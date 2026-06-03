Spis treści: Słodkie napoje gazowane Słodycze Tłuszcze trans Alkohol

Słodkie napoje gazowane

Cukier w płynie jest zabójczy dla mózgu. Pijąc słodkie napoje, dostarczamy do organizmu mnóstwo pustych kalorii, co przyczynia się do nadwagi, otyłości czy cukrzycy typu 2. Tymczasem zbyt wysoki poziom cukru we krwi pogarsza mikrokrążenie w mózgu, co może przyczyniać się do chorób neurodegradacyjnych. Badania amerykańskich naukowców opublikowane na łamach "Alzheimer's & Dementia" dowiodły, że nadmiar słodkich napojów w diecie odpowiada za zmniejszanie się objętości mózgu, pogorszenie pamięci i koncentracji oraz trudności z przyswajaniem wiedzy.

Słodycze

Słodkie przekąski zawierają mnóstwo cukrów prostych i powodują gwałtowny wyrzut glukozy do krwi. Wkrótce następuje spadek energii, pogorszenie koncentracji, a nawet obniżenie nastroju, czyli zespół objawów tzw. mgły mózgowej. W efekcie sięgamy po kolejną porcję rafinowanych węglowodanów, które występują w żywności wysokoprzetworzonej. Na dłuższą metę to prosta droga do otyłości i przewlekłych stanów zapalnych, także w mózgu. A to one odpowiadają za niszczenie neuronów i połączeń nerwowych.

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Tłuszcze trans

Tłuszcze trans, czyli utwardzane tłuszcze roślinne to kolejny niezdrowy składnik żywności wysokoprzetworzonej. Odpowiadają one za charakterystyczny smak fast foodów, słonych i tłustych przekąsek, sprawiają, że chcemy jeść je jeszcze częściej. Niestety powodują nie tylko otyłość i inne schorzenia metaboliczne, ale zwiększają też ryzyko stanów zapalnych w mózgu. Pogarszają również kondycję naczyń krwionośnych i całego układu krążenia. Badania opublikowane w czasopiśmie "Neurology" wykazało, że osoby spożywające większe ilości tłuszczów trans były bardziej narażone na demencję.

Alkohol

Alkohol zaburza pracę neuroprzekaźników w mózgu, drastycznie pogarsza pamięć i koncentrację, a także powoduje problemy z zasypianiem i negatywnie wpływa na jakość snu. Regularne spożywanie alkoholu może też znacznie zwiększać ryzyko demencji - ponad trzykrotnie w stosunku do osób, które są abstynentami lub piją procenty bardzo rzadko.

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