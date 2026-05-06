Ruszył sezon na zielony skarb natury. Zbierz, a jesienią szybko docenisz

Oprac.: InteriaKobieta Redakcja

Zawierają mnóstwo olejków eterycznych i silnych związków przeciwzapalnych. Robi się z nich tradycyjne syropy na kaszel i przeziębienie, które w sezonie infekcyjnym potrafią zdziałać cuda. Mowa o młodych pędach sosny, które właśnie pojawiły się na iglakach. Sprawdź, dlaczego warto je zbierać i co z nich przygotować.

Młode, jasnozielone pędy sosny na gałązce drzewa iglastego na rozmytym tle.
Dlaczego młode pędy sosny są tak cenne?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego młode pędy sosny są tak cenne?
  2. Jak i gdzie zbierać pędy sosny?
  3. Jak zrobić syrop z młodych pędów sosny?
  4. Jak stosować syrop z młodych pędów sosny?

Dlaczego młode pędy sosny są tak cenne?

Pędy sosny od lat wykorzystywano w medycynie tradycyjnej do zwalczania infekcji górnych dróg oddechowych oraz bólu gardła. To także naturalny środek wzmacniający i regenerujący organizm oraz wspierający odporność. Młode pędy sosny są bogatym źródłem cennych substancji bioaktywnych, przede wszystkim olejków eterycznych, flawonoidów, witaminy C, soli mineralnych i węglowodanów.

Dzięki temu syrop z młodych pędów sosny działa przeciwzapalnie, wykrztuśnie i antybakteryjnie. Ułatwia rozrzedzanie flegmy, stymuluje też układ odpornościowy do walki i wzmacnia cały organizm. Warto stosować go podczas kataru, bólu gardła i wszelkich infekcji układu oddechowego - działa uspokajająco i regenerująco.

Zobacz również:

Domowy rytuał z dynią. Twoje stopy będą miękkie jak po pedicure
Uroda

Kąpiel, która "poleruje powierzchnię pięt". Będą gładkie jak nigdy

Jagoda Pazur

Jak i gdzie zbierać pędy sosny?

Młode pędy sosny najlepiej zbierać wczesną wiosną - w kwietniu i maju, zanim wypuszczą igły. Ważne, by drzewka znajdowały się z dala od dróg, dzięki czemu pozbawione będą zanieczyszczeń. Jasnozielone młode pędy należy odciąć ostrym nożykiem - obcinamy gałązki o długości ok. 5 cm. Warto wiedzieć, że zakazane jest zbieranie pędów sosny w lasach. Szukać trzeba ich więc w podmiejskich zagajnikach i nieużytkach. Pamiętaj też, by nie ogałacać całkowicie jednego drzewka, ale zbierać gałązki z różnych sosen.

Biała filiżanka z naparem z igieł sosnowych ustawiona na spodku, otoczona świeżymi gałązkami sosny, szyszkami oraz żółtymi liśćmi.
Syrop z pędów sosny to naturalny środek na kaszel i infekcje1ange1011123RF/PICSEL

Jak zrobić syrop z młodych pędów sosny?

  1. Syrop z młodych pędów sosny jest bardzo prosty w przygotowaniu. Oczyszczone pędy wystarczy wrzucić do garnka, zalać wodą, tak by były całkowicie przykryte i gotować przez 1-1,5 godziny na wolnym ogniu.
  2. Po wystudzeniu należy odcedzić pędy, a do pozostałego płynu dodać cukier (0,7-1 kg cukru na litr wody). Całość wymieszaj i ponownie gotuj na wolnym ogniu, dopóki mieszanka nie zyska konsystencji syropu.
  3. Gorący syrop wystarczy przelać do wyparzonych słoiczków i zakręcić.

Jak stosować syrop z młodych pędów sosny?

Podczas infekcji syrop z młodych pędów sosny można stosować 3-4 razy dziennie - dorośli po 1 dużej łyżce, dzieci po 1 łyżeczce. Można go pić bezpośrednio lub dodawać do letniej herbaty.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność. 

Soczyste truskawki i borówki na białym talerzu, w tle koszyk z cytrynami i pomarańczami, fragment napisu 'porady' na grafice.
Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysłMagda WeidnerINTERIA.PL
Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów© 2026 Associated Press

Najnowsze