W skrócie Samotność emerytów w miastach pojawia się mimo obecności wielu ludzi wokół i wynika głównie z utraty codziennego rytmu oraz rzadszych kontaktów.

Stały, niewielki rytuał tygodniowy, taki jak spacer, telefon do bliskiej osoby czy udział w zajęciach grupowych, pomaga poprawić nastrój seniorów.

Kluby seniora, domy wsparcia, biblioteki, domy kultury oraz krótki kontakt z sąsiadami czy rodziną są wskazane jako miejsca i formy aktywności, które mogą przełamać poczucie samotności.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Samotność w mieście nie znika od liczby ludzi

To jeden z największych paradoksów starości w dużym mieście. Wokół są tysiące ludzi, sklepy, autobusy i pełne ulice, a mimo to wiele starszych osób spędza większość dni bez prawdziwej rozmowy. Sama obecność innych nie daje jeszcze bliskości.

Po przejściu na emeryturę znika rytm pracy, maleje liczba codziennych kontaktów, a znajomości zaczynają się kurczyć. W efekcie część seniorów funkcjonuje poprawnie organizacyjnie, ale psychicznie coraz słabiej znosi ciszę, przewidywalność i brak regularnego bycia potrzebnym. To właśnie wtedy samotność zaczyna wpływać na nastrój bardziej niż wiek sam w sobie.

Samotność na emeryturze. Zaczyna się ciszej, niż myślisz 123RF/PICSEL

Najlepiej działa nie wielka zmiana tylko rytm

Przy pogorszeniu nastroju największym błędem jest czekanie, aż pojawi się lepszy dzień albo większa motywacja. U seniorów dużo skuteczniej działa prosty plan tygodnia. Jeden spacer o stałej porze, jedno wyjście do biblioteki, jedno spotkanie klubowe i jeden telefon do bliskiej osoby potrafią dać więcej niż ambitne postanowienie, że od jutra wszystko się zmieni.

To ważne, bo samotność lubi pusty kalendarz. Kiedy dzień nie ma punktów zaczepienia, łatwo przesuwać wszystko na później. A właśnie regularność najlepiej porządkuje nastrój. Nie trzeba od razu wypełniać całego tygodnia. Wystarczy, żeby w każdym dniu było coś, co wyciąga człowieka z domu albo choćby z samego milczenia.

Kluby seniora i domy wsparcia to nie jest ostateczność

W wielu miastach działają kluby seniora, domy dziennego pobytu i lokalne miejsca spotkań dla osób starszych. To nie są już wyłącznie punkty opieki. Coraz częściej oferują warsztaty, zajęcia ruchowe, spotkania tematyczne, wyjścia i zwykłą codzienną obecność wśród innych ludzi.

W wielu miastach działają kluby seniora 123RF/PICSEL

Dla wielu emerytów to najlepszy pierwszy krok, bo nie wymaga budowania relacji od zera w całkowicie obcym środowisku. Człowiek przychodzi do miejsca stworzonego dokładnie dla osób w podobnym wieku i z podobnym rytmem życia. To zwykle łatwiejsze niż próba poznawania ludzi w przypadkowych sytuacjach.

Ruch grupowy poprawia nastrój

Bardzo skutecznym sposobem na poprawę samopoczucia są zajęcia ruchowe, ale najlepiej te wykonywane z innymi. W przypadku seniorów ruch działa podwójnie: poprawia kondycję i wyciąga z zamknięcia.

Najlepiej sprawdzają się formy niewymuszające rywalizacji: gimnastyka dla seniorów, nordic walking, spokojne spacery z grupą, taniec rekreacyjny albo ćwiczenia w wodzie. Nie chodzi o wynik sportowy. Chodzi o to, żeby wyjść, spotkać ludzi i wrócić do domu z poczuciem, że wydarzyło się coś więcej niż kolejny cichy dzień.

Telefon i krótkie kontakty też mają znaczenie

Nie każdy emeryt od razu jest gotowy na klub, zajęcia czy nowe środowisko. Dla części osób lepszym początkiem jest prostszy ruch: regularny telefon do jednej osoby, krótka rozmowa z sąsiadką, umawianie się na wspólne zakupy raz w tygodniu. To może brzmieć skromnie, ale właśnie takie małe rytuały często najlepiej przełamują poczucie opuszczenia.

Warto też korzystać z pomocy miejskich ośrodków pomocy społecznej, centrów aktywności seniora i organizacji lokalnych. Czasem wystarczy jeden telefon, żeby dowiedzieć się, gdzie odbywają się najbliższe zajęcia albo spotkania.

Samotność seniorów nie bierze się znikąd 123RF/PICSEL

Biblioteka, dom kultury, parafia

Wielu seniorów niechętnie idzie do miejsca nazwanego klubem seniora, bo boi się etykiety albo ma poczucie, że to już nie dla nich. Wtedy dużo lepiej działają miejsca bardziej neutralne: biblioteka, osiedlowy dom kultury, chór parafialny, świetlica, koło rękodzielnicze albo grupy spacerowe. Tam relacje tworzą się mniej formalnie, a wejście bywa psychicznie łatwiejsze.

To szczególnie dobre dla osób, które źle znoszą wielkie grupy albo nie chcą od razu opowiadać o swojej samotności. Zamiast szukać pomocy, zaczynają po prostu gdzieś bywać. A właśnie bywanie jest pierwszym krokiem do poprawy nastroju.

Najskuteczniejsze są zwykle rzeczy proste i powtarzalne. Stała pora wyjścia z domu, jedna aktywność tygodniowo poza mieszkaniem, jeden regularny kontakt telefoniczny i jedno miejsce, do którego senior może wracać bez stresu. To może być park, biblioteka, klub osiedlowy albo sala parafialna. Ważne, by nie zostawać wyłącznie między czterema ścianami.

Dobrze działa też mały obowiązek. Pomoc przy wydarzeniu osiedlowym, udział w warsztatach czy regularne wychodzenie po gazetę mogą stać się osią całego dnia. Nastrój często poprawia się nie wtedy, gdy człowiek intensywnie szuka radości, ale wtedy, gdy znów czuje, że ma po co wstać.

Najważniejsze: nie czekać

Samotność rzadko znika sama. Częściej powoli się utrwala. Dlatego najlepszą metodą nie jest czekanie na lepszy tydzień, tylko wprowadzenie jednej stałej aktywności i jednego stałego kontaktu z drugim człowiekiem. To może być klub, biblioteka, spacer z grupą albo telefon o tej samej porze co dwa dni.

Emerytura nie musi oznaczać wycofania z życia. Poprawa nastroju zwykle zaczyna się nie od wielkiego programu, tylko od małej decyzji: dziś wychodzę, dziś dzwonię, dziś idę między ludzi. To właśnie te drobne kroki najczęściej okazują się najbardziej skuteczne.

"Nomada": Rzuciła wszystko i wyjechała do Azji – bez planu powrotu INTERIA.PL