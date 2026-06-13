Spis treści: Co zjeść na zdrowe śniadanie? Jedzą to o poranku niemal codziennie i cieszą się zdrowiem do późnej starości

Co zjeść na zdrowe śniadanie?

Białkowo-tłuszczowe, węglowodanowe czy mieszane? Propozycji na zdrowe śniadania jest dziś cała masa. Niektórzy eksperci ds. żywienia zalecają, aby jeść to, co daje energię i dobre samopoczucie. Inni zaś odradzają spożywania wysokowęglowodanowych posiłków o poranku, z uwagi na możliwe skoki insuliny.

Jeśli jednak nie potrzebujesz konkretnych zaleceń żywieniowych, które miałyby wspomóc leczenie pewnych schorzeń, a chcesz jedynie jeść zdrowo i czuć się dobrze, nie popadaj w paranoję. Dzisiejsze zalecenia dietetyczne mówią, że śniadania wcale nie trzeba jeść od razu po przebudzeniu, a wtedy, kiedy masz na nie ochotę.

Warto jednak wybierać przede wszystkim produkty jak najmniej przetworzone, bogate w białko, z dodatkiem zdrowych tłuszczy i węglowodanów złożonych. Szacuje się, że niemal 75 proc. Polaków o poranku spożywa tradycyjne kanapki. Co jedzą natomiast mieszkańcy Szwajcarii, określani mianem jednego z najdłużej żyjących narodów?

Do owsianek warto dodawać surowe owoce w całości, razem ze skórką 123RF/PICSEL

Jedzą to o poranku niemal codziennie i cieszą się zdrowiem do późnej starości

Jedno z chętnie jadanych na całym świecie śniadań zaproponował już ponad 100 lat temu szwajcarski lekarz - Maximilian Oskar Bircher-Benner. Było to muesli o nazwie Apfeldiätspeise (dietetyczny posiłek jabłkowy), składające się z płatków owsianych, surowych, startych w całości (razem ze skórką i gniazdami nasiennymi) jabłek z dodatkiem soku z cytryny, orzechów i mleka skondensowanego.

Poglądy szwajcarskiego eksperta na temat żywienia były wówczas dość kontrowersyjne, bowiem powszechnie sądzono, że surowe warzywa i owoce działają niekorzystnie na żołądek. Doktor był zwolennikiem spożywania produktów nieprzetworzonych, jak również tych pełnoziarnistych.

Z czasem jego "dziwaczne" jedzenie lecznicze rozprzestrzeniło się i zyskało popularność na szerszą skalę. Dziś szwajcarzy jadają owsiankę z surowymi owocami niemal codziennie i cieszą się doskonałym zdrowiem oraz samopoczuciem. Z kolei przepisy na muesli dr Birchera ewaluowały - są popularne i uwielbiane niemal na całym świecie oraz modyfikowane, wedle potrzeb i preferencji smakowych. Owsianka z dodatkiem świeżych owoców i orzechów to ponadto posiłek uznawany za żywność funkcjonalną czyli taką, której składniki niosą szereg dobroczynnych korzyści zdrowotnych.





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