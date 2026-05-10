Ślimaki, które spotykamy w naszych ogrodach, dzielą się na dwie grupy:

budzące sympatię ślimaki z domkiem,

nagie, duże, brązowe i czarne ślimaki, uznawane za szkodniki.

Te drugie faktycznie potrafią siać w ogrodzie prawdziwe spustoszenie, choć warto pamiętać, że wraz z naszymi kwiatami, zjadają też chwasty oraz gnijące i martwe rośliny. Uwielbiają zacienione zakamarki oraz wilgoć i to właśnie w takich miejscach znajdziemy ich najwięcej. W sytuacji, gdy zaczynają się niebezpiecznie rozmnażać i wyrządzać poważne szkody w uprawach, możemy spróbować wygonić je z ogrodu. Jak to zrobić?

Ogrodowe ślimaki nie znoszą tych roślin. Posadź, a uciekną w popłochu

Ślimaki pojawiają się w naszych ogrodach najczęściej wieczorem lub po deszczu. Obsiadają nie tylko rośliny, ale także balkony, werandy czy tarasy. Nie lubią słońca, które pali ich wrażliwą skórę, więc najchętniej przesiadują w wilgotnych i zacienionych miejscach. Jeśli chcemy trzymać je z daleka od ogrodu, warto posadzić rośliny których nie znoszą takie jak:

begonia,

pelargonia,

nasturcja,

gazania,

paproć,

miodunka,

żurawka,

lawenda,

czosnek,

majeranek,

niezapominajka,

krwawnik.

Warto zrezygnować ze słonecznika, mięty czy fiołków, bo to prawdziwy przysmak ślimaków.

Rozsyp po deszczu, a ślimaki przestaną buszować

Ślimaki z trudem poruszają się po sypkim podłożu. W miejscach, w których się pojawiają warto rozsypać więc piasek zmieszany z popiołem lub żwir oraz fusy po kawie z dodatkiem cynamonu. Ślimaki nie znoszą wręcz tego intensywnego zapachu. Dobrze sprawdzą się też skorupki po jajkach - ich zapach czy smak jest ślimakom obojętny, ale przeszkadza im chropowata powierzchnia.

W sklepach nie brakuje oczywiście chemicznych preparatów do walki z tymi szkodnikami, ale warto pamiętać, że negatywnie wpływają one na jeże, ptaki i nie są obojętne dla środowiska. Warto więc najpierw skorzystać z równie skutecznych, a naturalnych i bezpiecznych sposobów.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów © 2026 Associated Press