Czy warzywa i owoce z marketów to dobry wybór?

Jesteśmy dziś z każdej strony bombardowani informacjami na temat szkodliwości wielu popularnych produktów spożywczych. Nie mowa tutaj już tylko o słodyczach, słonych przekąskach czy napojach kolorowych. W sieci pojawiają się bowiem coraz częściej ostrzeżenia dotyczące, wydawać by się mogło, zdrowych produktów - m.in. warzyw i owoców. Zdaniem wielu specjalistów ds. żywienia, są one bowiem źródłem toksycznych związków, które powstają na etapie ich produkcji. Uprawa z wykorzystaniem pestycydów i innych chemicznych środków budzi wciąż niemały niepokój wśród konsumentów i nierzadko zniechęca do kupowania warzyw i owoców w marketach. Coraz więcej osób decyduje się na zakup ich ekologicznych wariantów lub udają się w specjalne miejsca, gdzie można nabyć produkty wolne od chemii.

Zdaniem wielu dietetyków nie należy jednak popadać w paranoję i zdecydowanie lepiej jeść sezonowo, korzystając z naszych lokalnych produktów, niż rezygnować z nich całkowicie. Jednocześnie spora część z nich przestrzega, aby unikać kupowania warzyw i owoców zapakowanych w foliowe torebki. Szczególnie tyczy się to sałaty - m.in. tzw. "mixów" już umytych i gotowych do spożycia. O ich potencjalnym niebezpieczeństwie opowiedziała ostatnio w mediach społecznościowych pewna dietetyczka.

Uwaga na pakowane sałaty. Mogą być źródłem toksycznych substancji

Anna Mizerska - dietetyczka, która prowadzi w mediach społecznościowych profil o tematyce zdrowotnej, zamieściła ostatnio rolkę, która wywołała poruszenie wśród internautów. Przedstawiła jeden z produktów chętnie kupowanych przez Polaków, który wydawać by się mogło, jest zdrowy i bardzo wartościowy. Chodzi o różne odmiany sałat liściastych dostępne w marketach w foliowych torebkach, oznaczone jako już umyte i gotowe do spożycia. Jej zdaniem nikt nie powinien ich kupować, bo są one niebezpieczne dla zdrowia.

Pakowane sałaty są dla konsumentów atrakcyjne, bo można szybko przygotować z nich posiłek. Taka droga na skróty nie jest jednak dobrym rozwiązaniem 123RF/PICSEL

- Umyte i gotowe do spożycia? Tylko w deklaracjach producentów. Pocięte i umyte liście sałat, rukoli czy kiełków, sprzedawane w torebkach foliowych to często "hodowle" bakterii - napisała Anna Mizerska na Instagramie.

Dietetyczka powołała się na wyniki badań i wyjaśniła, dlatego w plastikowych opakowaniach mogą rozwijać się wspomniane przez nią, toksyczne bakterie.

- Naukowcy przebadali 24 kupione w supermarketach Brunszwiku i Magdeburgu produkty zapakowane w folię - mieszanki liści sałat, rukolę i liście kolendry. We wszystkich znaleźli bakterie kałowe i oporne na tetracyklinę - antybiotyk stosowany często w hodowli zwierząt.

Namnażanie się bakterii w opakowaniach foliowych takich produktów to sprawa bardzo złożona. Nawet jeśli są przechowywane i przewożone w odpowiednich warunkach, to i tak mogło nastąpić skażenie początkowe - np. osoby, które przygotowywały liście sałaty mogły naruszyć zasady higieny i już przed zapakowaniem produktu mogła znaleźć się na nim flora jelitowa czy inna od osoby na coś chorej - wyjaśniła influencerka.

Anna Mizerska podała także, kto szczególnie powinien omijać tego typu produkty szerokim łukiem.

- Takich produktów nie jedz szczególnie wtedy, kiedy jesteś w ciąży!

(…) Po pięciu dniach przechowywania szczelnie zapakowanych sałat w lodówce liczba bakterii salmonelli wzrasta ze 100 do 100 tysięcy!

Jeśli już kupujesz takie paczkowane "sałaty", to pamiętaj, aby dokładnie je umyć przed spożyciem - dodała ekspertka.

Wiedzieliście, że pakowane w folię sałaty mogą być niebezpieczne dla zdrowia?

