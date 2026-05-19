Spis treści: Jeden z największych wrogów roślin w ogrodzie Najbardziej łakomy kąsek. Jakie rośliny przyciągają ślimaki? Jak pozbyć się ślimaków w ogrodzie? Ogrodnicy coraz częściej stosują ten patent Czy fosforan żelaza jest bezpieczny dla środowiska?

Jeden z największych wrogów roślin w ogrodzie

Ślimaki z pełnym przekonaniem można uznać za jedne z najbardziej uciążliwych szkodników w ogrodzie. Największe straty wyrządzają wieczorami i zaraz po deszczu, ponieważ doskonale odnajdują się w wilgotnych i chłodnych warunkach. Żywią się liśćmi, młodymi pędami, kwiatami i owocami, pozostawiając charakterystyczne dziury oraz mało estetyczne ślady śluzu.

Szczególnie niebezpieczne są dla młodych sadzonek, które mogą zostać zjedzone w ciągu jednej nocy. Ślimaki nagie, które w ogrodach są najbardziej kłopotliwe, szybko się rozmnażają i potrafią opanować cały ogród.

Najbardziej łakomy kąsek. Jakie rośliny przyciągają ślimaki?

Uciążliwe szkodniki upodobały sobie szczególnie rośliny o miękkich, soczystych liściach. W warzywnikach najczęściej atakują:

sałatę,

kapustę,

cukinię,

ogórki.

Na rabatach, które postanowiliśmy wypełnić roślinami ozdobnymi, najbardziej zagrożone są hosty (funkie), aksamitki oraz nagietki. Dużym problemem dla ogrodników są również ślimaki żerujące na truskawkach i młodych pędach roślin cebulowych.

Jak pozbyć się ślimaków w ogrodzie? Ogrodnicy coraz częściej stosują ten patent

Coraz łatwiej znaleźć jest preparaty wykorzystujące fosforan żelaza. To nieorganiczny związek chemiczny, który naturalnie występuje jako składnik minerałów. Najczęściej występuje pod postacią niewielkich granulek na ślimaki, które należy rozsypywać wokół roślin - najlepiej na początku żerowania szkodników.

Preparat jest wzbogacany o składniki, które mają zachęcić mięczaki do degustacji. Gdy tak się stanie, fosforan żelaza zaburza ich procesy metaboliczne. Szkodniki przestają żerować i chowają się w swoich kryjówkach. Dzięki temu w ogrodzie nie widać dużej liczby obumarłych ślimaków, co dla wielu ogrodników jest dodatkową zaletą.

Rośliny są najbardziej narażone na ataki ślimaków po deszczu 123RF/PICSEL

Czy fosforan żelaza jest bezpieczny dla środowiska?

Nie tylko skuteczność działania sprawia, że fosforan żelaza zyskuje coraz większą popularność wśród ogrodników. Jest substancją dozwoloną w uprawach ekologicznych i nie wykazuje negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Nie szkodzi ani owadom zapylającym, ani ptakom czy innym zwierzętom, np. pożytecznym jeżom, które mogłyby mieć styczność ze ślimakiem po spożyciu fosforanu żelaza.

Nie wykazuje również negatywnego wpływu na glebę. Substancja ulega naturalnemu rozkładowi, zamieniając się w jony żelaza i fosforany, które w naturalny sposób wzbogacają podłoże. Może jednak oddziaływać na niektóre organizmy glebowe, dlatego zawsze należy pamiętać, aby stosować preparat zgodnie z zaleceniami producenta, przestrzegając zalecanej częstotliwości stosowania oraz ilości.

