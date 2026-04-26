Rozsyp w kwietniu pod jabłonką. Owoce będą dorodne i soczyste

Oprac.: InteriaKobieta Redakcja

Kwiecień to idealny czas na wzmocnienie roślin, a w szczególności drzew owocowych. Zamiast stosowania specjalistycznych preparatów warto postawić na naturalne i sprawdzone metody, które pobudzają drzewa do rozwoju i stymulują do owocowania. Sprawdź, czym najlepiej nawozić drzewa owocowe wiosną.

Ogród warzywny z młodymi grządkami, otoczony drzewami owocowymi o pobielanych pniach, wiosną
Kwiecień to odpowiedni moment na wiosenne nawożenie drzew owocowychgorvik123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego warto stosować popiół drzewny w ogrodzie?
  2. Do jakich roślin nie nadaje się popiół drzewny?
  3. Najczęstsze błędy przy stosowaniu popiołu drzewnego

Dlaczego warto stosować popiół drzewny w ogrodzie?

Popiół drzewny to naturalny nawóz bogaty w wapń, potas, fosfor i magnez. Idealnie nadaje się do odkwaszania gleby i zasilania roślin. Doskonale nadaje się do nawożenia trawnika, a także krzewów i drzew owocowych. Szczególnie cenny jest dla jabłonek, które po jego zastosowaniu stają się odporniejsze na szkodniki i lepiej owocują. Popiół drzewny w bezpieczny i delikatny sposób poprawia jakość gleby.

Do jakich roślin nie nadaje się popiół drzewny?

Popiół drzewny najlepiej sprawdza się w zbyt kwaśnym podłożu, nie powinno się go stosować w glebie zasadowej, bo zbyt wysokie pH może utrudniać roślinom przyswajanie składników mineralnych. Popiół drzewny jest idealnym nawozem do drzew owocowych, a w szczególności do jabłonek - wzmacnia strukturę drzewa i poprawia owocowanie. Najlepiej stosować go w marcu i kwietniu lub jesienią. Pod koroną dorosłej jabłoni (lub innego drzewa owocowego) można rozsypać ok. 0,5-1 kg popiołu drzewnego. Warto delikatnie wymieszać go z glebą.

Popiół drzewny dobrze wpływa na warzywa mające duże zapotrzebowanie na potas, a więc pomidory, cukinie, papryka, rzodkiewka, marchew czy sałata.

Jabłoń z dojrzałymi, czerwono-zielonymi jabłkami, której pień i konary zostały pomalowane białą farbą w celu ochrony drzewa. W tle widoczne kolejne drzewa w sadzie, również pomalowane u podstawy.
Popiół drzewny ma wiele cennych składników odżywczych: potas, fosfor czy wapńbilanol123RF/PICSEL

Najczęstsze błędy przy stosowaniu popiołu drzewnego

Częstym błędem jest zbyt duża ilość stosowanego popiołu drzewnego, zwłaszcza jeśli gleba nie jest kwaśna. Optymalna dawka to 70 do 150 g na metr kwadratowy rocznie. Popiołu drzewnego nie należy też stosować u roślin kwasolubnych, takich jak azalie, rododendrony czy wrzosy.

W ogrodzie czy na grządkach można stosować jedynie czysty popiół drzewny. Używanie popiołu z drewna lakierowanego czy malowanego może być niebezpieczne dla zdrowia ze względu na szkodliwe substancje chemiczne. Przed użyciem w ogrodzie popiół należy wysuszyć i przesiać.

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami
Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobamiCanva ProINTERIA.PL
"Ewa gotuje": Kotlety szu szu. Hit z PRL-uPolsat

Najnowsze