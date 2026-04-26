Rozsyp w kwietniu pod jabłonką. Owoce będą dorodne i soczyste
Kwiecień to idealny czas na wzmocnienie roślin, a w szczególności drzew owocowych. Zamiast stosowania specjalistycznych preparatów warto postawić na naturalne i sprawdzone metody, które pobudzają drzewa do rozwoju i stymulują do owocowania. Sprawdź, czym najlepiej nawozić drzewa owocowe wiosną.
Spis treści:
- Dlaczego warto stosować popiół drzewny w ogrodzie?
- Do jakich roślin nie nadaje się popiół drzewny?
- Najczęstsze błędy przy stosowaniu popiołu drzewnego
Dlaczego warto stosować popiół drzewny w ogrodzie?
Popiół drzewny to naturalny nawóz bogaty w wapń, potas, fosfor i magnez. Idealnie nadaje się do odkwaszania gleby i zasilania roślin. Doskonale nadaje się do nawożenia trawnika, a także krzewów i drzew owocowych. Szczególnie cenny jest dla jabłonek, które po jego zastosowaniu stają się odporniejsze na szkodniki i lepiej owocują. Popiół drzewny w bezpieczny i delikatny sposób poprawia jakość gleby.
Do jakich roślin nie nadaje się popiół drzewny?
Popiół drzewny najlepiej sprawdza się w zbyt kwaśnym podłożu, nie powinno się go stosować w glebie zasadowej, bo zbyt wysokie pH może utrudniać roślinom przyswajanie składników mineralnych. Popiół drzewny jest idealnym nawozem do drzew owocowych, a w szczególności do jabłonek - wzmacnia strukturę drzewa i poprawia owocowanie. Najlepiej stosować go w marcu i kwietniu lub jesienią. Pod koroną dorosłej jabłoni (lub innego drzewa owocowego) można rozsypać ok. 0,5-1 kg popiołu drzewnego. Warto delikatnie wymieszać go z glebą.
Popiół drzewny dobrze wpływa na warzywa mające duże zapotrzebowanie na potas, a więc pomidory, cukinie, papryka, rzodkiewka, marchew czy sałata.
Najczęstsze błędy przy stosowaniu popiołu drzewnego
Częstym błędem jest zbyt duża ilość stosowanego popiołu drzewnego, zwłaszcza jeśli gleba nie jest kwaśna. Optymalna dawka to 70 do 150 g na metr kwadratowy rocznie. Popiołu drzewnego nie należy też stosować u roślin kwasolubnych, takich jak azalie, rododendrony czy wrzosy.
W ogrodzie czy na grządkach można stosować jedynie czysty popiół drzewny. Używanie popiołu z drewna lakierowanego czy malowanego może być niebezpieczne dla zdrowia ze względu na szkodliwe substancje chemiczne. Przed użyciem w ogrodzie popiół należy wysuszyć i przesiać.
