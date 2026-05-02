Spis treści: Jak zregenerować trawnik po zimie? Rozsyp na trawniku na przełomie maja i kwietnia, efekt cię zachwyci Jak popiół drzewny działa na trawnik?

Jak zregenerować trawnik po zimie?

Jeśli marzysz o bujnym i gęstym trawniku, na przełomie kwietnia i maja wykonaj dwa kluczowe zabiegi - wertykulację i aerację. Wertykulacja polega na płytkim pionowym nacinaniu trawnika i usuwaniu martwej części darni, mchu i filcu. Dzięki temu zapobiegniesz namnażaniu się bakterii i grzybów, a przede wszystkim umożliwisz lepsze wchłanianie się nawozów i składników odżywczych. Trawa zyska przestrzeń do wzrostu.

Z kolei podczas aeracji trawnik jest nakłuwany na sporą głębokość, dzięki czemu gleba staje się lepiej napowietrzona i rozluźniona. Zabieg wzmacnia korzenie trawy i stymuluje ją do wzrostu.

Rozsyp na trawniku na przełomie maja i kwietnia, efekt cię zachwyci

Wczesną wiosną trawnik jest przesuszony i może wyglądać dość nędznie. Na pierwszy rzut oka wertykulacja jeszcze pogarsza sprawę. Jednak już po 2 tygodniach efekty cię zachwycą, zwłaszcza jeśli zadbasz o rozsypanie odpowiedniego nawozu. W sklepach można kupić specjalne mieszanki zawierające duże dawki azotu, potasu i fosforu.

Warto jednak postawić na naturalny i tani środek, jakim jest popiół drzewny. Wystarczy rozkruszyć go na drobny pył i rozsypać równomiernie na trawniku, zwłaszcza w najbardziej "wyliniałych" miejscach. Optymalna ilość popiołu drzewnego to 1-2 kg na 100 metrów kwadratowych trawnika. Ważne, by używać "czystego" popiołu drzewnego - unikaj popiołu z materiałów, które zawierały farby czy lakiery.

Łyse placki to częste zjawisko po zimie 123RF/PICSEL

Jak popiół drzewny działa na trawnik?

Popiół drzewny doskonale odżywia i zagęszcza trawnik - jest bogaty w potas, fosfor, wapń i magnez. Nie tylko stymuluje trawę do wzrostu, ale też poprawia strukturę gleby - sprawia, że staje się bardziej przepuszczalna i napowietrzona. Popiół drzewny odkwasza też glebę (nie nadaje się więc na gleby mocno zasadowe) i wspomaga walkę z mchem. Najlepiej stosować go w kwietniu i maju, a następnie obficie i regularnie podlewać trawnik.

