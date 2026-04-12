Spis treści: Czy rozmaryn naprawdę odstrasza żmije? Gdzie sadzić rozmaryn, aby działał najskuteczniej? Jak uprawiać rozmaryn? Inne rośliny, które mogą odstraszać żmije

Czy rozmaryn naprawdę odstrasza żmije?

W Polsce żyje pięć gatunków węży. Jedną z nich jest żmija zygzakowata, która jest jedynym jadowitym wężem żyjącym w Polsce. Jak donosi magazyn National Geographic, jej populacja z roku na rok rośnie, co powoduje, że ryzyko jej spotkania we własnym ogrodzie również wzrasta.

Żmije z natury są płochliwe i unikają człowieka. Nie atakują także bez powodu. Chętnie zamieszkują wysokie trawy i wygrzewają się na kamieniach i murkach. Nieuporządkowane ogrody, z nieskoszoną trawą i oczkiem wodnym są szczególnie narażone na odwiedziny węży, które odnajdują w nich miejsce do schronienia i pożywienie w postaci małych gryzoni i płazów.

Żmije, jak wszystkie gady, mają wyczulony węch. Z tego powodu niektóre zapachy działają na nie drażniąco. Fakt ten można wykorzystać przeciwko nim i zasadzić w ogrodzie rośliny o intensywnym zapachu. W ten sposób zniechęcisz węże do odwiedzin, ale nie zrobisz im krzywdy. Warto bowiem wiedzieć, że żmije są w Polsce pod ochroną.

Jedną z roślin, która może okazać się skuteczna, jest rozmaryn. Rosnąc i kwitnąc, wydziela intensywny, żywiczny zapach. Gęste nasadzenia rozmarynu mogą skutecznie odstraszyć żmije z ogrodu.

Gdzie sadzić rozmaryn, aby działał najskuteczniej?

Rozmaryn warto sadzić w miejscach szczególnie upodobanych przez żmije. Sprawdzi się wzdłuż granic działki, co zapobiegnie przedostawaniu się węży na teren ogrodu. Ponadto rozmaryn warto sadzić w pobliżu tarasu i wejścia do domu, aby zapobiec ich niespodziewanym wtargnięciom do budynku.

Węże, jak większość gadów, nie regulują swojej temperatury ciała, są zmiennocieplne. Z tego powodu wygrzewają się na kamieniach, aby podnieść temperaturę ciała. Najlepiej trawią bowiem pożywienie, gdy osiągają 30 stopni Celsjusza. Warto zatem rozmaryn posadzić w pobliżu nasłonecznionych miejsc, kamiennych murków i skalniaków.

Jak uprawiać rozmaryn?

Rozmaryn naturalnie pochodzi z krajów basenu Morza Śródziemnego. W Polsce jest uprawiany jedynie w doniczkach lub jako roślina jednoroczna, ponieważ nie jest mrozoodporny.

Najlepiej rozwija się na stanowisku słonecznym, osłoniętym od wiatru wzdłuż nagrzanych południowym słońcem murków i ścian budynku. Wymaga ziemi żyznej i przepuszczalnej. Jest odporny na suszę, jednak nie znosi przelania. Warto wiedzieć, że dodatek wapnia do ziemi zintensyfikuje jego zapach.

Inne rośliny, które mogą odstraszać żmije

Działanie rozmarynu możesz wzmocnić przez sadzenie innych roślin o intensywnym zapachu. Do odstraszania żmii mogą okazać się skuteczne takie rośliny jak:

bylica piołun,

czosnek,

oregano,

czarny bez,

ruta zwyczajna,

chmiel.

Warto swoje rabaty uzupełnić także o te rośliny, aby mieć pewność, że podczas odpoczynku w ogrodzie nie natkniesz się na żmiję zygzakowatą.

