Hortensja kosmata: Co to?

Hortensja kosmata (Hydrangea aspera) zwana też omszoną to jeden z mniej popularnych gatunków ozdobnego krzewu. Swoją nazwę roślina zawdzięcza liściom, które pokrywają gęste, miękkie włoski.

Hortensja omszona charakteryzuje się ciekawymi kwiatostanami, które pojawiają się na zeszłorocznych pędach. Wewnętrzną część stanowią kwiaty płodne, które mogą być zapylane przez owady, są one drobne i występują w dużej liczbie, natomiast zewnętrzną część kwiatostanu tworzą kwiaty płonne, których zadaniem jest wabienie owadów, lecz nie mają one słupków i pręcików.

Hortensja omszona: Gdzie i kiedy sadzić?

Hortensję kosmatą można sadzić wczesną wiosną tuż po ustąpieniu przymrozków lub jesienią, gdy temperatura powietrza jest umiarkowana, czyli w drugiej połowie wrześniu i w październiku.

Gdzie sadzić hortensję omszoną? Najlepiej wybrać zaciszne stanowisko - roślina nie lubi przeciągów. Jednak doskonale radzi sobie w półcieniu, a nawet całkowicie zacienionych miejscach. Ma natomiast ważny warunek: potrzebuje sporo wilgoci, więc w przypadku bardzo suchego lata trzeba zadbać o nawodnienie krzewu. Podobnie jak inne hortensje, również kosmata wersja lubi glebę o lekko kwaśnym odczynie.

Łatwa w uprawie hortensja

Zaletą hortensji kosmatej są nie tylko jej wyjątkowe kwiatostany i upodobanie do cienia. Roślina jest o wiele odporniejsza na mróz niż jej drzewiasta i ogrodowa kuzynka, toteż na przeważającym obszarze kraju nie wymaga okrywania na zimę.

Hortensja omszona kwitnie na zeszłorocznych pędach, dlatego nie trzeba jej przycinać, a wręcz przeciwnie - jeśli wykonamy cięcie, musimy liczyć się z tym, że w danym roku krzew nie zakwitnie. W przypadku tej odmiany hortensji należy wczesną wiosną usuwać jedynie zeszłoroczne kwiatostany. Oczywiście cięcia sanitarne i korygujące czasem będą konieczne, ale hortensja kosmata wymaga ich o wiele mniej, niż jej kuzynki.

Możesz to robić w kuchni. Przydatne wskazówki, jak uprawiać świeże zioła Polsat Polsat