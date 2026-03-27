Spis treści: Czego potrzebuje bluszcz? Domowe nawozy do bluszczów? Oto, jak je przygotować Bluszcz na medal? Oto czego potrzebuje

Czego potrzebuje bluszcz?

Mówi się, że bluszcze nie wymagają wiele do tego, aby w doniczkach prezentowały się znakomicie. Jeśli nasz domowy egzemplarz marnieje, zrzucamy to na karb kaprysu. Okazuje się, że bluszcze rosną bujnie wtedy, kiedy mają odpowiednie warunki do wzrostu. Chodzi przede wszystkim o poziom nasłonecznienia, ale także odpowiednią wilgotność oraz nawozy.

Czego potrzebuje bluszcz? Z racji tego, że jest wiecznie zielony, to musi uzyskiwać solidną dawkę nawozów, które dostarczą roślinie azotu. Aby dostarczyć niezbędnych składników potrzebnych dla bluszczów, możemy sięgnąć albo po preparaty dostępne w sklepach, albo przygotować to, co mamy w domu.

Domowe nawozy do bluszczów? Oto, jak je przygotować

Bluszcz będzie gesty i bujny.

Fusy z kawy lub herbaty - kilka łyżek odpadków po naparze wystarczy zalać litrem ciepłej wody, a następnie odstawić na całą dobę. Tak uzyskany nawóz jest gotowy do podlewania bluszczów.

Nawóz z żelatyny - żelatyna to dobre źródło azotu. Jej łyżkę trzeba rozpuścić w litrze ciepłej wody, a następnie ostudzić.

Woda ryżowa - jeśli mamy nawyk płukana ryżu przed gotowaniem, to z pozostała woda przyda się do podlewania bluszczów, ponieważ zawiera dużo witamin i minerałów dla bluszczu.

Woda po gotowaniu warzyw - jeśli przygotowujemy sałatkę i gotujemy warzywa, to nie wylewajmy wody. Wywar - o ile jest niesolony - może posłużyć do podlewania bluszczu.

Bluszcz na medal? Oto czego potrzebuje

Uprawa bluszczu nie jest trudna, ale trzeba pamiętać o kilku kwestiach.

Wiemy już, że bluszcze muszą być nawożone, żeby rosły zdrowo i intensywnie. Jak często stosować domowe preparaty? Dawkowanie raz w miesiącu jest absolutnym minimum, ale w sezonie jesienno-zimowym domowe odżywki do bluszczu mogą być stosowane raz na dwa miesiące.

Czego bluszcz jeszcze potrzebuje? Nieco zacienionego miejsca, wystarczy, aby był odstawiony kilka metrów od okna. Bluszcze nie powinien stać w miejscu, gdzie dosięgnie go duża ilość promieni, gdyż w pełnym słońcu po prostu marnieje. Ponadto bluszcze lubią sporą dawkę wilgoci. Dotyczy to również częstszego podlewania, ale mniejszej ilości wody tak, aby ziemia była stale wilgotna, ale nie zalewana, gdyż to doprowadzi do gnicia korzeni. Bluszcze z kolei lubią być zraszane, więc takie opryskiwanie liści jest jak najbardziej wskazane.

