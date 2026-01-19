Joanna Trafiałek podbija internet. Tym razem opowiedziała o rosole

Rosół to niezaprzeczalnie król polskich zup, symbol domowego ciepła i smak dzieciństwa. Podawany przez mamę w niedzielę lub przez panią kucharkę w przedszkolu - to najczęstrze wspomnienie z dzieciństwa, które się z nim wiąże.

Ta zupa jest coraz popularniejsza w mediach społecznościowych, a dowodzi tego kucharka Joanna Trafiałek, na co dzień pracująca w kuchni przedszkola. Zdradza ona na swoim profilu kulinarne triki, które od lat sprawdzają się w zbiorowym żywieniu przedszkola.

Jej nagrania i wpisy cieszą się rosnącym zainteresowaniem, bo pokazują kuchnię prostą, tradycyjną i opartą na smakach, które wielu dorosłych pamięta z własnego dzieciństwa. Tym razem kucharka podzieliła się sekretem, który dla niektórych może być zaskoczeniem - dodawaniem kapusty do rosołu, wywołując tym lawinę komentarzy.

Rosół bez kostek i ulepszaczy. Przepis rodem z przedszkola

Jaki jest sekret przedszkolnego rosołu? 123RF/PICSEL

Kuchnia przedszkolna musi spełniać kilka warunków: być zdrowa, naturalna, pozbawiona chemicznych dodatków, a jednocześnie na tyle smaczna, by dzieci chętnie jadły posiłki. To właśnie dlatego wiele dawnych, niemal zapomnianych metod wraca dziś do łask.

Jak więc zrobić rosół rodem z przedszkolnej kuchni, by był zdrowy i smaczny? Jednym z trików jest dodanie do niego kapusty. Joanna Trafiałek radzi, by do rosołu dodać kapustę białą, włoską lub pekińską. Niewielka ilość tego warzywa sprawia, że wywar zyskuje wyjątkową głębię.

"Kapusta nadaje rosołowi delikatny, orzechowo‑chrzanowy smak i aromat" - wyjaśnia kucharka.

Co ważne, kapusta nie zostaje w zupie. Jest jedynie nośnikiem smaku. Kiedy więc dodać kapustę do rosołu? Kucharka zdradza prostą zasadę: kapustę należy dodać razem z włoszczyzną na samym początku gotowania, gotować ją razem z mięsem i warzywami, po ugotowaniu wywaru odłowić kapustę i wyrzucić.

Dzięki temu rosół zachowuje klasyczną klarowność i wygląd, a jednocześnie zyskuje głębszy aromat.

