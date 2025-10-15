Co podać na obiad po powrocie z cmentarza w Dzień Wszystkich Świętych?

Listopad to miesiąc zadumy, refleksji i wspomnień. Podczas Wszystkich Świętych wiele osób spędza długie godziny na cmentarzach, odwiedzając groby bliskich. Często towarzyszy temu chłód, wiatr i wilgoć.

Po powrocie do domu naturalnie pragniemy ciepła, zarówno tego dosłownego, jak i rodzinnego. Warto wtedy zasiąść przy stole z bliskimi i zjeść coś pożywnego, rozgrzewającego i pełnego wartości odżywczych.

Oto trzy potrawy, które doskonale sprawdzą się w ten jesienny czas. Po dniu pełnym emocji i chłodnych spacerów po cmentarzach warto zadbać o nasz organizm, a także o wspólny czas z rodziną. Rozgrzewający gulasz, kremowa zupa z dyni i aromatyczne pieczone jabłka to nie tylko smaczne, ale też zdrowe propozycje, które dodają energii, poprawiają nastrój i wpisują się w jesienny rytm natury.

Gulasz. Rozgrzewa i syci, dodając energii

Gulasz można podawać na wiele sposobów z różnymi dodatkami 123RF/PICSEL

Pierwszą propozycją obiadu na Wszystkich Świętych może być gulasz. Jego zaletą jest to, że możemy zrobić go wcześniej, a po powrocie z cmentarza wystarczy go jedynie podgrzać. Wołowina duszona z marchewką, pietruszką, selerem i cebulą to danie, które syci i rozgrzewa od środka.

Z dietetycznego punktu widzenia wołowina dostarcza żelaza i białka, które wspierają regenerację i pomagają utrzymać ciepłotę ciała, warzywa korzeniowe są źródłem błonnika i witamin, a dodatek przypraw takich jak papryka, czosnek, kurkuma czy majeranek pobudza krążenie i wspiera odporność.

Podany z kaszą gryczaną lub razowym chlebem, gulasz tworzy pełnowartościowy posiłek o wysokiej wartości energetycznej.

Zupa krem jako alternatywa dla rosołu

Zupa krem z dyni rozgrzewa i syci - jest więc idealna na jesienną porę 123RF/PICSEL

Przy okazji świąt, zwłaszcza Wszystkich Świętych, na uroczysty stół po cmentarzu często wjeżdża rosół. To doskonała opcja, gdyż ta zupa dodaje energii, rozgrzewa i pomaga nawet w walce w rozpoczynającym się przeziębieniu.

Jednak gdy mamy ochotę na inną zupę niż rosół, warto wybrać zupy w postaci gęstego kremu. Przy tej okazji można sięgnąć po warzywo, które jest symbolem jesieni - po dynię.

Jej słodkawy smak w połączeniu z ostrym imbirem i kremową konsystencją tworzy idealne danie na chłodny dzień.

Przede wszystkim dynia zawiera beta-karoten, który wspiera odporność i kondycję skóry, imbir z kolei działa rozgrzewająco i przeciwzapalnie, a mleko kokosowe dodaje kremowości i zdrowych tłuszczów nasyconych, które dostarczają energii.

Takie danie jest lekkie, ale sycące i może być pięknym wstępem do dalszej, rodzinnej kolacji, czy obiadu.

Coś dla fanów słodkości. Jesienne jabłka w sycącej odsłonie

Jeżeli w ten dzień mamy też ochotę na coś słodkiego, ale jest zdecydowanie za zimno na lody, czy na zwykłe ciasto, z pomocą przychodzą gorące jabłka. To zaraz po dyni, kolejny symbol kulinarnej jesieni.

Jabłka obok dyni są symbolem jesieni w kuchni 123RF/PICSEL

Na deser warto wybrać coś prostego, pachnącego dzieciństwem i domowym ciepłem. Pieczone jabłka z cynamonem, orzechami włoskimi i odrobiną miodu to klasyka, która łączy smak, zapach i wspomnienia.

Patrząc na to danie od strony odżywczej, jabłka dostarczają błonnika i naturalnych cukrów, orzechy to źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych i magnezu, a miód działa łagodząco i dodaje energii, pomagając zwalczać drobnoustroje. Cynamon zaś, którym pachnie cała jesień, wzmacnia odporność i poprawia trawienie.

Do tego dania można dodać także sycący ryż, który doskonale komponuje się z jabłkami i cynamonem.

Propozycja Jurka Sobieniaka na chłodne wieczory: zupa grzybowa z lanymi kluskami materiały promocyjne