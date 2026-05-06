Spis treści: Dlaczego młode pędy sosny są tak cenne? Jak i gdzie zbierać pędy sosny? Jak zrobić syrop z młodych pędów sosny? Jak stosować syrop z młodych pędów sosny?

Dlaczego młode pędy sosny są tak cenne?

Pędy sosny od lat wykorzystywano w medycynie tradycyjnej do zwalczania infekcji górnych dróg oddechowych oraz bólu gardła. To także naturalny środek wzmacniający i regenerujący organizm oraz wspierający odporność. Młode pędy sosny są bogatym źródłem cennych substancji bioaktywnych, przede wszystkim olejków eterycznych, flawonoidów, witaminy C, soli mineralnych i węglowodanów.

Dzięki temu syrop z młodych pędów sosny działa przeciwzapalnie, wykrztuśnie i antybakteryjnie. Ułatwia rozrzedzanie flegmy, stymuluje też układ odpornościowy do walki i wzmacnia cały organizm. Warto stosować go podczas kataru, bólu gardła i wszelkich infekcji układu oddechowego - działa uspokajająco i regenerująco.

Jak i gdzie zbierać pędy sosny?

Młode pędy sosny najlepiej zbierać wczesną wiosną - w kwietniu i maju, zanim wypuszczą igły. Ważne, by drzewka znajdowały się z dala od dróg, dzięki czemu pozbawione będą zanieczyszczeń. Jasnozielone młode pędy należy odciąć ostrym nożykiem - obcinamy gałązki o długości ok. 5 cm. Warto wiedzieć, że zakazane jest zbieranie pędów sosny w lasach. Szukać trzeba ich więc w podmiejskich zagajnikach i nieużytkach. Pamiętaj też, by nie ogałacać całkowicie jednego drzewka, ale zbierać gałązki z różnych sosen.

Syrop z pędów sosny to naturalny środek na kaszel i infekcje1 ange1011 123RF/PICSEL

Jak zrobić syrop z młodych pędów sosny?

Syrop z młodych pędów sosny jest bardzo prosty w przygotowaniu. Oczyszczone pędy wystarczy wrzucić do garnka, zalać wodą, tak by były całkowicie przykryte i gotować przez 1-1,5 godziny na wolnym ogniu. Po wystudzeniu należy odcedzić pędy, a do pozostałego płynu dodać cukier (0,7-1 kg cukru na litr wody). Całość wymieszaj i ponownie gotuj na wolnym ogniu, dopóki mieszanka nie zyska konsystencji syropu. Gorący syrop wystarczy przelać do wyparzonych słoiczków i zakręcić.

Jak stosować syrop z młodych pędów sosny?

Podczas infekcji syrop z młodych pędów sosny można stosować 3-4 razy dziennie - dorośli po 1 dużej łyżce, dzieci po 1 łyżeczce. Można go pić bezpośrednio lub dodawać do letniej herbaty.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł Magda Weidner INTERIA.PL

Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów © 2026 Associated Press