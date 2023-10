Sekret Japonek na idealne włosy. Preparat, który wykonasz przy okazji robienia obiadu

Karolina Słodkiewicz

Woda ryżowa to hit internetu w ostatnich miesiącach. Popularna jako tonik do twarzy, ale można ją stosować także do włosów. Preparat pochodzący z Azji jest bogaty w wiele niezbędnych składników odżywczych. W efekcie to tani, domowy sposób na wygładzoną i błyszczącą fryzurę. Jak zrobić wodę ryżową do włosów i jak ją stosować? Tak osiągniesz wymarzony wygląd.

