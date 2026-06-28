Spis treści: Dlaczego meszki nie lubią niektórych zapachów? Bazylia i melisa - aromatyczna tarcza w ogrodzie Komarzyca i lawenda - naturalna ochrona na taras i balkon

Dlaczego meszki nie lubią niektórych zapachów?

Meszki są wyjątkowo wrażliwe na zapachy, a szczególnie na związki chemiczne obecne w olejkach eterycznych roślin. Aromaty niektórych gatunków działają na nie dezorientująco, utrudniając im lokalizowanie człowieka.

W praktyce oznacza to, że intensywne zapachy mogą maskować sygnały, które normalnie przyciągają owady, takie jak ciepło ciała czy naturalna woń skóry. W efekcie meszki omijają miejsca, w których rosną rośliny o silnym aromacie.

To sprawia, że ogród lub balon mogą stać się nie tylko ozdobą, ale też formą naturalnej bariery ochronnej przed insektami, bez konieczności stosowania chemicznych środków.

Bazylia i melisa - aromatyczna tarcza w ogrodzie

Jednym z najprostszych sposobów na ograniczenie obecności meszek jest wykorzystanie roślin, które i tak często uprawiamy w kuchni. Bazylia, poza walorami smakowymi, wydziela intensywny zapach, który działa na owady odstraszająco. Dodatkowo regularne przycinanie liści wzmacnia jej aromat.

Melisa to kolejna roślina o podwójnym zastosowaniu - uspokaja w naparach, a w ogrodzie odstrasza owady. Jest łatwa w uprawie i dobrze radzi sobie zarówno w słońcu, jak i półcieniu, dzięki czemu można ją posadzić niemal wszędzie.

Obie rośliny mają jeszcze jedną zaletę - szybko się rozrastają, co pozwala stworzyć naturalną, pachnącą barierę ochronną wokół tarasu czy okien.

Bazylię możemy trzymać w donicy lub posadzić ją do ziemi 123RF/PICSEL

Komarzyca i lawenda - naturalna ochrona na taras i balkon

Szczególnie skuteczną rośliną odstraszającą owady jest plektrantus koleusowaty, znany jako komarzyca. Jego liście wydzielają intensywny aromat, który skutecznie zniechęca meszki do przebywania w pobliżu. Roślina dobrze rośnie w donicach, dlatego świetnie sprawdza się na balkonach.

Lawenda to kolejny klasyk wśród naturalnych "repelentów". Jej zapach działa kojąco na ludzi, ale jednocześnie jest nieprzyjemny dla wielu owadów. Dodatkowo lawenda jest rośliną bardzo dekoracyjną i łatwą w pielęgnacji.

Połączenie komarzycy i lawendy pozwala stworzyć estetyczną, pachnącą przestrzeń, która jednocześnie ogranicza obecność uciążliwych insektów.

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