Rusza sprzedaż leśnych jagód. Oto, gdzie kupisz je najtaniej
Powoli rusza sprzedaż leśnych jagód. Jak co roku na początku sezonu ceny są dość wysokie, a dostępność i ilość tych owoców jest jeszcze mocno ograniczona. Ile obecnie trzeba zapłacić za litr borówek czernic i kiedy najlepiej je zakupić?
Spis treści:
- Ile aktualnie kosztują leśne jagody?
- Zasady zbierania leśnych jagód. Za nieprzestrzeganie grozi mandat
- Dlaczego warto jeść jagody leśne?
Ile aktualnie kosztują leśne jagody?
Chociaż szczyt sezonu na jagody leśnie przypada na lipiec, w sprzedaży na targach zaczynają się już pojawiać. Mimo iż ceny póki co nie są zachęcające, nie brakuje na nie chętnych. Na wysyp leśnych darów musimy poczekać jeszcze kilka tygodni - już w pierwszej połowie lipca powinno być ich pod dostatkiem, a ceny się ustabilizują. Jak się okazuje, obecne ceny jagód leśnych są zróżnicowane w zależności od regionu kraju. Najdrożej jest na północy Polski (woj. zachodniopomorskie) - tam za litr tych owoców trzeba zapłacić nawet 50 zł. Nieco niższe ceny utrzymują się na południu i centrum kraju - m.in. w Radomiu, Krakowie czy Poznaniu - oscylują tam w granicach 30 zł za litr, a jeszcze taniej można je dostać na Śląsku czy Podkarpaciu - kosztują tam nawet poniżej 20 zł za litr.
Zasady zbierania leśnych jagód. Za nieprzestrzeganie grozi mandat
Należy pamiętać, że w Polsce zbieranie jagód leśnych dozwolone jest jedynie pod pewnymi warunkami. Zbiór na własny użytek jest darmowy i w pełni legalny we wszystkich publicznych lasach, a zabroniony na terenach rezerwatów przyrody oraz parków narodowych. Należy robić to w poszanowaniu przyrody - nie wolno niszczyć roślin, jak również korzystać z urządzeń, które mogłyby uszkadzać krzewy czy leśne runo. Jagody leśne powinny być zbierane ręcznie, tak, aby zachować kłącza i krzewinki w idealnym stanie. W ten sposób zbierający zapewnią utrzymanie dobrej kondycji roślin i obfite owocowanie w kolejnych latach.
Dlaczego warto jeść jagody leśne?
Jagody leśne to owoce nie tylko smaczne, ale i bardzo zdrowe, określane mianem polskich "superfoods". Mają niewiele kalorii, są bogate w silne przeciwutleniacze - tak zwane antocyjany, a także witaminy (C, K) oraz błonnik. Ich jedzenie wspiera wzrok, reguluje trawienie, chroni układ krążenia i wspiera odchudzanie. Borówki czernice (leśne) pod względem wartości odżywczych przebijają borówki amerykańskie - szczególnie jeśli chodzi o zawartość prozdrowotnych polifenoli, żelaza i witaminy C.