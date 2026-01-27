Spis treści: Co jest powodem wilgoci w mieszkaniach? Domowy i tani sposób na wilgoć w pomieszczeniach Co zrobić, gdy w mieszkaniu pojawiła się pleśń?

Co jest powodem wilgoci w mieszkaniach?

Jesienią i zimą wiele osób narzeka na zbyt suche powietrze w mieszkaniach, a inni wręcz przeciwnie - muszą borykać się z problemem pleśni. Zdaniem ekspertów najzdrowszy poziom wilgoci w domu to około 40-60 proc. Zbyt duża wilgotność, podobnie zresztą jak ekstremalnie suche powietrze mogą powodować uciążliwy kaszel i nasilać objawy astmy. W czasie odwilży obserwuje się natomiast problem z grzybami na ścianach i oknach, ale nie tylko. Powodem, dla którego w łazience czy innych pomieszczeniach pojawiają się ciemne naloty jest m.in. słaba wentylacja i brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Co należy robić, aby zapobiec nieprzyjemnym skutkom zbyt wilgotnego powietrza w mieszkaniach? To bardzo proste.

Domowy i tani sposób na wilgoć w pomieszczeniach

Aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza we wnętrzach, konieczne jest oczywiście wietrzenie pomieszczeń - zarówno łazienki po kąpieli (poprzez otwarcie drzwi), jak również innych pomieszczeń. Wiele osób w czasie trwających mrozów rezygnuje z otwierania okien, co jest dużym błędem. Warto uchylić je chociaż na kilka minut, aby zapewnić optymalną wilgotność, lepszy sen i samopoczucie. Szczególnie warto wietrzyć kuchnię, w której działają na okrągło piekarnik i kuchenka, a także sypialnie, gdzie namnażają się roztocza oraz bakterie.

W mieszkaniach czy domach, gdzie wilgoć jest szczególnie uciążliwa, warto zastosować specjalne osuszacze powietrza. Na rynku dostępnych jest wiele tego typu urządzeń, jednak coraz większą popularnością cieszy się zdecydowanie tańszy patent, a mianowicie niewielkie woreczki, które wiesza się na karniszach. Wystarczy nasypać do każdego z nich 2-3 łyżki sody oczyszczonej i dodać trochę świeżej, zmielonej kawy. Woreczek wykonany z naturalnego materiału (musi to być koniecznie bawełna lub len), wystarczy zawiązać szczelnie sznurkiem i przypiąć do żabek na karniszu (wystarczy jedna sztuka na okno).

Aby zapobiec namnażaniu się grzybów w mieszkaniu, pamiętaj o regularnym wietrzeniu pomieszczeń. Do osuszania powietrza wykorzystaj też bawełniane woreczki 123RF/PICSEL

Soda oczyszczona i kawa to naturalne, genialne triki na zmniejszenie wilgoci w pomieszczeniach. Produkty te wchłaniają nadmiar wody i działają podobnie jak elektryczny osuszacz powietrza. Należy jednak pamiętać, aby regularnie wymieniać zawartość woreczków. W środku można również umieścić liście laurowe, szałwię lub skropić wkład ulubionym olejkiem zapachowym.

Co zrobić, gdy w mieszkaniu pojawiła się pleśń?

Jeśli zauważysz na ścianach, oknach czy w zakamarkach nalot pleśni, najlepiej działać od razu. Grzyby są bowiem bardzo toksyczne, szkodliwe dla zdrowia i należy się ich jak najszybciej pozbyć. Możesz wypożyczyć profesjonalne maszyny osuszające lub umówić specjalistów, którzy zajmą się tym problemem. Jeśli naloty nie są jednak zbyt rozległe, w większości przypadków pomogą płyny odkażające, ocet spirytusowy, soda oczyszczona i miękka szczotka, którą należy dokładnie wyszorować wszystkie zainfekowane miejsca.

