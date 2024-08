Na terenie Polski spotkać można przede wszystkim nornicę rudą . Swoim ubarwieniem przypomina mysz - jej sierść zwykle jest szaro-ruda, brzuch i boki mogą być szare lub białe. Nornice rude osiągają długość 15 cm - wliczając w to długość ogona. Słabo owłosiony ogon ma dwie barwy - najczęściej na górze jest ciemniejszy niż na dole.

Podobnie jak kret , nornice drążą podziemne tunele, jednak są one umiejscowione dość płytko, na głębokości maksymalnie 15 cm. Cechą wyróżniającą ją od kreta, jest fakt, że nornica nie buduje kopczyków. Żywi się korzeniami, liśćmi, nasionami, cebulkami i kłączami roślin.

Zjada też owady i larwy, a zimą przy niedoborze pożywienia obgryza kory drzew i krzewów liściastych, np. róż. Budując sieć korytarzy, może naruszyć strukturę korzeniową roślin, przez co utrudnia im pobieranie wody z gruntu. To skutkuje więdnięciem i obumieraniem roślin .

korytarze i koleiny o średnicy ok. 5 cm, drążone około 10-15 cm pod ziemią,

Nornice można odstraszyć za pomocą zapachów, które nie są dla nich komfortowe. Wystarczy zasadzić rośliny, które wydzielają woń przeszkadzającą gryzoniom. Są to czosnek, czarny bez - szczególnie suszony, wetknięty w glebę, wilczomlecz, porzeczka czy mięta. Można posłużyć się gotowym środkiem na krety i nornice, który zawiera naturalne olejki eteryczne.

Aby odstraszyć szkodniki, w pobliżu nory nornicy można ustawić hałasujący przedmiot, którego gryzoń będzie się bał. Mogą być to aluminiowe puszki obijające się o siebie w czasie wiatru i robiące dużo hałasu. Można także zakupić żywołapki, czyli pułapki, które zachęcają nornice do wejścia do środka.