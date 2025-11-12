Rozkrusz i połóż na kaloryferze. Efekt cię zadziwi

Oprac.: InteriaKobieta Redakcja

Wraz z dłuższymi wieczorami i niższymi temperaturami na zewnątrz coraz chętniej sięgamy po rozgrzewające kadzidełka czy świece zapachowe, by zapewnić sobie w domu przyjemną atmosferę i poprawić nastrój. Nie są to jednak najlepsze rozwiązania, bo tego typu produkty wydzielają też szkodliwe substancje i na dłuższą metę mogą podrażniać oczy lub drogi oddechowe. Poznaj genialny trik na przyjemną aromatyczną woń w domu i lepsze samopoczucie.

Świece zapachowe mogą przyczyniać się do problemów ze zdrowiem
Świece zapachowe mogą przyczyniać się do problemów ze zdrowiemCanva ProINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Dlaczego jesienią i zimą warto dbać o aromaterapię?
  2. Rozkrusz i połóż na grzejniku - efekty cię zachwycą
  3. Dlaczego warto stosować naturalną aromaterapię?

Dlaczego jesienią i zimą warto dbać o aromaterapię?

Jesienią wiele osób odczuwa spadek nastroju spowodowany mniejszą ilością słońca i częstszym spędzaniem czasu w domu. Deszczowa pogoda i chłód sprawiają też, że znacznie rzadziej i krócej wietrzymy mieszkania, a to sprzyja powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Tymczasem badania naukowców wykazały, że aromaterapia pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne i potrafi zdziałać cuda w kwestii samopoczucia. Zamiast stosowania drogich i niezbyt zdrowych świec zapachowych czy odświeżaczy powietrza, warto postawić na naturalne metody.

Zobacz również:

Świece zapachowe mogą przyczyniać się do problemów ze zdrowiem
Życie i styl

Prawdopodobnie masz je w domu. Nie są tak bezpieczne, za jakie uchodzą

Natalia Jabłońska

Rozkrusz i połóż na grzejniku - efekty cię zachwycą

Jeśli chcesz, by w twoim mieszkaniu roznosił się przyjemny i delikatny zapach, postaw na ekologiczne domowe sposoby. W sezonie grzewczym kaloryfery to naturalne źródła rozprowadzania nie tylko ciepła, ale i zapachu. Wystarczy, że rozkruszysz kilka liści laurowych i włożysz je do płóciennego woreczka razem z garścią suszonej szałwii. Materiał możesz jeszcze skropić odrobiną ulubionego olejku eterycznego. Całość połóż na grzejniku, a wkrótce aromatyczny zapach rozniesie się po całym domu.

Drewniana miska wypełniona liśćmi laurowymi, kilka liści rozsypanych na ciemnym tle obok miski.
Liście laurowe to najlepszy produkt do naturalnej aromaterapiiAliaksei Haiduchyk123RF/PICSEL

Dlaczego warto stosować naturalną aromaterapię?

W przeciwieństwie do odświeżaczy powietrza czy świec zapachowych naturalne produkty nie wydzielają intensywnej i drażniącej woni, która z czasem może stać się dusząca i powodować bóle głowy. Tymczasem liście laurowe są w pełni bezpieczne dla zdrowia i zawierają cenne olejki eteryczne oraz substancje bioaktywne. Badania naukowców dowiodły, że ich wdychanie poprawia nastrój, obniża stres i napięcie psychiczne, a nawet stymuluje funkcje poznawcze - pamięć i koncentrację. Podobne działanie wykazuje zapach suszonej lawendy, więc można stosować ją naprzemiennie, by cieszyć się wyjątkowym aromatem w mieszkaniu.

Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl

Kobieta z długimi, brązowymi włosami trzymająca bukiet świeżych kwiatów, patrząca plecami do obiektywu, po prawej stronie napis 'porady'.
Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobamiCanva ProINTERIA.PL
Świeże zioła przez całą zimę. Jak to zrobić?Polsat NewsPolsat News

Najnowsze