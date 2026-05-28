Dlaczego warto zainwestować w kompostownik?

Resort klimatu przekonuje, że przeciętny Polak może w ciągu roku wyprodukować nawet 100 kg bioodpadów, a większość z nich, m.in. obierki, fusy, liście, może zostać przekształcona w wartościowy kompost, zamiast trafiać na składowisko.

Kompostować można większość substancji organicznych, które nie zawierają składników toksycznych. W związku z tym do kompostownika mogą trafić m.in.: resztki roślinne, chwasty, odpady kuchenne, popiół drzewny, torf, gnojówka, obornik, skorupki jaj, tekturę i papier bez barwników, fusy, kora drzew, trociny, drobne lub rozdrobnione gałęzie, skoszona trawa.

Posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim odpadów, w określonych przypadkach często uprawnia do zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W marcu br. m.in. władze Wrocławia zdecydowały się rozdać mieszkańcom darmowe kompostowniki, dzięki czemu bioodpady można przetwarzać na własny użytek, a przy okazji obniżyć opłatę za wywóz śmieci nawet o 120 zł rocznie.

Resort klimatu tłumaczy, że kompostowniki można rozróżnić ze względu na materiał wykonania, sposób działania czy skalę użytkowania.

Przykłady kompostowników ogrodowych:

kompostownik otwarty - z wyglądu przypomina skrzynię, wykonany jest np. z drewnianych ram;

kompostownik zamknięty (silosowy ) - plastikowy lub drewniany pojemnik z wentylacją, który przyspiesza proces kompostowania i ogranicza zapachy;

k ompostownik obrotowy - urządzenie złożone z zamkniętego, obrotowego bębna, który wypełnia się materiałami kompostowanymi. Dzięki obrotom zgromadzony w nim materiał ulega napowietrzeniu, co ma przyspieszyć kompostowanie;

kompostownik z podziałem na komory (modułowy) - składa się z kilku przylegających do siebie pojemników lub komór. Jego konstrukcja pozwala na jednoczesne prowadzenie różnych etapów kompostowania, takich jak: zbieranie, rozkład, dojrzewanie. Bardziej zorganizowany i efektywny system.

Co powinno trafić do kompostownika? 123RF/PICSEL

O czym pamiętać instalując kompostownik na działce?

Decydując się na kompostownik, należy pamiętać, by był on zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponieważ nie może być być zlokalizowany w dowolnym miejscu na działce.

Otóż odległości przydomowego kompostownika na bioodpady o pojemności do 10 m³ powinna wynosić:

2 metry od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego;

5 metrów od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (chodzi głównie o pokoje i kuchnie);

15 metrów od studni.

Z kolei w przypadku kompostownik od 10 do 50 m³ - odległość jest następująca: 7,5 metra od granicy działki i aż 30 metrów od okien i drzwi.

Warto również pamiętać, by z kompostownika nie wydobywał się przykry zapach, który może zdecydowanie uprzykrzać życie sąsiadom. Jeśli przez nieodpowiednio zadbany kompostownik mamy do czynienia z intensywnym zapachem, na skutek którego zlatują się np. owady, wówczas sąsiad może zawiadomić odpowiednie instytucje.

To z kolei może doprowadzić do sytuacji, kiedy nadzór budowlany wyda decyzję nakazującą przestawienie lub całkowite usunięcie kompostownika z posesji.

"Ewa gotuje": Muffinki cytrynowe na jogurcie Polsat