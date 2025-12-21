Dlaczego warto jeść płatki owsiane? Polacy je pokochali

Wiele osób nie wyobraża sobie początku dnia bez owsianki. Płatki owsiane stały się naprawdę modnym i uchodzącym za zdrowy, produktem. Nic więc dziwnego w tym, że na stałe płatki owsiane zagościły w naszym menu.

Płatki owsiane należą tak naprawdę do najzdrowszych produktów zbożowych. Są bogate w błonnik, szczególnie w beta-glukany, które pomagają regulować poziom cholesterolu i stabilizują poziom cukru we krwi. Dzięki temu owies jest szczególnie polecany osobom z insulinoopornością, cukrzycą typu 2 i wysokim poziomem cholesterolu.

Dodatkowo owies dostarcza magnezu wspierającego pracę układu nerwowego, żelaza korzystnego dla osób dbających o poziom energii oraz witamin z grupy B wspomagających metabolizm. Płatki owsiane to też źródło wolno uwalnianych węglowodanów, które zapewniają sytość na dłużej. To wszystko sprawia, że płatki owsiane są świetnym wyborem na śniadanie, szczególnie przed intensywnym dniem.

Ale czy istnieje dla nich alternatywa? Okazuje się, że płatki owsiane nie muszą być naszym jedynym wyborem wśród zdrowych produktów zbożowych.

Lepsze niż płatki owsiane? Orkisz jako źródło zdrowia

Owsianka nie musi być nudnym daniem. Ponadto ma wiele zdrowotnych właściwości 123RF/PICSEL

Robiąc zakupy i wkładając płatki owsiane do koszyka, warto też spojrzeć w kierunku płatków orkiszowych. Powstają one z orkiszu, czyli starożytnej odmiany pszenicy słynącej z wysokiej wartości odżywczej. W czym są lepsze niż najsłynniejsze płatki owsiane?

Przede wszystkim orkisz zawiera więcej białka niż owies, w tym tzw. rodanid, naturalny związek wspierający odporność. To właśnie ta właściwość sprawia, że orkisz jest ceniony przez osoby dbające o profilaktykę zdrowotną i równowagę organizmu.

W płatkach orkiszowych znajdziemy także pełnowartościowe białko o korzystnym profilu aminokwasów, witaminy A, E i B, krzem wzmacniający włosy, skórę i paznokcie, błonnik wspierający jelita, choć w nieco mniejszej ilości niż w płatkach owsianych.

Czy to wszystko sprawia, że płatki orkiszowe są lepsze niż owsiane? To zależy od tego, czego potrzebujemy dla naszego zdrowia. I tak chociażby płatki owsiane będą lepsze dla osób chcących obniżyć cholesterol, dla diabetyków i osób z insulinoopornością, dla osób szukających maksymalnej sytości po posiłku, dla tych, którzy potrzebują łagodnego produktu przy wrażliwych jelitach.

Kto skorzysta bardziej z płatków orkiszowych? Zdecydowanie osoby aktywne, potrzebujące więcej białka w diecie, osoby z obniżoną odpornością, ci, którzy chcą poprawić stan skóry, włosów i paznokci i osoby poszukujące różnorodności w menu i delikatniejszego smaku niż owies.

W wielu przypadkach obie opcje można stosować wymiennie - płatki orkiszowe świetnie sprawdzają się w tych samych przepisach, co owsiane, a ich lekko orzechowy smak dodaje posiłkom wyjątkowego aromatu.

