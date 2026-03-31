Spis treści: Przepełniony kosz na śmieci - realny problem wielu mieszkańców Jak rozwiązać problem przepełnionego kosza? Pierwszym krokiem jest rozmowa Co, jeśli rozmowa z sąsiadem nie pomaga? Nieskładanie kartonów przed wyrzuceniem - jakie grożą konsekwencje? Składanie kartonów przed wyrzuceniem - jak do tego zachęcić?

Przepełniony kosz na śmieci - realny problem wielu mieszkańców

Niezgniecione kartony to przede wszystkim marnowanie przestrzeni, za którą płacą wszyscy mieszkańcy. Jedno duże pudło po lodówce może zająć 1/3 pojemnika na papier. To bardzo szybko prowadzi do przepełnienia. Odpady lądują obok kubła, co tworzy bałagan i przyciąga gryzonie.

Poza tym, jeśli firma wywozowa uzna, że odpady są źle składowane (lub wystają poza pojemnik), może naliczyć opłatę za dodatkowy odbiór lub - co gorsza - nałożyć karę za niewłaściwą segregację. Co więcej, buduje to napięcia w mikrospołeczności, co psuje atmosferę na klatce.

Zobacz również: Tomasz Kromp

Jak rozwiązać problem przepełnionego kosza? Pierwszym krokiem jest rozmowa

Zanim podejmiesz bardziej radykalne środki, spróbuj sąsiedzkiej dyplomacji. Często ludzie mogą nie składać kartonów z pośpiechu lub niewiedzy, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo jest to uciążliwe dla innych. Dobrze jest stosować się do zasady "zakładanego błędu", czyli wyjść z założenia, że sąsiad nie zdawał sobie sprawy z istniejącego problemu.

Dlatego warto to z nim omówić, zaznaczyć, że jego działanie sprawia, że inni nie mogą wyrzucić swoich kartonów i poprosić, aby następnym razem je zgniatał. Przy czym jest to rozwiązanie dobre, jeśli wiemy, kto wyrzuca nieposkładane pudełka. Co zrobić, gdy tak nie jest? W takim wypadku warto wywiesić uprzejmą prośbę na tablicy ogłoszeń, zwracając się do wszystkich sąsiadów. Taka notatka może być krótka i brzmieć np.: "Drodzy sąsiedzi, prosimy o zgniatanie kartonów przed ich wyrzuceniem".

Kartony lepiej zgniatać, aby uniknąć kłopotów. Poza tym mając działkę rekreacyjną można je także wykorzystać do ściółkowania roślin

Co, jeśli rozmowa z sąsiadem nie pomaga?

Jeśli pomimo prośby, rozmowy i wywieszania karteczek na tablicy ogłoszeniowej problem nie zostaje rozwiązany, to czas wejść na drogę formalną. Zarządca nieruchomości lub administracja spółdzielni ma obowiązek dbać o porządek w tzw. altance śmietnikowej.

W pierwszej kolejności poinformuj administrację o powtarzającym się problemie. Warto również zaznaczyć, że próbowałeś polubownie zakończyć sprawę, ale nie przyniosło to żadnych efektów. Wtedy też zarządca może wystosować oficjalne pismo do wszystkich mieszkańców lub bezpośrednio do sprawcy, jeśli na kartonach widnieją etykiety adresowe - co zdarza się bardzo często.

Warto także wiedzieć, że każda wspólnota i spółdzielnia posiadają regulamin porządku domowego. Większość takich regulaminów zawiera zapisy o konieczności dbania o czystość i właściwym korzystaniu z punktów odbioru odpadów.

Ponadto, zgodnie z polskim prawem (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), właściciel nieruchomości (w tym mieszkańcy) ma obowiązek segregować odpady w sposób określony przez gminę, a gminy niemal zawsze wymagają maksymalnego zmniejszenia objętości odpadów.

Zobacz również: Agnieszka Boreczek

Nieskładanie kartonów przed wyrzuceniem - jakie grożą konsekwencje?

Tak jak wspomnieliśmy, firma odbierająca odpady może nałożyć karę za złą segregację. W takiej sytuacji koszt ten jest często rozkładany na wszystkich mieszkańców, co przekłada się na wzrost opłat. Zazwyczaj wiąże się to z nałożeniem opłaty podwyższonej, liczonej jak za odpady niesegregowane.

W skrajnych przypadkach, gdy odpady są składowane w sposób stwarzający zagrożenie (np. blokują drogę pożarową przy śmietniku), straż miejska może wystawić mandat. Warto również wiedzieć, że coraz więcej wspólnot instaluje kamery w altankach. Jeśli nagranie wykaże, że konkretna osoba notorycznie łamie regulamin, zarząd może wyciągnąć konsekwencje bezpośrednio wobec niej.

Składanie kartonów przed wyrzuceniem - jak do tego zachęcić?

Na co dzień warto ułatwić życie sobie i sąsiadom. Praktycznym rozwiązaniem jest nóż do kartonów przy koszu. Niektóre wspólnoty montują na łańcuchu w altance bezpieczny nóż do tapet. Często to właśnie brak narzędzia jest powodem, dla którego sąsiad wyrzuca karton w całości. Gruba tektura jest zazwyczaj trudniejsza do poskładania, a nie mając pod ręką przyborów, które to ułatwią, wielu mieszkańców wyrzuca całe pudełko, aby się nie męczyć. Jeśli nóż do tapet będzie dostępny bezpośrednio przy koszu, sporo osób chętniej z niego skorzysta.

Poza tym można zaproponować wspólnocie naklejki edukacyjne. Wyraźna grafika na klapie pojemnika, np. z hasłem "Zgnieć mnie!", działa lepiej niż wielopunktowy regulamin.

Kwitnące drzewa owocowe robią furorę w Hiszpanii. "Przynajmniej raz w życiu musisz to zobaczyć" © 2026 Associated Press