Spis treści: Rośliny wrażliwe na mróz Zastosuj prosty trik w ogrodzie. Tak ochronisz rośliny wrażliwe na mróz Ważny zabieg: ściółkowanie Jak ochronić kłącza, cebulki i bulwy?

Rośliny wrażliwe na mróz

Późna jesień, czyli przełom listopada i grudnia to już ostatni dzwonek, by odpowiednio zabezpieczyć rośliny w ogrodzie przed nadchodzącą zimą. Chociaż większość rodzimych gatunków jest w stanie przetrwać siarczyste mrozy, wiatr i opady śniegu, niektóre rośliny są wrażliwe na mróz. Na liście znajdują się m.in.:

Hebe,

Cedr libański,

Cyprys,

Laurowiśnie,

Różaneczniki (odmiany takie jak "Saint Michel" i "Helsinki University" są na mróz wytrzymałe),

Bukszpany,

Pierisy,

Iglaki rosnące w donicach,

Młode krzewy lub drzewka owocowe (posadzone niedawno).

Jak przygotować je na nadchodzącą zimę? Każda z roślin ma swoje specyficzne wymagania.

Zastosuj prosty trik w ogrodzie. Tak ochronisz rośliny wrażliwe na mróz

W ochronie roślin wrażliwych na mróz idealnie sprawdzą się zarówno włóknina, gałązki drzew iglastych takich jak świerk, jodła czy sosna, jak i słomiane maty. Stają się barierą zabezpieczającą rośliny przed mrozem i utratą wody. Warto pamiętać, by nie okrywać roślin zbyt szczelnie, bo ogranicza to dostęp powietrza. Może to prowadzić do rozwoju chorób, a nawet i gnicia roślin.

Kwitnąca laurowiśnia 123RF/PICSEL

Przydatnym trikiem jest również montaż parawanu z wikliny lub trzciny, który dodatkowo zabezpieczy roślinę przed silnym wiatrem. W przypadku hortensji i róż dobrze jest postawić na słomiane okrycie i usypać wokół nich kopczyki. Wspomniane rośliny należy okryć po pierwszych przymrozkach - jeśli zrobimy to wcześniej, mogą mieć problem z przejściem w stan spoczynku.

Ważny zabieg: ściółkowanie

Ważnym zabiegiem jest również ściółkowanie, które zadba o korzenie roślin. Zabezpieczy przed przemarznięciem i działaniem wiatru. Podłoże roślin wrażliwych na mróz dobrze jest podsypać korą lub trocinami. Do osłony roślin, które wolą gleby zasadowe (pH 7,0-8,0), najlepiej użyć słomy, kory liściastych drzew lub kory sosnowej (po przekompostowaniu).

Ściółkowanie podłoża to jeden z obowiązkowych zabiegów w ogrodzie przed zimą (fot. Getty Images) CanvaPro INTERIA.PL

Przed zimą dobrze jest też zadbać o ochronę roślin zimozielonych takie jak różaneczniki, laurowiśnie, bukszpany i pierisy. Krzewy należy okryć białą agrowłókniną, która zabezpieczy je nie tylko przed mrozem, ale i silnymi promieniami słońca. Warto pamiętać o regularnym i obfitym podlewaniu przed nastaniem mrozów.

Byliny, rośliny jednoroczne i dwuletnie dobrze jest okryć sosnowymi lub świerkowymi gałązkami. W tej roli dobrze sprawdzi się również agrowłóknina. Nie usuwamy suchych i zwiędniętych łodyg i ostatnich liści. Zimą zapewnioną roślinie dodatkową ochronę przed mrozem. Obumarłe części roślin jednorocznych i dwuletnich należy z kolei usunąć. Gatunki dwuletnie przed nastaniem mrozów należy podlewać, okryć włókniną lub gałązkami iglaków. Trawy należy związać, by nie uszkodził ich śnieg.

Jedną z roślin wrażliwych na mróz jest również hebe. Ochrony wymagają zarówno te uprawiane w pojemnikach, jak i młode rośliny w ogrodzie. Tutaj sprawdzi się agrowłóknina lub gałązki iglaków. Starsze egzemplarze znajdujące się w doniczkach dobrze jest przenieść do chłodnego, ale jasnego pomieszczenia jeszcze przed nastaniem mrozów.

Hebe to roślina zimozielona 123RF/PICSEL

Jak ochronić kłącza, cebulki i bulwy?

Kłącza, cebulki i bulwy potrzebują nieco innej ochrony. Nie wystarczy im okrycie czy ściółkowanie - należy je wykopać, ponieważ nie są w stanie przetrwać w gruncie. Mowa m.in. o podziemnych częściach begonii bulwiastej, dalii czy mieczyków, które należy wykopać przed nadchodzącymi mrozami i umieścić w ciemnym pomieszczeniu. Najlepiej w skrzynce wypełnionej torfem lub trocinami. Dzięki temu na wiosnę nie będą zbytnio przesuszone.

Znajdujące się na tarasie lub balkonie rośliny w donicach dobrze jest przenieść w suche i chłodne miejsce. Gdy nie mamy możliwości ich przeniesienia, warto okryć je słomą lub gałązkami iglaków.

Nie zaśpij przed zimą. Już teraz zabezpiecz rośliny Polsat Polsat