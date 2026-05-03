Bezobsługowe byliny na lata. Na jakie gatunki postawić?

Jeśli chodzi o uprawę ogródka lub działki, wiele osób stawia na nieskomplikowane w pielęgnacji, "bezobsługowe" rośliny. Dzięki temu nie trzeba poświęcać zbyt wiele czasu na regularne zabiegi, a ogrodowa zieleń i tak prezentuje się wspaniale przez większość sezonu. Które byliny mają małe wymagania i są dość odporne na niesprzyjające warunki? Możemy wyróżnić między innymi:

Jeżówki - są uznawane za idealne dla początkujących ogrodników, warto jedynie unikać usytuawiania ich w miejscach podmokłych;

Rozchodniki - rośliny te są odporne na suszę, szkodniki i choroby, należy również wspomnieć o ich niskich wymaganiach glebowych;

Lawendę - lawendzie wystarczy zapewnić pełne słońce i obojętne lub zasadowe podłoże - wówczas stanie się wspaniałą ozdobą ogródka;

Liliowce - to jedne z najmniej wymagających bylin ogrodowych, choć warto usuwać regularnie przekwitłe kwiatostany, by przedłużyć kwitnienie;

Rudbekie - mają niskie wymagania glebowe, a ponadto są dość odporne na suszę, wielu ogrodników ceni je z uwagi na uniwersalność.

Jeśli chcemy zaaranżować oryginalną i żywą przestrzeń, warto postawić na różnorodność i zaopatrzyć się w kilka gatunków nieskomplikowanych w uprawie roślin, dzięki którym można mieć spokój z pielęgnacją na lata. W ten sposób stworzymy niezwykle kolorowy ogródek.

Proste w uprawie warzywa. Co warto posadzić i wysiać?

Dla wielu osób jednym z głównych powodów założenia ogródka jest oczywiście chęć samodzielnej uprawy warzyw. Również i w tym przypadku dobrze jest postawić na nieskomplikowane w pielęgnacji gatunki - zaleca się to szczególnie początkującym ogrodnikom. Jakie rośliny jadalne proste w uprawie warto posadzić i wysiać? Oto kilka przykładów:

Burak ćwikłowy - jest uznawany za jedno z najłatwiejszych w uprawie warzyw, trzeba jednak pamiętać o przerywaniu siewek i regularnym odchwaszczaniu;

Brukiew - to dość mało wymagające, a ponadto odporne warzywo, nie ma zbyt wygórowanych wymagań glebowych, choć w uboższym podłożu korzenie mogą urosnąć mniejsze;

Bób - to kolejne proste w uprawie warzywo, choć należy pamiętać o jego regularnym podlewaniu - szczególnie w czasie suszy;

Jarmuż - jest niezwykle odporną i małowymagającą rośliną, odznacza się przede wszystkim wysoką wytrzymałością na mróz;

Cukinia - to powszechnie lubiane warzywo jest proste w uprawie, choć należy pamiętać o regularnym nawadnianiu - szczególnie w okresie owocowania;

Czosnek - to roślina często zalecana początkującym ogrodnikom, należy jednak zaznaczyć, że nie można jej sadzić po innych warzywach cebulowych;

Rzodkiewka - warzywo to ma nie tylko niskie wymagania, ale również odznacza się szybkim terminem zbiorów.

Wybór nieskomplikowanych w uprawie roślin sprawdzi się nie tylko w przypadku początkujących ogrodników, ale również tych osób, które dysponują dość ograniczonym czasem na pielęgnację.

