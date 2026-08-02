Spis treści: Bananowiec (Musa) Fikus dębolistny (Ficus lyrata) Strelicja królewska (Strelitzia reginae) Storczyk Cymbidium Alokazja (Alocasia)

Bananowiec (Musa)

W dziewiętnastowiecznej Europie posiadanie egzotycznych roślin, takich jak bananowce, było jednoznacznym symbolem statusu społecznego. Budowa prywatnych palmiarni i ogrzewanie ich węglem generowało ogromne koszty, na które mogli pozwolić sobie tylko najzamożniejsi - jak choćby książę Devonshire w swojej słynnej szklarni w Chatsworth.

Dziś bananowiec w salonie nadal budzi skojarzenia z rozmachem i dawną elegancją. Ze względu na swoje olbrzymie, rozłożyste liście, roślina ta najlepiej prezentuje się w przestronnych, dobrze doświetlonych pomieszczeniach, gdzie wysoki sufit pozwala jej w pełni zaprezentować okazałą formę. Aby podkreślić jej architektoniczny pokrój, warto umieścić ją w minimalistycznej, wielkoformatowej donicy z betonu lub ceramiki. Bananowiec wymaga systematycznego nawadniania i jasnego stanowiska, jednak wysiłek włożony w jego pielęgnację rekompensuje wyjątkowym, egzotycznym wyglądem.

Rośliny, które zachwycają wyglądem 123RF/PICSEL

Fikus dębolistny (Ficus lyrata)

Fikus dębolistny to od lat jeden z najchętniej wybieranych gatunków w projektach publikowanych na łamach międzynarodowych pism wnętrzarskich. Pochodzący z zachodnioafrykańskich lasów deszczowych fikus wyróżnia się dużymi, skórzastymi liśćmi o kształcie przypominającym liry lub skrzypce.

Projektanci cenią go za pokrój przypominający małe drzewo. Pozwala to wprowadzić zieleń na wysokość wzroku, a nie tylko na poziom podłogi. Jego pionowy, smukły kształt sprawia, że nie zajmuje wiele miejsca, jednocześnie tworząc wyraźny kontrast z gładkimi powierzchniami nowoczesnych mebli. Ficus lyrata dobrze komponuje się zarówno z nowoczesnym minimalizmem, jak i ze stylem klasycznym czy paryską kamienicą, nadając wnętrzu pożądaną głębię.

Te rośliny dodają wnętrzom klasy. Efekt widać od razu 123RF/PICSEL

Strelicja królewska (Strelitzia reginae)

Strelicja, nazywana również "rajskim ptakiem", trafiła do brytyjskich ogrodów Kew w 1773 roku i została nazwana na cześć królowej Charlotty, żony króla Jerzego III (pochodzącej z rodu książąt Meklemburgii-Strelitz).

Nawet gdy nie kwitnie, jej smukła sylwetka prezentuje się niezwykle dostojnie. Ze swoimi długimi, sztywnymi ogonkami liściowymi i charakterystycznym, wachlarzowatym układem, strelicja reprezentuje styl uporządkowany i geometryczny. W nowoczesnych aranżacjach ceni się ją za czystą formę, która dobrze wpisuje się w estetykę modern classic oraz art deco. Ustawiona w pobliżu okna, w towarzystwie dodatków z naturalnego kamienia lub mosiądzu, tworzy harmonijną i elegancką kompozycję.

To najmodniejsze rośliny do stylowych wnętrz 123RF/PICSEL

Storczyk Cymbidium

W XIX wieku w Europie wybuchła tzw. "storczykomanią" (orchidelirium), podczas której kolekcjonerzy płacili fortuny za rzadkie okazy przywożone z wypraw botanicznych. Choć popularne hybrydy storczyków (takie jak Phalaenopsis) spowszedniały, odmiany z rodzaju Cymbidium wciąż uchodzą za synonim luksusu.

Cymbidium charakteryzuje się długimi, wąskimi liśćmi i okazałymi, trwałymi kwiatostanami o stonowanych barwach. Kluczem do uzyskania eleganckiego efektu jest odpowiednia prezentacja. Storczyk ten zaprezentuje się najlepiej umieszczony w niskiej, szerokiej misie z naturalnego kamienia lub rzemieślniczej ceramiki. Taka kompozycja, ustawiona na konsoli w przedpokoju lub na środku stołu jadalnianego, buduje atmosferę spokoju i elegancji znaną z kameralnych hoteli butikowych.

Ten storczyk podbija domowe wnętrza 123RF/PICSEL

Alokazja (Alocasia)

Alokazje, pochodzące z tropikalnych obszarów Azji i Australii, przyciągają uwagę swoimi wyrazistymi, strzałkowatymi liśćmi o głębokiej barwie i wyraźnym użyleniu (jak u popularnej odmiany Alocasia amazonica czy posiadającej pasiaste łodygi Alocasia zebrina).

Ze względu na wysokie wymagania pielęgnacyjne i wrażliwość na parametry otoczenia, zadbany, duży okaz alokazji jest w środowisku miłośników roślin traktowany jako dowód kunsztu i zaangażowania właściciela. Ich wyraziste sylwetki i ciemne ubarwienie najlepiej prezentują się, gdy roślina jest eksponowana jako soliter na tle jasnych, jednolitych ścian. Nadaje to pomieszczeniu wyrafinowany, nieco galeryjny charakter.

Ta roślina wygląda jak z tropikalnej dżungli. Coraz częściej trafia do polskich domów 123RF/PICSEL

Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL



