Co grozi za brak tabliczki z numerem budynku?

Z pozoru błahy obowiązek, a w zasadzie to zapominalstwo o obowiązku, może skutecznie uszczuplić portfele właścicieli nieruchomości zabudowanych. W przypadku przeprowadzonej kontroli i niespełnieniu wymagań uprawnione podmioty mogą nałożyć mandat wynoszący 250 zł.

Właściciel domu ma obowiązek zadbać o umieszczenie odpowiedniego numeru na nieruchomości. Numer porządkowy ustalany jest z urzędu przez wójta lub burmistrza albo prezydenta miasta. Jeżeli budynek nie ma nadanego numeru porządkowego, wówczas można złożyć do urzędu gminy wniosek o ustalenie tego numeru.

Ponadto, aby otrzymać numer porządkowy budynku, nie trzeba uzyskiwać wcześniej pozwolenia na jego użytkowanie ani składać zawiadomienia o zakończeniu budowy. Urząd może ustalić numer porządkowy również dla budynku będącego w trakcie budowy, a także planowanego do wybudowania.

Jakie budynki muszą posiadać numery porządkowe?

Numery porządkowe muszą mieć budynki mieszkalne oraz inne budynki przeznaczone do stałego lub czasowego przebywania ludzi. Są to na przykład budynki:

biurowe,

ogólnodostępne wykorzystywane na cele kultury i kultury fizycznej,

o charakterze edukacyjnym,

szpitale,

opieki medycznej,

przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej.

Jeżeli nie istnieje możliwość nadania numeru porządkowego w postaci wyłącznie liczby całkowitej, stosuje się liczbę całkowitą uzupełnioną wielką literą alfabetu łacińskiego od A do Z, wyłączając litery I, O, Q, a w przypadku wyczerpania liter alfabetu łacińskiego dopuszcza się użycie w numerze drugiej litery alfabetu łacińskiego od A do Z. Nie nadaje się odrębnych numerów porządkowych dla poszczególnych kondygnacji budynków - czytamy w rządowym serwisie biznes.gov.pl.

Właściciele domów muszą zamontować tabliczkę z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru 123RF/PICSEL

W jakim terminie należy zadbać otrzymanie numeru porządkowego?

Prawo geodezyjne i kartograficzne wskazuje, że: "Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu - na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru".

Z kolei dla budynku wybudowanego, czyli ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków - wniosek o numer należy złożyć bez zbędnej zwłoki. Dla budynku będącego w trakcie budowy - wniosek można złożyć z chwilą rozpoczęcia budowy, dołączając kopię pozwolenia na budowę.

