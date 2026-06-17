Spis treści: Laurowiśnia wschodnia - czym się wyróżnia? Jakie są odmiany laurowiśni? Zalety i wady laurowiśni wschodniej Jak sadzić i pielęgnować laurowiśnie wschodnią Wykorzystanie laurowiśni w ogrodzie

Laurowiśnia wschodnia - czym się wyróżnia?

Laurowiśnia wschodnia to krzew, który od razu rzuca się w oczy. Jej największą ozdobą są duże, twarde i błyszczące liście. Z wyglądu przypominają liście laurowe (te, które dodajemy do zup) albo liście popularnego domowego fikusa. Ogromnym plusem jest to, że laurowiśnia nie zrzuca ich na zimę, więc twój ogród będzie zielony przez okrągły rok. W maju krzew pięknie zakwita - pojawiają się na nim podłużne, białe i ładnie pachnące kwiaty, które przyciągają motyle. Z kolei wczesną jesienią roślina wypuszcza małe, czarne owoce. Nie nadają się one dla ludzi, ale są świetnym przysmakiem dla ptaków.

Jakie są odmiany laurowiśni?

W sklepach ogrodniczych znajdziesz kilka rodzajów tej rośliny, więc łatwo dopasujesz ją do swojego ogrodu. Jeśli zależy ci na szybkim, gęstym i wysokim żywopłocie, wybierz odmianę 'Novita'. Rośnie bardzo szybko, ma największe liście i świetnie radzi sobie z naszymi zimami. Jeśli masz mało miejsca przy płocie, idealna będzie 'Caucasica', która rośnie raczej w górę niż na boki. Z kolei jeśli szukasz niższej rośliny albo czegoś do posadzenia na tarasie, zwróć uwagę na odmiany 'Otto Luyken' lub 'Zabeliana'. Są niższe, rosną wszerz i rewelacyjnie sprawdzają się w dużych donicach.

Zalety i wady laurowiśni wschodniej

Dlaczego warto ją kupić? Główną zaletą laurowiśni jest to, że rośnie jak na drożdżach. Jeśli dobrze o nią zadbasz, może urosnąć nawet pół metra w ciągu roku! Bardzo lubi przycinanie, więc z łatwością zrobisz z niej równą, zieloną ścianę. Poza tym znakomicie rośnie w cieniu, w którym wiele innych roślin po prostu usycha. Laurowiśnia ma jednak dwa minusy. Po pierwsze, nie lubi mroźnych, mocnych wiatrów - młode krzewy mogą przez to zimą podmarzać. Po drugie, jej liście i owoce są trujące. Miej to na uwadze, jeśli w ogrodzie często bawią się małe dzieci lub biegają psy i koty.

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Jak sadzić i pielęgnować laurowiśnie wschodnią

Laurowiśnia najlepiej czuje się w miejscach, gdzie słońce nie piecze przez cały dzień. Lubi dobrą, żyzną i lekko wilgotną ziemię. Jeśli sadzisz z niej żywopłot, zostaw około 50-70 cm odstępu między sadzonkami. Największym sekretem pielęgnacji jest podlewanie - i to również zimą! Roślina ma liście przez cały rok, dlatego wciąż paruje i potrzebuje wody. Jeśli jej zabraknie, liście zaczną brązowieć. Z tego powodu podlewaj ją mocno jesienią oraz zimą, zawsze gdy odpuszcza mróz. Przycinaj ją wiosną, używając zwykłego, ręcznego sekatora. Podczas tego zabiegu staraj się obcinać same gałązki i nie przecinać liści na pół. Przecięty liść uschnie na brzegach i będzie brzydko wyglądał.

Wykorzystanie laurowiśni w ogrodzie

Laurowiśnia najczęściej jest sadzona na żywopłoty, ale sprawdzi się też w innych częściach ogrodu. Pięknie wygląda posadzona pojedynczo na trawniku. Może również stanowić zielone tło dla kolorowych kwiatów i traw ozdobnych. Niższe odmiany świetnie rosną w dużych donicach na balkonie lub tarasie, tworząc przyjemne miejsce do wypoczynku. Jeśli szukasz efektownej i łatwej w uprawie rośliny, laurowiśnia będzie doskonałym wyborem. Coraz więcej osób sadzi ją zamiast tui, aby nadać ogrodowi świeży i nowoczesny wygląd.

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