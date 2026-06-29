Podwyższone grządki: Jakie rośliny uprawiać w ten sposób?

Podwyższone grządki (rabaty wzniesione) to zamknięte skrzynie, wypełnione ziemią i kompostem, znajdujące się powyżej poziomu otaczającego gruntu. W takich skrzyniach gleba szybciej i lepiej się nagrzewa, a pielęgnacja roślin jest zdecydowanie wygodniejsza.

Podwyższone grządki są świetnym rozwiązaniem, gdy teren jest trudny, a ziemia niezbyt żyzna. Inna zaleta to mniej chwastów oraz szkodników - ślimakom czy kretom trudniej jest się dostać do takich skrzyń.

Na podwyższonych grządkach świetnie rosną warzywa płytko korzeniące się oraz zioła takie jak:

marchew,

sałata,

rzodkiewka,

szpinak,

pomidory,

ogórki,

cukinia,

bazylia,

oregano,

melisa.

Podwyższone grządki mają sporo zalet, ale też jedną istotną wadę - szybko tracą wilgoć, co może być problematyczne w upalne, letnie dni. Na szczęście, można temu zapobiec!

Rośliny wysychają w upał? Zakop przy grządkach jedną rzecz

Aby zapobiec wysychaniu roślin na podwyższonych grządkach, warto zastosować domowy system nawadniania z pomocą butelek PET. Rozwiązanie to świetnie sprawdzi się przy uprawie pomidorów, ogórków lub cukinii, które wymagają wciąż wilgotnego podłoża.

Domowy system nawadniania przygotujemy dosłownie w kilka minut. W tym celu w zakrętce lub dolnej części butelki należy zrobić kilka niewielkich otworów, a następnie napełnić ją wodą i umieścić w ziemi, jak najbliżej roślin. Butelki należy ustawić tak, by otwory znajdowały się blisko systemu korzeniowego. Intensywność nawadniania zależeć będzie oczywiście od liczby otworów, więc warto przetestować to rozwiązanie metodą "prób i błędów". Większe grządki potrzebować będą większej ilości butelek, które warto rozmieścić w różnych miejscach, aby wilgoć była rozprowadzana równomiernie.

Aby zwiększyć skuteczność tego rozwiązania, warto zastosować ściółkę np. warstwę słomy, skoszonej trawy czy liści. Pomoże ona ograniczyć nagrzewanie się podłoża i zmniejszy tempo parowania wody.

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