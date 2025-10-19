Router jako strażnik bezpieczeństwa

Nowoczesne routery nie tylko rozdzielają internet, ale też pilnują, by do sieci nie dostały się niepowołane osoby. Wbudowane systemy ochrony (np. AiProtection, HomeShield czy Netgear Armor) analizują ruch sieciowy w czasie rzeczywistym i blokują podejrzane połączenia, zanim zdążą wyrządzić szkody. Dla użytkownika oznacza to większe bezpieczeństwo bez konieczności instalowania dodatkowych programów antywirusowych.

Aby skorzystać z tej nietypowej funkcji routera, wejdź w jego aplikację lub panel administracyjny. Zazwyczaj można to zrobić przez adres 192.168.0.1 lub 192.168.1.1, znajdziesz go na naklejce pod urządzeniem. W zakładce "Bezpieczeństwo" lub "Security" poszukaj opcji o nazwie AiProtection, HomeShield, Safe Access lub podobnej. Wystarczy przesunąć suwak lub kliknąć "Włącz ochronę sieci". Router sam zajmie się resztą.

Sieć gościnna - internet dla odwiedzających

Jeśli często przyjmujesz gości, ta funkcja może być prawdziwym wybawieniem. Router potrafi stworzyć osobną, tymczasową sieć Wi-Fi, z ograniczonym dostępem do domowych urządzeń i plików. Goście korzystają z internetu, ale nie mają możliwości podglądania twoich danych ani wchodzenia do domowej sieci. To prosty sposób, by zachować prywatność i bezpieczeństwo.

Jeśli chcesz uruchomić tę funkcję, w aplikacji routera lub w jego panelu znajdź sekcję Wi-Fi Guest Network lub Sieć gościnna. Ustaw jej nazwę (np. DomGoście) i hasło. Możesz też ograniczyć czas dostępu dla odwiedzających, np. tylko na kilka godzin.

Router może stać się strażnikiem anonimowości i bezpieczeństwa. 123 rf 123RF/PICSEL

Nietypowa funkcja routera: Kontrola rodzicielska

Coraz więcej routerów ma wbudowane narzędzia do kontroli rodzicielskiej. Dzięki nim można zdalnie ustawić, o jakich porach dziecko ma dostęp do internetu, a nawet zablokować konkretne strony lub aplikacje. Niektóre urządzenia pozwalają też tworzyć profile użytkowników i sprawdzać historię połączeń. To wygodna alternatywa dla aplikacji instalowanych osobno na każdym urządzeniu. Dzięki temu możemy mieć wpływ na to, ile czasu nasze pociechy spędzają w internecie, co jest dużym ułatwieniem dla zapracowanych rodziców.

Zaloguj się do aplikacji routera, wybierz zakładkę Parental Controls lub Kontrola rodzicielska. Wybierz urządzenie dziecka z listy (np. jego tablet lub telefon) i ustaw godziny, w których ma dostęp do internetu. W niektórych routerach możesz też włączyć filtr "Bezpieczne wyszukiwanie", który blokuje nieodpowiednie strony.

Router jako centrum inteligentnego domu

Współczesne routery coraz częściej obsługują protokoły komunikacji takie jak Zigbee, Thread czy Matter. Oznacza to, że mogą łączyć się bezpośrednio z inteligentnymi żarówkami, gniazdkami, czujnikami czy kamerami. Eliminuje to konieczność stosowania dodatkowych mostków i hubów. To krok w stronę uproszczenia całego ekosystemu smart home i większej stabilności działania urządzeń.

Nie każde urządzenie posiada tę funkcję, dlatego sprawdź w instrukcji lub aplikacji routera, czy obsługuje on Zigbee lub Matter. Jeśli tak, wejdź do zakładki Smart Home albo Urządzenia inteligentne i kliknij "Dodaj nowe urządzenie". Router poprowadzi Cię krok po kroku przez proces parowania.

Serwer plików i kopia zapasowa

Niektóre routery mają port USB, do którego można podłączyć dysk zewnętrzny lub pendrive. Po chwili staje się on dostępny w sieci lokalnej jako serwer plików. W ten sposób można współdzielić dokumenty między komputerami, przesyłać zdjęcia z telefonu lub automatycznie tworzyć kopie zapasowe ważnych danych. Przydaje się to zwłaszcza w małych firmach lub w domach z kilkoma użytkownikami.

Aby skorzystać z tej funkcji, podłącz pamięć USB do portu w routerze Znajduje się on zazwyczaj z tyłu urządzenia. Następnie w aplikacji lub panelu znajdź opcję USB Sharing, File Server lub Dysk sieciowy. Po chwili zobaczysz nowy folder w sieci domowej, który będzie dostępny z każdego komputera w domu.

Router jako centrum sieci VPN

Jeśli zależy ci na prywatności, router może stać się twoim osobistym strażnikiem anonimowości. Po zainstalowaniu odpowiedniej konfiguracji VPN (np. OpenVPN lub WireGuard) cały ruch internetowy z domu przechodzi przez bezpieczne, zaszyfrowane połączenie. Dzięki temu nie musisz instalować VPN na każdym urządzeniu osobno, chronione są wszystkie, które korzystają z twojego Wi-Fi.

Jak to uruchomić? Wejdź w panel routera i znajdź zakładkę VPN. Często dostępne są dwa tryby: VPN Server (gdy chcesz połączyć się z domu zdalnie) oraz VPN Client (gdy chcesz, by cały ruch przechodził przez serwer VPN). Wybierz Client, wpisz dane swojego konta VPN (dostawcy takiego jak NordVPN, ProtonVPN czy Surfshark) i kliknij "Połącz".

Automatyczne aktualizacje i zarządzanie aplikacją

Kiedyś aktualizacja oprogramowania routera była trudna i ryzykowna. Teraz większość modeli sama pobiera aktualizacje i instaluje je w tle, zapewniając lepsze bezpieczeństwo i wydajność. Dodatkowo routerem można zarządzać z poziomu aplikacji na smartfonie: zdalnie sprawdzić prędkość internetu, wyłączyć sieć gościnną czy włączyć tryb nocny.

W aplikacji routera znajdź zakładkę Aktualizacje lub Firmware Update. Włącz opcję "Aktualizuj automatycznie". Warto też pobrać aplikację producenta, by mieć dostęp do wszystkich ustawień z poziomu telefonu, bez konieczności wchodzenia w przeglądarkę.

