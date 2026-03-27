Bukszpan - klasyka wielkanocnych dekoracji

Bukszpan to jedna z najchętniej wykorzystywanych roślin ozdobnych w ogrodzie, a to z uwagi na jego ładną, regularną budowę oraz podatność na przycinanie. W ogrodach może pełnić wiele funkcji - tworzy gęste żywopłoty, niskie obwódki oddzielające rabaty, a także różnego rodzaju formy geometryczne. Dzięki temu doskonale wpisuje się w założenia ogrodów klasycznych, gdzie liczy się symetria i precyzja.

Jego popularność wynika również z tego, że jest rośliną zimozieloną, a więc zachowuje dekoracyjny wygląd przez cały rok. To właśnie dlatego tak chętnie wykorzystuje się go także w okresie Wielkanocy - zarówno w koszyczkach, jak i w świątecznych wieńcach i dekoracjach.

W ostatnich latach coraz więcej ogrodników rezygnuje jednak z jego uprawy. Powodem są trudności związane z pielęgnacją oraz rosnące zagrożenie ze strony szkodników, które potrafią w krótkim czasie zniszczyć nawet wieloletnie krzewy.

Ćma bukszpanowa - niewielki owad, duży problem

Największym zagrożeniem dla bukszpanu jest ćma bukszpanowa. Ten niepozorny motyl pojawił się w Polsce stosunkowo niedawno, ale bardzo szybko rozprzestrzenił się na terenie całego kraju. Do Europy trafił z Azji wraz z importowanymi roślinami.

Dorosłe osobniki nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla krzewów, jednak problem pojawia się na etapie larwalnym. Gąsienice żerują wewnątrz gęstych krzewów, przez co przez długi czas pozostają niewidoczne. Początkowo zjadają delikatne części liści, a z czasem prowadzą do całkowitego ogołocenia pędów.

Zainfekowany bukszpan zaczyna wyglądać jak uschnięty. Dopiero z bliska można dostrzec charakterystyczne ślady - przędzę oraz zielone odchody. W ciągu jednego sezonu może pojawić się nawet kilka pokoleń szkodnika, co dodatkowo utrudnia walkę z nim. Ze względu na zwartą strukturę krzewu jego zwalczanie jest wyjątkowo trudne i często nieskuteczne.

Ćma bukszpanowa potrafi całkowicie ogołocić krzew

Co zamiast bukszpanu? Sprawdzone alternatywy

Choć trudno znaleźć roślinę, która w pełni zastąpi bukszpan, istnieją gatunki o podobnym wyglądzie i znacznie mniejszych wymaganiach. Wybór odpowiedniego zamiennika powinien być uzależniony przede wszystkim od warunków panujących w ogrodzie.

Na stanowiskach słonecznych dobrze sprawdzi się ligustr pospolity lub jego odmiany. To krzew, który może osiągać nawet kilka metrów wysokości i dobrze znosi przycinanie, dzięki czemu nadaje się do formowanych żywopłotów. Jest stosunkowo mało wymagający - poradzi sobie zarówno na żyznych, jak i słabszych glebach, a także w warunkach miejskich. Co ważne, rzadko bywa atakowany przez choroby i szkodniki.

Ligustr pospolity może osiągać nawet kilka metrów wysokości i dobrze znosi przycinanie

W miejscach półcienistych i zacienionych lepszym wyborem będzie barwinek pospolity. To niska, zimozielona roślina okrywowa, która tworzy gęste kobierce z drobnych, błyszczących liści. Choć nie osiąga takich rozmiarów jak bukszpan i nie tworzy zdrewniałych form, świetnie sprawdza się jako obwódka rabat. Dodatkowym atutem są pojawiające się wczesną wiosną fioletowe kwiaty, które stanowią naturalną ozdobę ogrodu - i mogą być ciekawym uzupełnieniem wielkanocnych dekoracji.

Barwinek pospolity świetnie sprawdza się jako obwódka rabat

Barwinek jest rośliną niewymagającą i dobrze radzi sobie w różnych warunkach glebowych, choć najlepiej rośnie w podłożu żyznym i umiarkowanie wilgotnym. Szybko się rozrasta, tworząc zwarte pokrycie terenu, co czyni go praktycznym rozwiązaniem dla osób szukających alternatywy dla tradycyjnych nasadzeń.

