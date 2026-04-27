Zacznij od podstaw. Weź to na ruszt!

Czasami zdarza się tak, że przez zabieganie, nie uda nam się wyczyścić rusztu po zakończeniu sezonu grillowego. W takim przypadku sami sobie jesteśmy winni i musimy poświęcić więcej pracy. Co może się przydać? Na pewno metalowa szczotka, która doskonale poradzi sobie z zaschniętymi oraz zwęglonymi zabrudzeniami.

Jeśli ta część pójdzie nam sprawnie, czas na dalsze czynności. Jeśli mamy taką możliwość, warto cały ruszt namoczyć w wodzie z dodatkiem detergentu: płyn do mycia naczyń powinien wystarczyć. Po kilkunastominutowej kąpieli tę część grilla wystarczy przetrzeć gąbką i zabrudzenia powinny same odejść.

Zabrudzenia są jednak oporne i za nic nie chcą zejść z rusztu? W takim przypadku pomoże pasta z sody oczyszczonej oraz wody. Opakowanie specyfiku trzeba połączyć z niewielką ilością wody w taki sposób, aby powstała gęsta papka. Później nie pozostaje nic innego, jak pokryć nią ruszt i wyszorować. Pasta z sody oczyszczonej jest bezpieczna dla rusztu stalowego oraz żeliwnego.

Wyrób nawyk czyszczenia rusztu

Czyszczenie grilla czasami wymaga szorowania, ale można go uniknąć

Jeśli nie jesteśmy zwolennikami szorowania rusztu grilla, musimy wyrobić sobie nawyk, który pomoże nam uniknąć nielubianej czynności. Na czym polega? Trzeba się za to zabrać zaraz po zakończeniu grillowania: jeśli poczekamy, aż ruszt delikatnie ostygnie, ale będzie jeszcze nieco ciepły.

Kluczem do sukcesu jest czas. Jeśli zaczniemy czyścić go w odpowiednim momencie, to nie napracujemy się zbytnio. Czasami wystarczy przetrzeć go ręcznikiem papierowym, aby pozbyć się i tłuszczu, i zwęglonych resztek. Gdy jednak ręcznik sobie z tym nie poradzi, to woda z płynem do mycia naczyń pomoże doczyścić ruszt grilla na błysk.

Domowe patenty na brudny ruszt grilla

Ruszt z grilla jest w opłakanym stanie? Wypróbuj patent z cebulą

Doskonale wiemy, że do sprzątania, a nawet czyszczenia przypalonego grilla, nie musimy korzystać z detergentów, ponieważ możemy zrobić to w sposób domowy i ekologiczny. Wiemy już, że woda z sodą oczyszczoną może nam doskonale w tej czynności pomóc. Oczywiście, w takich wypadkach polecany jest także ocet, który ma dobrą moc czyszczącą. Jest on dozwolony, ale nie jest zalecany w przypadku rusztów żeliwnych, więc trzeba mieć to na uwadze.

Poznajmy inne domowe sposoby na czyszczenie rusztu grilla:

cebula - "narodowe warzywo" pomoże na przypalenia. Jak skorzystać z cebuli? Wystarczy wziąć tę w łupinie, przekroić na pół i przecierać ruszt do momentu, aż będzie czysty.

folia aluminiowa - arkusz metalu wystarczy zgnieść tak, aby powstała nieregularna kulka. Teraz otrzymaliśmy tani przyrząd do tego, aby pozbyć się za jego pomocą przypaleń na ruszcie.

sól - kosztuje mniej niż pięć złotych, ale jest cenna wtedy, kiedy ruszt pokryty jest tłuszczem. Wystarczy go zasypać, odczekać chwilę, przetrzeć i gotowe. Patent ten najlepiej działa wtedy, kiedy ruszt jest jeszcze ciepły.

Sprzątanie nigdy nie było prostsze i przyjemniejsze

