Sadzenie kwiatów w maju? Zapomnij o klasykach! Te pięć roślin to prawdziwe hity dla zapracowanych ogrodników

Paulina Szymczak

Maj w ogrodzie to czysta magia. Kiedy tylko mija "Zimna Zośka" i znika ryzyko przymrozków, wszyscy pędzimy do centrów ogrodniczych. Najczęściej z przyzwyczajenia ładujemy do wózków pelargonie, surfinie czy łubiny. Ale wiesz co? W tym roku warto zaszaleć! Zamiast kupować rośliny, nad którymi trzeba ciągle skakać, wybierzmy te nowocześniejsze - "dla leniwych", ale o spektakularnym wyglądzie. Oto moja osobista lista pięciu wspaniałych roślin na maj. Są o wiele łatwiejsze w obsłudze, kwitną znacznie dłużej i oszczędzą ci masy nerwów.

Spis treści:

  1. Baptysje zamiast łubinu
  2. Milion dzwonków zamiast surfinii
  3. Brunera wielkolistna zamiast funkii
  4. Kuklik zamiast róż

Baptysje zamiast łubinu

Łubin ma swój urok, ale często nie radzi sobie dłużej niż kilka sezonów i łatwo łapie mszyce. Jeśli zależy ci na podobnym efekcie wysokich, strzelistych kwiatostanów w odcieniach fioletu i błękitu, lepszym wyborem będzie Baptisia australis. To bylina, która z czasem tworzy dużą, zwartą kępę o lekko krzewiastym pokroju, z ładnymi, niebieskawozielonymi liśćmi przypominającymi koniczynę. W okresie kwitnienia wypuszcza sztywne, pionowe pędy obsypane drobnymi, motylkowymi kwiatami zebranymi w długie grona, które z daleka wyglądają bardzo wyraziście, ale z bliska mają delikatniejszy charakter. Raz posadzona, może rosnąć w jednym miejscu przez wiele lat i z każdym sezonem wygląda coraz pełniej. Kwitnie na przełomie maja i czerwca i dobrze znosi trudniejsze warunki, bo ma głęboki system korzeniowy. Dzięki temu radzi sobie nawet w czasie suszy i nie potrzebuje dodatkowego nawożenia.

Milion dzwonków zamiast surfinii

Mój dziadek zawsze mówił, że ogród ma być do odpoczynku, a nie do ciągłej pracy. Przypomniałam sobie o tym w momencie, kiedy kolejny raz siedziałam i obrywałam zwiędłe kwiaty surfinii, które po deszczu i tak wyglądały słabo. I właśnie wtedy doceniłam Calibrachoa, czyli "milion dzwonków". To roślina dużo wygodniejsza w uprawie. Ma mnóstwo małych kwiatów, które tworzą gęstą, kolorową kaskadę, a przy tym sama radzi sobie z przekwitaniem (zaschnięte kwiaty po prostu same opadają). Kiedy posadzicie ją w maju do skrzynek czy wiszących koszy, stworzy niesamowitą, wylewającą się kaskadę barw, która utrzyma się w nienagannym stanie aż do pierwszych przymrozków.

Brunera wielkolistna zamiast funkii

Cieniste zakątki ogrodu bywają problematyczne. Zazwyczaj sadzimy w nich funkie (hosty), które niestety są przysmakiem numer jeden dla ślimaków. Maj to idealny moment, by zamiast nich posadzić brunerę wielkolistną (Brunnera macrophylla). Ta roślina to podwójny sukces. Po pierwsze: jej ogromne, sercowate liście pokryte są zjawiskowym, srebrzystym wzorem, a dzięki ich szorstkiej fakturze ślimaki omijają je szerokim łukiem. Po drugie: w maju brunera wypuszcza chmury drobnych, błękitnych kwiatuszków, które do złudzenia przypominają niezapominajki (stąd jej potoczna nazwa: kaukaska niezapominajka). Jest niezwykle łatwa w uprawie, w pełni mrozoodporna i pięknie rozjaśnia nawet najbardziej ponure, zacienione miejsca pod drzewami.

Kuklik zamiast róż

Zamiast inwestować w wymagające i często chorujące wczesne róże, posadź nowoczesne odmiany kuklika (szczególnie polecana jest pomarańczowa odmiana 'Totally Tangerine' lub strażacko-czerwona 'Mrs J. Bradshaw'). Kukliki tworzą niskie rozety ładnych, często zimozielonych liści, z których wystrzeliwują cienkie łodyżki obsypane półpełnymi kwiatami. Są absolutnie urocze, kwitną od maja przez wiele tygodni, a potem często powtarzają kwitnienie późnym latem. Zadowolą się przeciętną ziemią ogrodową, nie chorują i genialnie komponują się z trawami ozdobnymi, wprowadzając do ogrodu dynamikę i radosny, nasycony kolor, którego nie da się zignorować.

Zobacz również:

Bakopa wygląda pięknie na balkonach i tarasach
Bakopa: Jej zwisające kwiaty będą ozdobą każdego balkonu

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami
Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobamiCanva ProINTERIA.PL
"Nomada": Trump, wizy i strach o przyszłość. Życie artystki w Nowym JorkuINTERIA.PL

