki:

są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego,

realizują przedsięwzięcie termomodernizacyjne,

osiągają dochód lub przychód podlegający opodatkowaniu,

ponoszą wydatki udokumentowane fakturami.

Zakres wydatków związanych ze stolarką

Przepisy wprost wskazują możliwość odliczenia kosztów takich jak okna i okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi zewnętrzne i balkonowe, bramy garażowe, usługa wymiany powyższych elementów.

Prace muszą zostać zakończone w ciągu 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje obowiązkiem skorygowania wcześniejszych odliczeń.

Dodatkowo, jeżeli kwota odliczenia przekracza roczny dochód lub przychód nadwyżkę można rozliczać w kolejnych latach, maksymalnie przez 6 lat.

Dotacje na wymianę okien i drzwi w 2026 roku (Czyste Powietrze) - dla kogo?

Program Czyste Powietrze pozostaje głównym źródłem dotacyjnego wsparcia dla właścicieli domów jednorodzinnych.

Kto może złożyć wniosek?

Właściciele lub współwłaściciele istniejących domów jednorodzinnych,

właściciele wydzielonych lokali mieszkalnych z odrębną księgą wieczystą.

W 2026 roku obowiązują trzy poziomy wsparcia:

poziom podstawowy - dochód roczny do 135 000 zł, dotacja do 66 000 zł (do 40% kosztów),

poziom podwyższony - niższe dochody "na osobę", dotacja do 99 000 zł (do 70%),

poziom najwyższy - najniższe dochody lub wybrane świadczenia, dotacja do ok. 136 000 zł (do 100%).

Materiały i rozwiązania zastosowane w ramach dotacji muszą spełniać określone standardy. W części zakresów obowiązuje m.in. lista ZUM.

Jak przejść przez proces - ulga i dofinansowanie

Ścieżka 1: ulga termomodernizacyjna

Najmniej formalna, oparta głównie na prawidłowej dokumentacji:

precyzyjne określenie zakresu prac,

gromadzenie faktur i potwierdzeń płatności,

kontrola terminu 3 lat na zakończenie inwestycji,

rozliczenie w zeznaniu rocznym, z możliwością przenoszenia nadwyżki.

Warto pamiętać, że odliczeniu podlegają również wydatki finansowane kredytem lub pożyczką, o ile ciężar spłaty ponosi podatnik.

Ścieżka 2: dotacja

Rozwiązanie dla osób, którym zależy na bezpośrednim zwrocie części kosztów:

weryfikacja poziomu dofinansowania na podstawie dochodów,

zaplanowanie inwestycji jako spójnego projektu energetycznego,

złożenie wniosku właściwym kanałem (online, gmina, bank),

rozliczenie zgodnie z regulaminem programu,

ewentualne uzupełnienie wsparcia ulgą podatkową w zakresie wkładu własnego.

Limit 53 000 zł obowiązuje na poziomie podatnika, a nie konkretnego budynku czy jednej inwestycji, przy czym dotacja i ulga termomodernizacyjna mogą się wzajemnie uzupełniać tylko w takim zakresie, w jakim nie dotyczą tych samych wydatków.

W praktyce oznacza to, że w uldze podatkowej uwzględnia się wyłącznie koszty faktycznie pokryte ze środków własnych, mimo że stolarka okienna i drzwiowa wraz z usługą jej wymiany jest wprost wskazana w katalogu kosztów kwalifikowanych.

