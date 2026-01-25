Remont z ulgą podatkową. Jak dostać dofinansowanie na nowe okna?
W ramach remontu chcesz przeprowadzić też prace termomodernizacyjne? Często obejmują one wymianę stolarki na nowszą, cieplejszą, ograniczającą straty energii i poprawiającą szczelność budynku. Jeśli zamierzasz zamontować w domu nowe okna i drzwi, możesz uzyskać na ten cel dofinansowanie a rozliczyć w podatku PIT ulgę. Ile można zyskać? Kto skorzysta? Na jakich zasadach funkcjonuje program?
Spis treści:
- Jakie są korzyści z termomodernizacji domu w 2026?
- Co w 2026 roku oznacza "dofinansowanie" wymiany okien i drzwi?
- Ulga termomodernizacyjna w 2026 - kto może z niej skorzystać?
- Dotacje na wymianę okien i drzwi w 2026 roku (Czyste Powietrze) - dla kogo?
- Jak przejść przez proces - ulga i dofinansowanie
Jakie są korzyści z termomodernizacji domu w 2026?
Wymiana okien i drzwi należy do popularnych prac modernizacyjnych, które szybko przynoszą efekty w postaci lepszego komfortu akustycznego i cieplnego, większej szczelności budynku, ograniczeń w stracie energii oraz niższych rachunków za ogrzewanie. W 2026 roku tego typu inwestycję można dodatkowo zoptymalizować finansowo, korzystając z dostępnych form wsparcia.
- Ulga termomodernizacyjna rozliczana w podatku PIT,
- Dotacje, w szczególności w ramach programu Czyste Powietrze.
Dobór odpowiedniego rozwiązania powinien wynikać z sytuacji podatkowej i dochodowej inwestora. Inne korzyści przynosi ulga osobom osiągającym stabilne dochody, a inne dotacja gospodarstwom domowym o niższych przychodach.
Poniżej znajdziesz uporządkowany przewodnik: kto może skorzystać ze wsparcia, jak wygląda procedura oraz jakie zasady wymagają szczególnej uwagi, aby uniknąć problemów przy rozliczeniu.
Co w 2026 roku oznacza "dofinansowanie" wymiany okien i drzwi?
W praktyce funkcjonują dwa odrębne mechanizmy wsparcia.
A. Ulga termomodernizacyjna
Nie jest to wypłata środków, lecz możliwość odliczenia poniesionych wydatków od dochodu lub przychodu w rocznym zeznaniu podatkowym.
- Limit odliczenia wynosi do 53 000 zł na podatnika.
- Małżonkowie mogą korzystać z limitów niezależnie, co łącznie daje nawet 106 000 zł.
B. Dotacje i programy wsparcia (np. Czyste Powietrze)
W tym przypadku pomoc przybiera formę dofinansowania kosztów inwestycji. Wysokość wsparcia zależy m.in. od:
- poziomu dochodów,
- zakresu prac modernizacyjnych,
- spełnienia określonych wymagań technicznych.
Program Czyste Powietrze obejmuje również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W 2026 roku obowiązują zasady wprowadzone od 31 marca 2025 r.
Istotna zasada: Ulgi podatkowej i dotacji nie można stosować do tych samych wydatków. Możliwe jest ich łączenie, ale w uldze odlicza się wyłącznie część kosztów faktycznie pokrytą ze środków własnych.
Ulga termomodernizacyjna w 2026 - kto może z niej skorzystać?
Ulga jest dostępna dla osób, które spełniają łącznie następujące warunki:
- są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego,
- realizują przedsięwzięcie termomodernizacyjne,
- osiągają dochód lub przychód podlegający opodatkowaniu,
- ponoszą wydatki udokumentowane fakturami.
Zakres wydatków związanych ze stolarką
Przepisy wprost wskazują możliwość odliczenia kosztów takich jak okna i okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi zewnętrzne i balkonowe, bramy garażowe, usługa wymiany powyższych elementów.
Prace muszą zostać zakończone w ciągu 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje obowiązkiem skorygowania wcześniejszych odliczeń.
Dodatkowo, jeżeli kwota odliczenia przekracza roczny dochód lub przychód nadwyżkę można rozliczać w kolejnych latach, maksymalnie przez 6 lat.
Dotacje na wymianę okien i drzwi w 2026 roku (Czyste Powietrze) - dla kogo?
Program Czyste Powietrze pozostaje głównym źródłem dotacyjnego wsparcia dla właścicieli domów jednorodzinnych.
Kto może złożyć wniosek?
- Właściciele lub współwłaściciele istniejących domów jednorodzinnych,
- właściciele wydzielonych lokali mieszkalnych z odrębną księgą wieczystą.
W 2026 roku obowiązują trzy poziomy wsparcia:
- poziom podstawowy - dochód roczny do 135 000 zł, dotacja do 66 000 zł (do 40% kosztów),
- poziom podwyższony - niższe dochody "na osobę", dotacja do 99 000 zł (do 70%),
- poziom najwyższy - najniższe dochody lub wybrane świadczenia, dotacja do ok. 136 000 zł (do 100%).
Materiały i rozwiązania zastosowane w ramach dotacji muszą spełniać określone standardy. W części zakresów obowiązuje m.in. lista ZUM.
Jak przejść przez proces - ulga i dofinansowanie
Ścieżka 1: ulga termomodernizacyjna
Najmniej formalna, oparta głównie na prawidłowej dokumentacji:
- precyzyjne określenie zakresu prac,
- gromadzenie faktur i potwierdzeń płatności,
- kontrola terminu 3 lat na zakończenie inwestycji,
- rozliczenie w zeznaniu rocznym, z możliwością przenoszenia nadwyżki.
Warto pamiętać, że odliczeniu podlegają również wydatki finansowane kredytem lub pożyczką, o ile ciężar spłaty ponosi podatnik.
Ścieżka 2: dotacja
Rozwiązanie dla osób, którym zależy na bezpośrednim zwrocie części kosztów:
- weryfikacja poziomu dofinansowania na podstawie dochodów,
- zaplanowanie inwestycji jako spójnego projektu energetycznego,
- złożenie wniosku właściwym kanałem (online, gmina, bank),
- rozliczenie zgodnie z regulaminem programu,
- ewentualne uzupełnienie wsparcia ulgą podatkową w zakresie wkładu własnego.
Limit 53 000 zł obowiązuje na poziomie podatnika, a nie konkretnego budynku czy jednej inwestycji, przy czym dotacja i ulga termomodernizacyjna mogą się wzajemnie uzupełniać tylko w takim zakresie, w jakim nie dotyczą tych samych wydatków.
W praktyce oznacza to, że w uldze podatkowej uwzględnia się wyłącznie koszty faktycznie pokryte ze środków własnych, mimo że stolarka okienna i drzwiowa wraz z usługą jej wymiany jest wprost wskazana w katalogu kosztów kwalifikowanych.
Nie wszystko trzeba wiedzieć od razu, ale warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Zajrzyj po proste i rzetelne porady, które pomogą ci w codziennych sprawach od sąsiedzkich nieporozumień po ważne dokumenty i świadczenia. Więcej na kobieta.interia.pl/porady