Spis treści: Rośliny doniczkowe w małych mieszkaniach nie muszą być problemem Trzy gatunki dekoracyjnych roślin doniczkowych do małego mieszkania

Rośliny doniczkowe w małych mieszkaniach nie muszą być problemem

Wielu marzy o zielonej dżungli w domu, ale nie każdy może pozwolić sobie na ustawianie masywnych donic i wysokich roślin w swoich "czterech ścianach" Dobrze zatem wiedzieć, że istnieją kompaktowe, a zarazem mało wymagające i pięknie dekorujące wnętrza gatunki, które można postawić na półce, biurku czy parapecie. Zajmują niewiele miejsca, są łatwe w pielęgnacji, a co ciekawe, potrafią korzystnie wpływać na samopoczucie i pochłaniać z powietrza zanieczyszczenia. Jeśli szukasz idealnych do swojego niewielkiego mieszkania roślin, podpowiadamy, na jakie warto zwrócić uwagę.

Trzy gatunki dekoracyjnych roślin doniczkowych do małego mieszkania

Jeśli zależy ci na tym, aby twoim pokojowym roślinom "żyło się dobrze" przy minimalnych nakładach pracy, najlepiej wybrać gatunki, które wytrzymają bez nawadniania przez kilka dni i będą odporne na inne, niesprzyjające warunki. Najlepiej sprawdzą się te o dekoracyjnych liściach, które, mimo małych rozmiarów, przyciągają uwagę i świetnie komponują z innymi elementami w pomieszczeniach. Do roślin doniczkowych, które będą idealnym wyborem do niewielkich mieszkań i domów, zaliczają się m.in.:

Pieniążek (Pilea peperomioides) - jedna z najpopularniejszych roślin domowych ostatnich lat. Ma piękne, dekoracyjne okrągłe liście przypominające monety. Dorasta zazwyczaj do 30-40 cm, świetnie prezentuje się na półkach i stolikach i ma niewielkie wymagania. Wystarczy podlewać ją raz 7-10 dni, a zimą jeszcze rzadziej.

Pieniążek nie ma dużych wymagań, a przy tym jest rośliną kompaktową

Peperomia - ta mała, doniczkowa roślina, ma wiele odmian o różnych kształtach i odmiennych wybarwieniach liści. Nadaje wnętrzom charakteru i przyciąga uwagę. Warto rozważyć zakup Peperomi Watermelon -o liściach przypominających wzór arbuza lub Peperomi Raindrop - posiadającej duże, błyszczące liście w kształcie kropli wody. Rośliny te osiągają wysokość do 30 cm. Latem warto podlewać je raz w tygodniu, a zimą wystarczy co 2-3 tygodnie.

Peperomia to roślina o niezwykle dekoracyjnych liściach, idealna do małych mieszkań

Mini sansewieria (język teściowej) - jedna z najbardziej odpornych i wytrzymałych roślin pokojowych, posiadająca zdolności wychwytywanie kurzu i zanieczyszczeń. Jako jedna z niewielu roślin doniczkowych produkuje tlen i absorbuje dwutlenek węgla w nocy, dlatego idealnie sprawdzi się do sypialni. Do małego mieszkania warto wybrać jej karłowe odmiany, np. Sansevierię Hahnii. Jej dekoracyjne liście tworzą piękne, zwarte rozety. Sansewieria rośnie wolno i zajmuje bardzo mało miejsca. Ponadto toleruje rzadkie podlewanie (w zimie wystarczy podlewać raz na 3-4 tygodnie) i dobrze znosi suche powietrze.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

