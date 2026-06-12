Spis treści: Sezon na grzyby w Polsce. Nie musisz czekać do jesieni W lasach pojawia się wyjątkowy grzyb. Zdaniem wielu jest lepszy niż prawdziwek

Sezon na grzyby w Polsce. Nie musisz czekać do jesieni

Przyjmuje się, że oficjalnie sezon na grzyby w Polsce trwa do września do listopada. To wtedy w lasach obserwuje się wysyp najbardziej poszukiwanych gatunków jak borowiki, rydze, kurki, koźlarze czy podgrzybki. Doświadczeni grzybiarze wiedzą jednak, że nie trzeba czekać do jesieni, aby nazbierać pełne kosze leśnych darów. Grzyby w polskich lasach można właściwie zbierać przez cały rok, jednak trzeba wówczas nieco wgłębić się w temat, być wyjątkowo spostrzegawczym i wiedzieć gdzie oraz jakich konkretnie szukać.

Zbieranie grzybów to dla miłośników tej aktywności nie tylko satysfakcja z wypatrywania najbardziej dorodnych okazów, ale także sposób na rozładowanie emocji, stresu i okazja do obcowania z naturą. Jeśli więc nie możesz już doczekać się pierwszych, obfitych grzybobrań wiedz, że mimo iż mamy czerwiec, w lasach pojawia się już te najbardziej cenione gatunki grzybów. Z uwagi na doskonałe warunki pogodowe do ich rozwoju, grzybiarze coraz częściej natrafiają na wyjątkowo ceniony, choć nie tak popularny jak borowik szlachetny gatunek. Czym się wyróżnia i gdzie go szukać?

Wysyp borowików usiatkowanych będziemy obserwować przez najbliższe tygodnie Andre Simon East News

W lasach pojawia się wyjątkowy grzyb. Zdaniem wielu jest lepszy niż prawdziwek

Borowik usiatkowany (dębowy) jest podobny do borowika szlachetnego jednak posiada kilka różnic. Przede wszystkim posiada wyraźną, grubą siateczkę na trzonie oraz pęknięcia na skórce kapelusza. Siateczka jest jasna i wyróżnia się na brązowym tle, a kapelusz w przeciwieństwie do prawdziwka lekko omszony (w dotyku przypomina zamsz). Oba grzyby po przekrojeniu nie zmieniają koloru, chociaż borowiki usiatkowane są niestety mniej odporne na robaczenie.

Dlaczego dla wielu smakoszy są one wyjątkowe i tak zawzięcie wypatrywane? Otóż posiadają wybitny, orzechowy aromat (szczególnie wyczuwalny w formie suszonej) i maślany smak, przez co w kuchni cenione są jeszcze bardziej niż prawdziwki. Uznawane za letnią odmianę borowika szlachetnego, bo w lasach pojawiają się znacznie wcześniej - przy sprzyjających warunkach atmosferycznych już od maja, a wysyp przypada na czerwiec i pierwszą połowę lipca.

Gdzie szukać borowików usiatkowanych? Przede wszystkim w lasach liściastych i mieszanych, głównie pod dębami i bukami. Gatunek ten preferuje umiarkowane temperatury - od 15 do 25 st. C, a najchętniej pojawia się, gdy po ciepłych dniach następują chłodniejsze noce oraz umiarkowane opady deszczu, które potęgują parowanie wody i tworzą idealny mikroklimat. Z forum internetowego na portalu grzyby.pl wiemy, że borowiki usiatkowane można aktualnie spotkać m.in. w województwach: małopolskim, śląskim i łódzkim.





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