Rośliny wrażliwe na mróz. Zastosuj prosty trik, a zima będzie im niestraszna
Jesienią niższe temperatury dają się roślinom we znaki. Niektóre z nich są szczególnie wrażliwe na mróz. Masz je w swoim ogrodzie? Już teraz przygotuj plan działania, jeśli chodzi o ich ochronę przed zimą. Dzięki temu przetrwają nie tylko siarczyste mrozy i opady śniegu, ale zyskają zabezpieczenie przed porywistym wiatrem. Do dzieła!
Spis treści:
- Rośliny wrażliwe na mróz
- Zastosuj prosty trik w ogrodzie. Tak ochronisz rośliny wrażliwe na mróz
- Ważny zabieg: ściółkowanie
- Jak ochronić kłącza, cebulki i bulwy?
Rośliny wrażliwe na mróz
Późna jesień, czyli przełom listopada i grudnia to już ostatni dzwonek, by odpowiednio zabezpieczyć rośliny w ogrodzie przed nadchodzącą zimą. Chociaż większość rodzimych gatunków jest w stanie przetrwać siarczyste mrozy, wiatr i opady śniegu, niektóre rośliny są wrażliwe na mróz. Na liście znajdują się m.in.:
- Hebe,
- Cedr libański,
- Cyprys,
- Laurowiśnie,
- Różaneczniki (odmiany takie jak "Saint Michel" i "Helsinki University" są na mróz wytrzymałe),
- Bukszpany,
- Pierisy,
- Iglaki rosnące w donicach,
- Młode krzewy lub drzewka owocowe (posadzone niedawno).
Jak przygotować je na nadchodzącą zimę? Każda z roślin ma swoje specyficzne wymagania.
Zastosuj prosty trik w ogrodzie. Tak ochronisz rośliny wrażliwe na mróz
W ochronie roślin wrażliwych na mróz idealnie sprawdzą się zarówno włóknina, gałązki drzew iglastych takich jak świerk, jodła czy sosna, jak i słomiane maty. Stają się barierą zabezpieczającą rośliny przed mrozem i utratą wody. Warto pamiętać, by nie okrywać roślin zbyt szczelnie, bo ogranicza to dostęp powietrza. Może to prowadzić do rozwoju chorób, a nawet i gnicia roślin.
Przydatnym trikiem jest również montaż parawanu z wikliny lub trzciny, który dodatkowo zabezpieczy roślinę przed silnym wiatrem. W przypadku hortensji i róż dobrze jest postawić na słomiane okrycie i usypać wokół nich kopczyki. Wspomniane rośliny należy okryć po pierwszych przymrozkach - jeśli zrobimy to wcześniej, mogą mieć problem z przejściem w stan spoczynku.
Ważny zabieg: ściółkowanie
Ważnym zabiegiem jest również ściółkowanie, które zadba o korzenie roślin. Zabezpieczy przed przemarznięciem i działaniem wiatru. Podłoże roślin wrażliwych na mróz dobrze jest podsypać korą lub trocinami. Do osłony roślin, które wolą gleby zasadowe (pH 7,0-8,0), najlepiej użyć słomy, kory liściastych drzew lub kory sosnowej (po przekompostowaniu).
Przed zimą dobrze jest też zadbać o ochronę roślin zimozielonych takie jak różaneczniki, laurowiśnie, bukszpany i pierisy. Krzewy należy okryć białą agrowłókniną, która zabezpieczy je nie tylko przed mrozem, ale i silnymi promieniami słońca. Warto pamiętać o regularnym i obfitym podlewaniu przed nastaniem mrozów.
Byliny, rośliny jednoroczne i dwuletnie dobrze jest okryć sosnowymi lub świerkowymi gałązkami. W tej roli dobrze sprawdzi się również agrowłóknina. Nie usuwamy suchych i zwiędniętych łodyg i ostatnich liści. Zimą zapewnioną roślinie dodatkową ochronę przed mrozem. Obumarłe części roślin jednorocznych i dwuletnich należy z kolei usunąć. Gatunki dwuletnie przed nastaniem mrozów należy podlewać, okryć włókniną lub gałązkami iglaków. Trawy należy związać, by nie uszkodził ich śnieg.
Jedną z roślin wrażliwych na mróz jest również hebe. Ochrony wymagają zarówno te uprawiane w pojemnikach, jak i młode rośliny w ogrodzie. Tutaj sprawdzi się agrowłóknina lub gałązki iglaków. Starsze egzemplarze znajdujące się w doniczkach dobrze jest przenieść do chłodnego, ale jasnego pomieszczenia jeszcze przed nastaniem mrozów.
Jak ochronić kłącza, cebulki i bulwy?
Kłącza, cebulki i bulwy potrzebują nieco innej ochrony. Nie wystarczy im okrycie czy ściółkowanie - należy je wykopać, ponieważ nie są w stanie przetrwać w gruncie. Mowa m.in. o podziemnych częściach begonii bulwiastej, dalii czy mieczyków, które należy wykopać przed nadchodzącymi mrozami i umieścić w ciemnym pomieszczeniu. Najlepiej w skrzynce wypełnionej torfem lub trocinami. Dzięki temu na wiosnę nie będą zbytnio przesuszone.
Znajdujące się na tarasie lub balkonie rośliny w donicach dobrze jest przenieść w suche i chłodne miejsce. Gdy nie mamy możliwości ich przeniesienia, warto okryć je słomą lub gałązkami iglaków.