Ile aktualnie kosztują leśne jagody?

Chociaż szczyt sezonu na jagody leśnie przypada na lipiec, w sprzedaży na targach zaczynają się już pojawiać. Mimo iż ceny póki co nie są zachęcające, nie brakuje na nie chętnych. Na wysyp leśnych darów musimy poczekać jeszcze kilka tygodni - już w pierwszej połowie lipca powinno być ich pod dostatkiem, a ceny się ustabilizują. Jak się okazuje, obecne ceny jagód leśnych są zróżnicowane w zależności od regionu kraju. Najdrożej jest na północy Polski (woj. zachodniopomorskie) - tam za litr tych owoców trzeba zapłacić nawet 50 zł. Nieco niższe ceny utrzymują się na południu i centrum kraju - m.in. w Radomiu, Krakowie czy Poznaniu - oscylują tam w granicach 30 zł za litr, a jeszcze taniej można je dostać na Śląsku czy Podkarpaciu - kosztują tam nawet poniżej 20 zł za litr.