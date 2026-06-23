Rusza sprzedaż leśnych jagód. Oto, gdzie kupisz je najtaniej

InteriaKobieta Redakcja

Powoli rusza sprzedaż leśnych jagód. Jak co roku na początku sezonu ceny są dość wysokie, a dostępność i ilość tych owoców jest jeszcze mocno ograniczona. Ile obecnie trzeba zapłacić za litr borówek czernic i kiedy najlepiej je zakupić?

Leśne jagody, borówki w misie na trawiastej powierzchni.
Jagody leśne to jedne z najzdrowszych owoców rosnących w PolscePIOTR KAMIONKAReporter

Spis treści:

  1. Ile aktualnie kosztują leśne jagody?
  2. Zasady zbierania leśnych jagód. Za nieprzestrzeganie grozi mandat
  3. Dlaczego warto jeść jagody leśne?

Ile aktualnie kosztują leśne jagody?

Chociaż szczyt sezonu na jagody leśnie przypada na lipiec, w sprzedaży na targach zaczynają się już pojawiać. Mimo iż ceny póki co nie są zachęcające, nie brakuje na nie chętnych. Na wysyp leśnych darów musimy poczekać jeszcze kilka tygodni - już w pierwszej połowie lipca powinno być ich pod dostatkiem, a ceny się ustabilizują. Jak się okazuje, obecne ceny jagód leśnych są zróżnicowane w zależności od regionu kraju. Najdrożej jest na północy Polski (woj. zachodniopomorskie) - tam za litr tych owoców trzeba zapłacić nawet 50 zł. Nieco niższe ceny utrzymują się na południu i centrum kraju - m.in. w Radomiu, Krakowie czy Poznaniu - oscylują tam w granicach 30 zł za litr, a jeszcze taniej można je dostać na Śląsku czy Podkarpaciu - kosztują tam nawet poniżej 20 zł za litr.

Zobacz również:

W pierwszej kolejności powinny zostać obsłużone osoby o ograniczonej sprawności ruchowej oraz kobiety w ciąży
Życie i styl

Tym osobom przysługuje pierwszeństwo przy kasie. Nie zapominaj o kulturze osobistej

InteriaKobieta Redakcja

Zasady zbierania leśnych jagód. Za nieprzestrzeganie grozi mandat

Należy pamiętać, że w Polsce zbieranie jagód leśnych dozwolone jest jedynie pod pewnymi warunkami. Zbiór na własny użytek jest darmowy i w pełni legalny we wszystkich publicznych lasach, a zabroniony na terenach rezerwatów przyrody oraz parków narodowych. Należy robić to w poszanowaniu przyrody - nie wolno niszczyć roślin, jak również korzystać z urządzeń, które mogłyby uszkadzać krzewy czy leśne runo. Jagody leśne powinny być zbierane ręcznie, tak, aby zachować kłącza i krzewinki w idealnym stanie. W ten sposób zbierający zapewnią utrzymanie dobrej kondycji roślin i obfite owocowanie w kolejnych latach.

pełny pojemnik świeżo zebranych jagód o ciemnogranatowej barwie
Zarówno borówki amerykańskie jak i czernice są zaliczane do tzw. "super żywności". Ich wpływ na zdrowie jest nieocenionyPIOTR KAMIONKAEast News

Dlaczego warto jeść jagody leśne?

Jagody leśne to owoce nie tylko smaczne, ale i bardzo zdrowe, określane mianem polskich "superfoods". Mają niewiele kalorii, są bogate w silne przeciwutleniacze - tak zwane antocyjany, a także witaminy (C, K) oraz błonnik. Ich jedzenie wspiera wzrok, reguluje trawienie, chroni układ krążenia i wspiera odchudzanie. Borówki czernice (leśne) pod względem wartości odżywczych przebijają borówki amerykańskie - szczególnie jeśli chodzi o zawartość prozdrowotnych polifenoli, żelaza i witaminy C.


"Ewa gotuje": Wołowina miso, ginger, orangePolsat

Najnowsze